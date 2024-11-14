ИТ-инфраструктура российских компаний разваливается и ломается. Латать ее некому – в большинстве фирм дефицит специалистов

74% крупных российских компаний столкнулись с нехваткой персонала, способного заниматься сервисной поддержкой внутренней ИТ-инфраструктуры. Очевидные последствия такого дефицита не заставили себя долго ждать – почти у половины фирм за последние два года возросло количество сбоев и поломок по части компьютерного или серверного оборудования или ПО.

Когда работать некому

Почти три четверти российских крупных компаний к концу 2024 г. столкнулись с дефицитом специалистов сервисной поддержки ИТ-инфраструктуры, сообщили CNews представители ИТ-компании «К2Тех». На это сетуют около 74% фирм со штатом более 100 человек, и лишь оставшиеся 26% не испытывают нехватки соответствующих работников.

Выявить проблему удалось в результате опроса 130 технических директоров и административных руководителей российских предприятий с численностью более 100 человек. Но истинные масштабы кадрового голода могут быть иными – руководитель направления сервиса и аутсорсинга в «К2Тех» Юрий Яновский сообщил CNews, что «ощущение нехватки кадров зависит от того, насколько настроены операционные процессы компании».

По его словам, на деле дефицит ИТ-персонала может наличествовать и в тех компаниях, руководители которых его пока не замечают. «Не ощущающие кадровый голод респонденты, скорее всего, вовремя перевели поддержку на аутсорс или не имеют потребности в росте, – сказал CNews Юрий Яновский. – То, что не чувствует дефицит сотрудников каждый пятый опрошенный, может означать, что бизнес успешно подстраивается под новый вызов времени».

Первые последствия

Нехватка в компаниях персонала, занимающегося обслуживанием ИТ-инфраструктуры, уже начала сказываться на стабильности ее работы. Так, согласно статистике «К2Тех», почти половина участников опроса (48%) сообщили о росте количества сбоев и даже поломок ИТ-оборудования за последние два года (2022-2024 гг.). То же касается и стабильности функционирования системного ПО.

FreePik Без присмотра и обслуживания даже самая надежная техника от самого проверенного поставщика рано или поздно начнет сбоить

30% компаний пока еще не столкнулись с ростом количества подобных проблем. Оставшиеся 22% честно признались, что не проводили соответствующий анализ.

«Сбои в работе системного ПО так же критичны для экономики бизнеса, как и простои вычислительной и инженерной инфраструктуры, а также мультимедийных систем», – сказал CNews эксперт по поддержке системного ПО «К2Тех» Александр Мурачев.

Не стесняться обращаться за помощью

В сложившейся ситуации российский бизнес все чаще начинает полагаться на помощь сторонних специализированных компаний в вопросе обслуживания их инфраструктуры. К ноябрю 2024 г. лишь 17% предприятий рассчитывали в этом исключительно на силы штатных сотрудников. 26% компаний, напротив, решили полностью делегировать такие задачи сторонним специалистам.

Но все же подавляющее большинство компаний со штатом более 100 человек пока не готовы всецело полагаться на другие фирмы, когда речь заходит о таких основах любого современного бизнеса, как настройка и обслуживание ИТ-оборудования и системного ПО. Согласно результатам опроса «К2Тех», 57% из них отдали предпочтение как гибридному, так и комбинированному подходу – они сочетают собственный центр экспертизы с услугами сервисных партнеров.

«Эксплуатация ИТ-инфраструктуры собственными ресурсами компании потребует регулярного найма, обучения, материального и социального обеспечения штата сотрудников с различными направлениями экспертизы, – сообщил CNews директор по развитию сервиса инженерных систем «К2Тех» Роман Карпов. – По мере постоянного роста количества оборудования и объема технических решений становится все сложнее охватить необходимые компетенции внутри компании, поэтому заказчики обращаются за помощью к сервисному партнеру».

Доверять, но не во всем

Компании, решившиеся передать на аутсорс поддержку своей ИТ-инфраструктуры, в большинстве своем не готовы открывать сторонним специалистам доступ ко всем их составляющим. Например, лишь 67% компаний заказывают на стороне поддержку вычислительной инфраструктуры, и только 57% – поддержку системного ПО.

Свои телекоммуникационные системы доверяют внештатным специалистам только 26% компаний, а инженерную инфраструктуру – 44%.

Но прежде, чем подписать договор на оказание таких услуг, предприятия проводят анализ потенциальных сервисных партнеров. При их поиске они обращают внимание на портфолио и реализованные проекты (74% респондентов). 65% участников опроса делают свой выбор, в том числе, на основе предлагаемой цены, в то время как наличие склада ЗИП (запасных частей, инструментов и принадлежностей), а также собственной лаборатории важно для 48% из них.

«С уходом зарубежных вендоров появился существенный запрос на сервисного партнера, который закроет все ключевые задачи, связанные с обслуживанием ИТ-инфраструктуры, независимо от того, какой парк оборудования сейчас установлен, – сказал CNews менеджер по развитию службы сервиса вычислительной инфраструктуры «K2Тех» Вячеслав Филатов. – Заказчику важно чувствовать уверенность в том, что при критических инцидентах будет оказана соответствующая поддержка. А наличие у сервисного партнера склада ЗИП и лаборатории позволяет избежать проблем с некачественными поставками».

Зарубежное – больше не роднее

Российские компании со штатом от 100 человек все активнее переводят свои ИТ-системы на отечественные аналоги зарубежных разработок. ИТ-инфраструктура 30% респондентов уже по большей части состоит из российских решений, а 61% респондентов намерены последовать примеру этих компаний в будущем.

Но нашлись и те, кто не вовсе не планирует в обозримой перспективе каким-либо образом менять свой ИТ-ландшафт, даже если он целиком состоит из иностранных разработок. Таковых среди участников опроса набралось 9%.