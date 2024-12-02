У Google снижается число кликов на рекламу. Доля на рынке поисковой рекламы в США впервые падает ниже 50%

У компании Google снижается поисковый трафик и получаемая от него сверхприбыль. Одна из причин - молодежь чаще использует другие платформы для поиска информации, в том числе основанные на искусственном интеллекте (ИИ). Современные тенденции к чат-ботам попросту начали вытеснять ИТ-решение Google, что вызывает обеспокоенность у руководства компании из-за снижения поискового трафика.

Смена тенденций

Число кликов на рекламу в Google снизилось на 8% по сравнению с 2023 г., об этом сообщил портал Wall Street Journal. Поисковая система все реже является основным способом поиска информации в интернете у молодого поколения.

По данным eMarketer, в 2025 г. доля Google на американском рынке поисковой рекламы впервые упадет ниже 50%. Это станет серьезным ударом по доминированию компании в этой сфере. Число кликов на рекламу в Google снизилось на 8% по сравнению с прошлым годом.

Этот сдвиг во многом обусловлен тем, что пользователи обходят Google, чтобы начать поиск товаров на Amazon. Во-первых, они сразу выдают ответ на конкретный вопрос вместо массы ссылок. Во-вторых, само качество поиска стало со временем ухудшаться, в том числе из-за того, что в топе выдачи все чаще фигурируют сайты, контент которых создан с помощью ИИ-технологий.

Unsplash- Solen Feyissa Число кликов на рекламу в Google снизилось на 8% из-за популярности ИИ-сервисов у молодежи

Компания Google отслеживает активность пользователей в Chrome и применяет эти данные для более точной настройки рекламы, которая приносит ей основную часть дохода. В третьем квартале этого года подразделение поиска Google принесло Alphabet $49,4 млрд, или 56% выручки. Браузер является основным источником трафика для поисковой системы, также Google использует Chrome как точку входа для Gemini и почтового сервиса Gmail.

Это приносит конкурентам Amazon миллиарды долларов и новых рекламодателей. Между тем, TikTok имеет менее 4% доходов от цифровой рекламы в США, но значительный потенциал для увеличения своей доли пирога. Недавнее предложение TikTok рекламодателям, о котором сообщалось в The Wall Street Journal, гласило, что 23% его пользователей искали что-то в течение 30 секунд после открытия приложения, а его глобальный объем поиска составил три миллиарда в день.

Это может существенно повлиять на доходы Google, так как солидный их источник - реклама, которая показывается в поисковой системе пре выдачи результатов поиска. Люди также стали реже искать товары и услуги непосредственно в Google. Например, при желании что-то купить пользователи сразу идут на Amazon и другие маркетплейсы и уже там осуществляют поиск.

По данным сервиса StatCounter, браузер от Google Chrome занимает 66% мирового рынка браузеров, а через поиск Google, который по умолчанию интегрирован в браузер, обрабатывается почти 90% поисковых запросов.

По мнению аналитиков Wall Street Journal, процесс замещения классического поиска ИИ будет значительно растянут во времени. Это связано как с привычками пользователей, так и с недостаточно быстрым развитием ИИ-систем - пока не случится какого-то прорыва, резких изменений ожидать не стоит.

Ранее исследование компании Bernstein Research за первые два квартала 2024 г. показало снижение популярности глагола «гуглить» среди зуммеров (Поколение Z - люди, которые родились в промежуток с 1996 по 2010 гг.). Вместо этого молодое поколение предпочитает использовать «искать».

Выручка Google

Во втором квартале 2024 г. рекламная выручка Google выросла по сравнению с тем же периодом 2023 г. на 11% и составила $64,6 млрд. Большинство других показателей также увеличились, сообщается в финансовом отчете ИТ-компании.

Выручка от рекламы в партнерской сети Google снизилась на 5%. Выручка от рекламы на YouTube увеличилась на 13% и достигла $8,7 млрд.

