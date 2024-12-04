Создатель «Яндекса» получил $700 млн от Nvidia и других инвесторов из США

Nebius (бывший Yandex) привлек инвестиции на сумму $700 млн от ряда инвесторов, включающего Nvidia. Средства пойдут на развитие ИИ-инфраструктуры компании, которая базируется, в том числе, на оборудовании Nvidia. У компании уже есть кластеры для ИИ-вычислений в Париже и Канзасе.

Nebius привлек инвесторов

Компания Nebius (бывшая Yandex) сообщила о привлечении финансирования на сумму $700 млн от группы инвесторов. В нее входят разработчик графических процессов (GPU) и ПО для искусственного интеллекта (ИИ) Nvidia и инвестиционные фонды Accel и Orbis Investments. Все три структуры зарегистрированы в США.

Сделка будет осуществлена путем выпуска Nebius 33,3 млн собственных акций класса «А» (один голос на одну ценную бумагу) по цене $20 каждая. В совокупности это составит 3% от общего числа акций компании. Партнер Accell Мэт Вейганд (Matt Weigand) войдет в совет директоров компании.

Nebius передумал покупать собственные акции

Одновременно совет директоров Nebius принял решение отказаться от проведения обратного выкупа акций компании (buyback). В августе 2024 г. собрание акционеров компании предоставило совету директоров возможность выкупить до 81 млн акций класса «А» (7,3% от общего числа акций) по цене $10,5 за одну ценную бумагу. Общие затраты на Buy-back составили бы $850 млн.

Фото: Kremlin.ru Компания Аркадия Воложа Nebius (бывший Yandex) привлекла $700 млн инвестиций

Как пояснил председатель совета директоров Nebius Джон Бойнтон (John Boynton), ранее buyback был необходим в связи с приостановкой торгов акциями компании на американской бирже Nasdaq. Это давало бы возможность акционерам компании выйти из нее капитала. Но после возобновления торгов на Nasdaq акционеры могут продать свои акции по более высокой цене, чем предполагалось в рамках buyback (сейчас акции компании торгуются на отметке $29,3 за одну ценную бумагу), а компании лучше инвестировать в инфраструктуру для ИИ, говорит Бойнтон.

Как Nebius уходила из России

Nebius зарегистрирована в Голландии. Ранее она называлась Yandex, а ее основным активом был российский «Яндекс». Основателем и основным владельцем компании является Аркадий Волож. В 2011 г. компания провела IPO (первичное размещение акций) на Nasdaq.

В 2022 г. администрация Nasdaq приостановила торги акциями Yandex. После этого было принято решение об уходе Yandex из России, при том что на Россию приходилось 95% бизнеса компании. В 2023 г. администрация Nasdaq одобрила схему по реструктуризации компании, в случае осуществления которой компания смогла бы вернуться на биржу.

Сделка по продаже российского бизнеса Yandex – МКПАО (международная компания публичное акционерное общество) «Яндекс» - была завершена в 2024 г. Покупателем выступил ЗПИФ (закрытый паевой инвестиционный фонд) «Консорциум. Первый». Сумма сделки составила 475 млрд руб.

Часть средств в размере 230 млрд руб. была оплачена наличными в китайских юанях. Оставшаяся часть была выплачена путем перечисления 176 млн акций Yandex класса «А» (495 от общего числа акций данного типа).

35% в ЗПИФ «Консорциум.Первыйм» принадлежит «Фонду менеджмеров», созданному топ-менеджерами «Яндекса». Также участниками консорциума являются основатель фонда Leta Capital Александр Чачава (25%), ЗПИФ «Аргонаут» (представляет интересы владельца нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова, владеет 15% в консорциуме), АО «АйТи.Развитие» (представляет интересы гендиректора специализированного депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, также владеет 15% в консорциуме) и бизнесмен Александр Рязанов (10%).

Чем решил заняться Nebius после ухода из России

У Yandex остался стартап в области графических вычислений в ИИ Nebius AI, стартап в сфере генеративного ИИ Toloka AI, разработчик беспилотного транспорта Andride, образовательная платформа TripleTen, дата-центр в Финляндии и миноритарная доля в разработчике баз данных ClickHouse. Сама компания была переименована в Nebius, Аркадий Волож вернулся к ее руководству.

В октябре 2024 г. Nasdaq возобновил торги акциями Nebius. Тикер компании был изменен с YNDX на NBIS. Компания решила сфокусироваться на развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта. Эксклюзивным инвестиционным советником компании стал американский банк Goldman Sachs.

В сентябре 2024 г. компания объявила об открытии GPU-кластера в Париже на оборудовании Nvidia. Общий объем анонсированных вложений компании в ИИ-инфраструктуру в Европе к середине 2025 г. составит $1 млрд. В ноябре 2024 г. компания открыла GPU-кластер (также на оборудовании Nvidia) в американском городе Канзас. У компании есть офисы по обслуживанию клиентов в Сан-Франциско и Даласе, еще один такой офис планируется открыть в Нью-Йорке.

Созданный компанией облачный продукт Nebius GPU обеспечивает полный жизненный цикл управления машинным обучением: от обработки данных и обучения до тонкой настройки и вывода. Продукт Nebius Ai Studio предоставляет разработчикам приложений доступ к моделям с исходным кодом.

Всего в Nebius работает порядка 400 инженеров. По итогам 2025 г. выручка компании, рассчитываемая как выручка за последний месяц, умноженная на 12, составит $750 млн – 1 млрд.