Российские музыканты требуют запретить продажу песен, созданных искусственным интеллектом

Национальная федерация музыкальной индустрии предложила запретить монетизацию произведений, созданных технологией искусственного интеллекта (ИИ). По мнению музыкантов, такие песни не должны охраняться в России как объект авторских или смежных прав. Ассоциация оценивает потери артистов от несанкционированного использования их образов в 3,5 млрд руб. в год. Эксперты же из ИТ-сфере, указывают на то, что ИИ-технологии является только ИТ-инструментом для создания произведений.

Просьба на запрет

Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ), лейблы «Блэк Стар», «Лотус Мьюзик», «Медиа Лэнд», «СП Диджитал», предлагает закрепить практику на российском рынке, при которой контент, сгенерированный ИИ-технологией, не подлежит монетизации и не должен охраняться как объект авторских или смежных прав. Как пишет «Коммерсант», ассоциация оценивает потери артистов и известных личностей в 3,5 млрд руб. в год.

Со слов генерального директора НФМИ Никиты Данилова, по существующему законодательству авторским правом может защищаться только произведение, созданное творческим трудом человека. По его мнению, создатели нейрокаверов могут получать за них отчисления, а цифровые ИТ-сервисы продвигают их за счет рекомендаций. В качестве примера он привел скриншот с одного из стриминговых сервисов с кавером на «Песенку крокодила Гены» в жанре металкор.

По данным НФМИ, ежегодные потери от использования образов знаменитостей в созданных при помощи ИИ-технологии произведениях составляют 3,5 млрд руб.

Unsplash- Gabriel Barletta Музыканты предложили в России запретить монетизацию созданных ИИ песен

Крупные технологические компании считают, что ИИ-технологии - это всего лишь ИТ-инструмент для реализации творческих идей. Юристы признают, что вопрос правовой классификации ИИ-продукции будет обсуждаться долго, но склоняются к мнению, что ИИ следует воспринимать как ИТ-инструмент.

Руководитель правового направления IP и IT «Яндекса» Сергей Калашников отметил, что ИИ - всего лишь инструмент, а в российском законодательстве уже закреплена презумпция охраноспособности (возможность зарегистрировать его в качестве товарного знака).

Позицию Калашникова поддержала и менеджер центра человекоцентричного ИИ Сбербанка Софья Фокина. По ее словам, ИИ-технологии лишь позволяют людям выражать свой творческий замысел.

В «Яндексе» рассказали «Коммерсант», что действующее регулирование подразумевает правовую охрану любого объекта, созданного при участии человека и с его творческим вкладом, в том числе технических средств. Сгенерированный ИИ-контент полностью соответствует этому определению, так же как, например, фотографии или видеоклипы. В ИТ-компании добавили, что важно сохранить этот подход и дальше.

Источник издания в одном из стриминговых сервисов отметил, что на текущем этапе развития ИИ-технологии человек является заказчиком произведения и фактически выступает его создателем, сами же ИТ-инструменты не могут что‑либо создавать с нуля.

Правовой ландшафт

Интеграция ИИ в создание музыки влечет за собой ряд юридических проблем. Суть вопроса заключается в законе об авторском праве, традиционно предназначенном для защиты созданных человеком творений. Однако музыкальные ИИ-генераторы работают в месте, где человеческий ввод и машинные алгоритмы смешиваются, создавая серую зону с юридической точки зрения.

Краеугольный принцип авторского права об оригинальности требует, чтобы человеческий разум создал произведение, чтобы претендовать на защиту. Этот принцип противоречит природе музыки, созданной ИИ, которая часто является продуктом сложных ИИ-алгоритмов, а не одного автора-человека.

Хотя эта ИИ-технология порождает много неизвестных, можно с уверенностью сказать, что судьям и юристам во всем мире придется нелегко. Поскольку им предстоит разобраться с ИТ-инструментами, которые способны перевернуть музыкальную индустрию.

Рынок музыкальных сервисов

В 2023 г. объем рынка музыкальных сервисов в России вырос почти на 40% до 25,4 млрд руб., согласно исследованию НФМИ. По оценкам, в основном рост рынка был обеспечен «Яндекс Музыкой», в том числе благодаря рекомендательным ИИ-алгоритмам «Яндекса».

По данным НФМИ, почти весь доход (97,5 %) - 24,8 млрд руб. - музыкальным потоковым сервисам принесла платная подписка. Ещё 387 млн руб. было получено от рекламы и 242 млн руб. - от работы видеохостингов с музыкальным контентом (например, YouTube Music).

Большинство пользователей предпочитает обходиться без подписки и слушать музыку бесплатно, пусть и с рекламой. По данным НФМИ, при среднемесячном количестве пользователей в 76,3 млн за подписку платят лишь 21,7 млн. В основном россияне платят за отечественные ИТ-сервисы, доля которых в общем объеме рынка составила 95%, остальные 5% приходятся, в основном, на оставшиеся подписки Apple Music.

В «Яндекс Музыке» оценили объем рынка музыкальных стримингов в России в 2023 г. в сопоставимые 24–26 млрд руб., хотя указали более скромный показатель роста - 15%, прогнозируя такие же темпы роста рынка в текущем году.

Представитель сервиса «Звук», ранее принадлежавшего Сбербанку, тоже согласился с оценкой НФМИ по объему рынка, отметив, что его рост год к году составил 30%. Влияет также интерес к российскому контенту и новым артистам. Если посмотреть топ-100 «Звука», то всегда больше 90% музыки в нем - русскоязычной, добавили в сервисе, признав также влияние на отрасль распространения суперподписок и ИИ-технологий.

В «Яндекс Музыке» объясняют рост доходов музыкальных сервисов готовностью все большего количества россиян платить за подписку на развлечения в интернете. Причем все чаще это мультиподписки, когда получаешь доступ не к одному ИТ-сервису, а к нескольким.

Влияет также интерес к российскому контенту и новым артистам: если посмотреть топ-100 «Звука», то всегда больше 90% музыки в нем - русскоязычной, добавили в сервисе, признав также влияние на отрасль распространения суперподписок и ИИ-технологий.

В НФМИ рост рынка музыкальных стримингов считают не исключением, а тенденцией, характерной для общемировой индустрии на протяжении девяти лет, отметив, что музыкальная индустрия России стабильно росла быстрее мировой.

В свою очередь, глава агентства InterMedia Евгений Сафронов заявил, что объем рынка музыкального стриминга подсчитать крайне затруднительно в силу политики владельцев ИТ-сервисов, никто из которых не раскрывает данные по этим ИТ-сервисам отдельно. По данным InterMedia, в 2023 г. речь могла идти максимум о 8–12 млрд руб.