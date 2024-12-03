HP вновь любит россиян? Ликвидация юрлица остановлена. Опрос

HP отложила уничтожение своей российской «дочки» до весны 2025 г. Но это не означает, что компания намерена остаться в России – она не смогла завершить все дела до истечения первого срока ликвидации и была вынуждена просить о его продлении. HP – одна из ярых сторонниц антироссийских санкций, из страны она сбежала в числе первых.

Ликвидация откладывается, но не отменяется

Американская компания HP, один из лидеров мировых рынков ноутбуков и настольных ПК, перенесла дату ликвидации своего российского юридического лица. Первоначально компания ООО «Эйчпи инк» должна была прекратить свое существование 23 октября 2024 г., теперь же ее окончательное уничтожение назначено на 23 апреля 2025 г.

Таким образом, жизнь российской «дочки» продлена ровно на полгода. Однако к моменту выхода материала не было информации, что HP собирается оставить ее в покое и сохранить себе место на российском рынке, если когда-либо захочет вернуться. По информации «Агентства бизнес новостей», HP просто не смогла уложиться в первоначально отведенные сроки и была вынуждена просить о продлении, притом через суд.

Причина переноса в том, что пока еще «не завершено рассмотрение дела в суде общей юрисдикции в отношении общества как ответчика, а также не сняты наложенные в рамках данного дела обеспечительные меры», уточняет издание.

Jimmy Syachoke / Unsplash Еще несколько лет назад ноутбуки HP были в числе самых популярных в России. Сейчас о них почти никто не помнит

«Добровольная ликвидация общества в срок не завершена», – говорится в решении суда, датированном 26 ноября 2024 г.

Взять пример не с той компании

В России есть очень яркий пример того, как американская компания, регулярно измывающаяся над россиянами, явно не хочет остаться без российского рынка. Это софтверная корпорация Microsoft – она ушла из России одновременно с HP, в начале весны 2022 г., но, в отличие от нее, она не избавляется от своих российских юрлиц, коих у нее, по меньшей мере, четыре.

HP же ясно дала понять, что ее совершенно не интересует, как к ней или ее продукции относятся россияне. В марте 2024 г. CNews писал, что она закрыла свой российский сайт, лишив российских пользователей, потративших деньги на ее технику, техподдержки и возможности скачивать драйверы на ноутбуки и принтеры.

В то же время в стране есть несколько примеров того, как американские ИТ-компании сжигают абсолютно все мосты, уходя из России. В их числе – Cisco и Oracle, они обе решили отказаться от своих юрлиц, притом Oracle выбрала путь банкротства.

Прибыли нет, одни убытки

Компания «Эйчпи инк» является российской только лишь потому, что зарегистрирована в России. На деле у нее нет ни одного российского учредителя – на 99,99% она принадлежит нидерландской частной компании с ограниченной ответственностью «Альфа Холдинг Уан Б.В.», а оставшаяся доля в 0,01% находится в собственности частной компании с ограниченной ответственностью «Персеус Холдинг Б.В.» из той же страны.

Юрлицо было зарегистрировано 18 мая 2015 г. с уставным капиталом 100 тыс. руб., размер которого с тех пор не менялся. Как сообщал CNews, ликвидация компании началась в первых числах ноября 2023 г., ликвидатором назначена Евгения Зайцева.

У компании все не очень хорошо с финансами. По информации «Контур.Фокуса», в 2022 г. ее выручка обрушилась на 64% по сравнению с 2021 г., составив 15 млрд руб. От чистой прибыли в 445,6 млн руб. в 2021 г. не осталось и следа – 2022 г. компания завершила с чистым убытком в 1,7 млрд руб.

2023 г. для «Эйчпи инк» закончился нулевой выручкой. Размер чистого убытка составил 342,5 млн руб.

Также «Эйчпи инк» на протяжении всего 2022 г., когда HP объявила об уходе из России, активно сокращала свой штат. Если к концу 2021 г. в этой компании работало 215 человек, то годом позже их осталось лишь 119. Данные за 2023 г. к моменту выхода материала в открытом доступе представлены не были.

К концу 2023 г. как по данным Fplus, доля HP в российском сегменте ноутбуков сократилась почти на 90% в сравнении с показателями 2021 г. Схожая ситуация и на рынке настольных ПК – за тот же период доля HP обвалилась на 71%.

«После ухода HP из России его продажи стабильно снижаются. Уже в 2023 г. он занимал всего 3% рынка в штуках и 2,5% в деньгах, а в 2024 г. – показатели упали еще значительнее, – сообщили CNews представители «Марвел Дистрибуции». – Сейчас доля американского бренда на нашем рынке сейчас составляет чуть более 1%: за 11 месяцев 2024 г. в России продано всего 69 тыс. ноутбуков НР на общую сумму 4,58 млрд руб.».

«По итогам ноября 2024 г. в категории «ПК» бренд HP занимает пятое место среди других вендоров по объему продаж в денежном выражении и на девятом месте по штучному обороту. В категории «ноутбуки» HP занимает девятое место по объему продаж в денежном выражении и на восьмом месте по штучному обороту», – сказали CNews представители «Ситилинка».

«Продажи ноутбуков на Wildberries за январь-ноябрь 2024 г. показали отличную динамику – 71% по штукам по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., – сказали CNews в Wildberries. – Более того, если сравнивать период "Черной пятницы" в 2024 и 2023 гг., то рост еще более впечатляющий – 112%.При этом продажи ноутбуков марки HP значительно сократились (на 80%), также доля ноутбуков HP в общих продажах сократилась с 4% до 1%, что связано с уходом бренда с российского рынка».



