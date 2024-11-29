В России в четыре раза вырос спрос на специалистов по БПЛА

Бизнесу не хватает специалистов, которые, по замыслу проекта «Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем», должны к 2030 г. разработать почти все — новые конструкции БПЛА, технологии взлета и посадки, аккумуляторы, материалы. Количество вакансий в этой сфере увеличилось за последние полтора года в четыре раза, а федеральные бюджеты на подготовку кадров сокращаются.



Количество вакансий растет

«Университет Национальной технологической инициативы 2035», оператор федерального проекта «Кадры для БАС», зафиксировал рост конкуренции за кадры в сфере беспилотных авиационных систем (БАС), пишут РИА «Новости».

Образовательные треки для обучения граждан университет формирует на основе отраслевого заказа, в котором на текущий год приняло участие свыше 120 организаций из большинства регионов России. В сумме их потребность в обучении потенциальных работников в области БАС превысила 26 тыс. человек.

Анализ рынка показал высокий спрос на БАС-специалистов, в частности, за последние полтора года количество вакансий в этой области выросло в четыре раза, сказали представители университета.

Какие специалисты нужны компаниям

По данным генерального директора Академии Data-diving Вячеслава Гойко, наибольший дефицит в сфере БАС наблюдается среди инженеров — разработчиков, исследователей, технологов. Уже сейчас есть около двух тыс. вакансий для инженеров беспилотных летающих аппаратов (БПЛА), отметил Гойко. Большой спрос также на операторов и программистов БАС.

freepik Больше всего в сфере БАС не хватает инженеров - разработчиков, исследователей, технологов

«В области БАС существует более 19 основных категорий специалистов – от операторов и инженеров до преподавателей и менеджеров по продажам», — пояснил директор Института дистанционного образования – проректор по развитию ДПО ТГУ Михаил Шепель. По его информации, наиболее востребованной категорией являются операторы БАС.

Исследование «Университета Национальной технологической инициативы 2035» популярности специальностей в сфере БАС на основе выбора слушателями образовательных траекторий на платформе Центра компетенций БАС показало, что в этом году чаще других выбирают следующие квалификации: управление проектами в сфере БАС, механик по технической эксплуатации БАС, оператор БПЛА, оператор БАС с максимальной взлетной массой 30 кг и менее, проектировщик узлов, механизмов и компоновки беспилотного воздушного судна, эксплуатация БАС и разработка ПО для беспилотников.

Дефицит есть, а денег не хватает

Общий дефицит кадров в России сохраняется. К концу III квартала 2024 г., согласно подсчетам аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, он достиг рекордного максимума: количество открытых вакансий относительно числа безработных россиян выросло до пяти к одному. На конец сентября 2024 г. российским предприятиям не хватало порядка двух млн работников. При этом среди обратившихся в органы службы занятости с целью найти работу числилось 391,8 тыс. человек.

Только для работы с БПЛА федеральный проект «Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем», запущенный в январе 2024 г., предусматривает подготовку более одного млн специалистов к 2030 г., писал CNews в июне 2024 г. Согласно паспорту проекта, к 2030 г. в России должны быть разработаны новые инженерные конструкции БПЛА, технологии их взлета и посадки, высокомощные аккумуляторы и материалы для дронов. Правда, Правительство после послания Президента Федеральному собранию, состоявшегося 29 февраля, обсуждало сокращение бюджетных средств, выделяемых на национальный проект по развитию БАС.

На обучение кадров нужны деньги, но с этим, видимо, возникли трудности. В обновленной осенью 2024 г. редакции федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» расходы тоже сократились на 117 млрд руб. (до 21,18 млрд руб.) по сравнению с первоначально планировавшимися.

Более того, на 2024 г. не предусмотрено финансирование ни по одному из мероприятий. В 2023 г. было профинансировано только одно — проведение обучения по дополнительным профессиональным программам на базе АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035», на что было выделено 3,69 млрд руб. Общие затраты на это в 2021-2023 гг. составили 6,23 млрд руб., что почти в 2,5 раза меньше, чем планировалось ранее — 14,8 млрд руб.

Есть сложности и с финансированием производства самих БАС. В августе 2024 г. стало известно, что производители дронов по государственному гражданскому заказу получили авансовое финансирование на 72 беспилотника из законтрактованных на 2024 г. 2,5 тыс.