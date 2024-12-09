Для ГИС «Торги» не нашлось подходящего софта в реестре, поэтому Казначейство заплатит полмиллиарда за разработку нового ПО

В реестре Минцифры не нашлось ПО для организации работы сайта Федерации ГИС «Торги». Казначейству России придется заплатить 513 млн руб. за разработку кастомного ПО.

Закупка обслуживания ГИС «Торги»

Для организации работы официального сайта Российской Федерации ГИС «Торги» не удалось подобрать ПО из «Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных». Из-за уникальных функциональных характеристик требуемого ПО Казначейство России заплатит 513,6 млн руб. за разработку кастомного программного обеспечения.

Закупка для ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» была размещена на соответствующем сайте 24 октября 2024 г. Объектом госзакупки обозначено выполнение работ по развитию и оказание услуг по эксплуатации Официального сайта Российской Федерации в интернете государственной информационной системы «Торги» (torgi.gov.ru). Единственным участником и победителем электронного аукциона стала компания ООО «ЛТ».

На странице закупки перечисляется ПО из «Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» («Электронная площадка «Новые информационные сервисы», «Web-система СБиС», «WEB-Торги-КС» и т.д.) и поясняется, что оно не подходит из-за уникальных функциональных характеристик объекта закупки.

Кастомная разработка как выход

Заместитель директора ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» Евгений Евтушенко, уточнил в беседе с CNews, что в рамках этой закупки не приобретается лицензируемое программное обеспечение иностранного производства.

«Согласно требованиям Описания объекта закупки, Подрядчик должен выполнить работы по разработке, актуализации документации и доработке прикладного программного обеспечения ГИС «Торги». – Пояснил CNews Евгений Евтушенко. – По результатам сравнительного анализа в Реестре отсутствует программное обеспечение, совпадающее по требуемым параметрам, которое может использоваться для реализации необходимого функционала. Таким образом, Подрядчик согласно требованиям документации о проведении открытого конкурса должен доработать уже имеющееся прикладное программное обеспечение ГИС Торги своими силами».

«Объектом планируемой закупки являются услуги по проектированию, разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения, а также услуги по технической поддержке информационных технологий (то есть развитие и эксплуатация ГИС «Торги»). – Рассказал CNews представитель победившей в конкурсе компании «ЛТ». – Организатор открытого конкурса ссылается на законодательную базу, которая запрещает допуск программного обеспечения из иностранных государств для государственных и муниципальных нужд и предписывает необходимость закупок ПО со схожей функциональностью в Реестре российского ПО. В раздел «Документы» организатор подгрузил Приложение № 7, в котором перечисляет требуемую функциональность, обосновывает уникальность этой функциональности и приходит к выводу: «Приобретение программного обеспечения из Реестра невозможно». Таким образом, возможным решением сложившейся ситуации является кастомная разработка (что и является объектом закупки)».

ГИС «Торги»: что станет лучше?

Представитель компании «ЛТ» рассказал CNews о значительном расширении функциональных возможностей, которое ждет ГИС «Торги».

Прежде всего, будут расширены возможности заключения электронной сделки по реализации госимущества, включая порядок оплаты имущества, сведения о неустойке, детальное описание предмета договора. Для физических лиц будет доступна возможность подписания договоров реализации имущества, актов приема-передачи имущества с использованием приложения «Госключ».

Для всех пользователей появится возможность поиска объектов торгов на интерактивной карте, что должно существенно повысить прозрачность и доступность информации о реализуемом государственном и муниципальном имуществе.

Организаторы торгов получат возможность публиковать дополнительные сведения об объектах торгов, включая проекты электронных договоров, видео с демонстрацией текущего состояния объектов недвижимости, транспорта и т.п. Для отдельных видов торгов появится функция записи на осмотр имущества.

Для пользователей появится мобильное приложение, в рамках которого физические лица смогут приобрести движимое и иное изъятое имущество, обращенное в собственность государства, стоимостью до 10 тыс. руб., согласно Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 19 июля 2024 г. №105н.

Для правообладателей имущества будет расширена возможность аналитических инструментов системы в части поддержки работы с подведомственными организациями, мониторинга проведения торгов, заключения и исполнения сделок, с целью повысить поступления в доходы бюджетов от аренды и продажи имущества.

Более детально ознакомиться с изменениями функциональных возможностей ГИС «Торги» можно в техническом задании к конкурсу.

Планируемые нагрузки и сроки

Согласно требуемым характеристикам, ГИС «Торги» должна обеспечивать одновременную работу в личных кабинетах (конфиденциальной части) до 35 тыс. пользователей. Максимальное прогнозируемое количество просмотров веб-страниц и загрузки документов в секунду должно составить 900 единиц.

Объем хранимых данных ГИС Торги в 2025 г. должен соответствовать следующим показателям: 640 тыс. новых торгов (лотов) в год, средняя величина объема хранимых данных на один лот в размере 0,233 Гб, а также 145 ТБ общего объема хранимых данных в год.

Что же касается требований к срокам выполнения работ, как сообщил CNews представитель ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России», техническим заданием предусмотрено два этапа выполнения работ подрядчиком: по первому этапу срок окончания выполнения работ не позднее 30 июня 2025 г., по второму – не позднее 10 декабря 2025 г.