Доход от поисковой системы вырос на 14% и составил $48,5 млрд, а доход от сервиса Google Cloud увеличился на 29%, достигнув $10,3 млрд.

Общая выручка компании во втором квартале 2024 г. выросла на 14% по сравнению с прошлым годом и составила $84,7 млрд. Чистая прибыль Alphabet за квартал выросла на 29% и достигла $23,6 млрд.

Ограничения со стороны государства и смена трендов

В августе 2024 г. суд признал Google монополистом и Минюст США предложил продать браузер Chrome и запретить инвестиции в ИИ-поиск на пять лет. Chrome обрабатывает 90% поисковых запросов и приносит Google более половины выручки. Потеря браузера грозит серьезным ударом по доходам ИТ-компании.

Таким образом, молодое поколение меняет привычки, предпочитая более инновационные и интерактивные ИТ-инструменты поиска. Google предстоит адаптироваться к новым реалиям, чтобы сохранить позиции на рынке. В противном случае компания рискует потерять не только трафик, но и свое лидерство.

Впрочем, Google также не обходит стороной ИИ и активно развивает свой чат-бот Gemini, который некоторые считают даже лучше привычного ChatGPT. Ранее ИТ-компания начала тестировать функцию quick view (быстрый просмотр), которая позволяет просматривать рецепты прямо на странице поиска.

Рост рынка ИИ-платформ

По итогам 2023 г. мировой рынок ИИ-платформ за год взлетел, ведь объем глобального рынка ИИ-платформ достиг $27,9 млрд, что является новым рекордом. Это на 44,4% больше по сравнению с 2022 г., когда затраты оценивались в $19,3 млрд. Отрасль стремительно развивается, что обусловлено активным внедрением ИИ-технологий в самых разных сферах. Рыночные тенденции рассматриваются в исследовании International Data Corporation (IDC).

В исследовании IDC отмечается, что ИИ-платформы облегчают ИТ-разработку и развертывание моделей и всевозможных приложений, таких как интеллектуальные помощники, которые могут имитировать когнитивные способности человека. Технологические компоненты ИИ-платформ включают машинное обучение (ML), глубокое обучение, генеративные функции, обработку естественного языка (NLP), текстовую аналитику, аналитику мультимедийных материалов, тегирование, поиск, категоризацию, кластеризацию, генерацию гипотез, ответы на вопросы, визуализацию, фильтрацию, оповещения и навигацию.

Рынок ИИ-платформ ИИ состоит из трех основных сегментов: это программное обеспечение (GJ) жизненного цикла ИИ, ИТ-сервисы и софт для поиска и получения знаний.

Авторы исследования говорят, что ИИ обладает потенциалом для улучшения пользовательского опыта, оптимизации рекламы, персонализации контента и улучшения аналитики данных. Эти достижения могут стимулировать рост онлайн-активности и предпринимательской деятельности, что приведет к положительным экономическим последствиям.

С другой стороны, ИИ несет в себе значительные риски. Организациям необходимо отслеживать закономерности и аномалии, выявлять потенциальные риски и устранять проблемы до того, как они станут широко распространенными. Хотя не все риски можно устранить полностью, их снижения можно добиться с помощью самого ИИ.

В прошлом году Microsoft стала лидером на рынке ИИ-платформ, что можно объяснить надежными и комплексными предложениями редмондской корпорации, а также ее обширной экосистемой ИТ-продуктов и услуг. Решения в области ИИ глубоко интегрированы в популярное ПО и облачные сервисы Microsoft, что обеспечивает широкие возможности как для предприятий, так и для разработчиков. В пятерку ведущих игроков отрасли также входят Palantir, OpenAI, Google и Amazon Web Services (AWS).

Аналитики IDC прогнозируют, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) на рассматриваемом рынке составит 40,6%. Таким образом, к 2028 г. затраты в глобальном масштабе могут достичь $153 млрд. Облачные развертывания ИИ-платформ будут расти более высокими темпами - с показателем CAGR на уровне 50,9%.