Россиянин воровал секретные документы у самой важной для мирового производства чипов компании. Он хотел оживить отечественные заводы микросхем

Бывшего сотрудника ASML с российскими корнями уличили в промышленном шпионаже. Его обвиняют в краже секретных документов с последующей их продажей – он якобы преследовал цель по оживлению российской полупроводниковой промышленности, которая на десятилетия отстает от мировой. ASML – самый крупный на планете поставщик оборудования для литографии, без ее «железа» не обходится ни одна из известных компаний по выпуску микросхем.

Шпионаж в пользу России

Бывший сотрудник нидерландской компании ASML, имеющий российские корни, обвинен в краже у экс-работодателя важных коммерческих секретов, пишет Tom’s Hardware. ASML – крупнейший в мире поставщик оборудования для литографии с долей рынка более 90%, ее «железо» работает на заводах всех основных производителей микросхем, включая Samsung, SMIC и TSMC.

ASML производит самое передовое оборудование в своем классе – именно благодаря ей TSMC (крупнейший в мире контрактный вендор микросхем) в настоящее время производит процессоры по передовому техпроцессу 3 нм и готовится к переходу на 2 нм. Тем временем российское полупроводниковое производство пока что отстает от TSMC и многих других компаний на десятилетия, предлагая заказчикам максимум 65-нанометровый техпроцесс. Для примера, Intel выпускала чипы на нем в 2004-2006 гг.

ASML Какая должность была у потенциального шпона - не раскрывается. Вполне возможно, он имел прямой доступ к технологиям ASML

Tom’s Hardware со ссылкой на нидерландское издание NOS пишет, что россиянин, которому на момент публикации материала было 43 года, подозревается в продаже украденной документации в Россию, якобы с целью наращивания производства чипов в России. Вероятно, он пошел на это из-за своего российского происхождения, пишет Tom’s Hardware. Промышленный шпионаж обогатил его, по предварительным оценкам, на десятки тысяч евро.

Запрет на въезд

К моменту выхода материала имя подозреваемого, нынешнее гражданство, а также место его работы и потенциальные заказчики документации ASML не раскрывались. Известно лишь, что ныне в ASML он более не работает, и что в первые последствия промышленного шпионажа уже настигли его.

Подозреваемый находится под стражей в Нидерландах, предварительное слушание по его делу состоится 9 декабря 2024 г. в Роттердаме. Однако на него уже наложен запрет на въезд в Нидерланды сроком на 20 лет. Не исключено, что это лишь одно из множества последствий, но окончательный судебный вердикт пока не вынесен.

По сообщению СМИ Нидерландов, наказание, которое уже понес потенциальный шпион, уже само по себе нетипично. Нидерланды редко вводят запреты на въезд, тем более на столь длительный срок. Подобное происходит, как правило, если речь идет о национальной безопасности.

Национальное достояние

Нельзя исключать, что власти Нидерландов действительно рассматривают дело против россиянина, экс-сотрудника ASML, как затрагивающее интересы нацбезопасности. Страна очень держится за ASML, и не только потому, что это один из крупнейших работодателей и налогоплательщиков в Нидерландах.

Есть несколько неопровержимых доказательств того, что ASML очень важна правительству Голландии. Одно из них – моментальное выполнение всех пожеланий компании после того, как стало известно, что она собирается перенести свою штаб-квартиру в другую страну. Сделать это она планировала на фоне ограничений со стороны властей США, которые поддержали власти Нидерландов – ASML сильно порезали объемы торговли с Китаем, на фоне чего она понесла серьезные убытки.

Важно отметить также, что ASML не в первый раз сталкивается в промышленным шпионажем в пользу другой страны. В начале 2023 г. CNews писал об аналогичном случае, в котором замешан гражданин Китая.

Две компании вместо одной

По информации издания NOS, подозреваемый воровал коммерческие секреты не только у ASML. В судебных документах также упоминается фирма Mapper Lithography, бывший конкурент ASML, тоже производитель литографического оборудования. В 2012 г. она получила 40 млн евро инвестиций от российской «Роснано».

В настоящее время Mapper Lithography как отдельное предприятие не существует. Компания обанкротилась в 2018 г. и позже была выкуплена ASML со всеми ее активами и наработками.

«Мы знаем об иске против бывшего сотрудника Mapper и ASML. В соответствии с нашей политикой мы также сами подали отчет. Мы не будем давать дальнейших комментариев во время судебного разбирательства», – сообщили NOS представители ASML.