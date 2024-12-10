Старейший интернет-магазин России на грани краха. Арестовано имущество его владельца

Все имущество владельца интернет-магазина «Плеер.ру» Конышева арестовано по решению суда. Также под арест попал весь его бизнес. Конышева обвиняют в уклонении от уплаты налогов – ФНС утверждает, что он задолжал ей около 10 млрд руб. «Плеер.ру» считается одним из старейших интернет-магазинов в России.

Тучи сгустились

Основатель и владелец интернет-магазина «Плеер.ру» Алексей Конышев остался без имущества и бизнеса – по решению Арбитражного суд на них наложен арест. Также ограничения коснулись и счетов бизнесмена, пишет РБК.

Причина случившегося – в иске Федеральной налоговой службы России (ФНС) к юрлицу «Плеер.ру». В начале декабря 2024 г. CNews писал, что ведомство обвинило Конышева в уклонении от уплаты налогов – по данным ФНС, он задолжал уже около 10 млрд руб.

Иск был подан Инспекцией ФНС №22 к компании ООО «Восход». Это нынешнее юрлицо «Плеер.ру» – оно у магазина регулярно меняется, что вызывает неподдельный интерес у ФНС. Сумма иска – 9,8 млрд руб., дата регистрации – 28 ноября 2024 г.

Arkadiusz Gasiorowski / Unsplash Имущество, бизнес и деньги Конышева под замком. Как надолго - пока неясно

Таким образом, на рассмотрение иска, вынесение вердикта по нему и выполнение требований истца потребовалось менее двух недель. Однако стоит подчеркнуть, что иск был удовлетворен частично – в документе говорилось о сумме 9,8 млрд руб., тогда как арестовано по решению Арбитражного суда 9,7 млрд руб.

Взять имуществом

Суд арестовал деньги Конышева на всех расчетных счетах бизнесмена, включая счет ООО «Восход». Наряду с этим под арест попал полноразмерный кроссовер BMW X7, который был оценен в 9,5 млн руб.

Также Конышев отныне лишен права производить какие-либо действия с товарным знаком PLEER. Недвижимость у него тоже нашлась – это земля сельхозназначения площадью 17,7 га и стоимостью 750 тыс. руб. Она расположена во Владимирской области и теперь тоже арестована.

Компаний много, «Плеер.ру» – один

Важно подчеркнуть, что суд принял обеспечительные меры не только к ООО «Восход», но также компании ООО «Электрон». Это предыдущее юридическое лицо магазина Конышева.

В своем иске ФНС отдельно подчеркнула тот факт, что смена юридического лица стала для «Плеер.ру» регулярной практикой. При этом структура компании, ее местонахождение и состав штата изменений не претерпевали.

Как пишет РБК со ссылкой на материалы дела, Конышев «получал деньги на свои счета от индивидуальных предпринимателей, вовлеченных в схему сокрытия выручки и дробления бизнеса».

В частой смене юрлиц ФНС усмотрела схему уклонения от уплаты налогов. Ведомство не сомневается, что именно с этой целью компания «Электрон» перевела всю свою финансово-хозяйственную деятельность на фирму «Восход». Это был один из аргументов ФНС в пользу того, чтобы арестовать бизнес компании, отмечено в деле. Инспекция подчеркнула, что подобный трюк «Плеер.ру» проделывал и раньше, и что арест необходим, чтобы Конышев не смог повторить его вновь и вывести деньги со счета ООО «Восход».

К 10 декабря 2024 года «Плеер.ру» по-прежнему не работал

Предоставленные ФНС доказательства необходимости ареста имущества, счетов и бизнеса Конышева Арбитражный суд счел обоснованными. В вердикте говорится о признании бизнес-модели «Плеер.ру» с постоянной сменой юрлиц недобросовестной.

Очень давняя история

ФНС уже не первый год пристально наблюдает за «Плеер.ру». В 2018 г. магазин уже был под подозрением и в неуплате налогов, и в небольшом перечне других нарушений. В числе прочего, что вызвало интерес ведомства, снова была часта смена юрлиц, то есть «Плеер.ру» промышляет подобным годами.

В 2018 г. в московском офисе магазина даже прошли обыски, вследствие которых магазин был вынужден ненадолго приостановить работу. В 2019 г. «Плеер.ру» ситуация частично повторилась – по требованию суда магазин был закрыт на 30 дней. Основанием для этого стали результаты проверки ФНС и ФСБ России.

Сам магазин существует очень давно – он был открыт в 2002 г., всего на четыре года позже, чем Ozon, который считается старейшим российским интернет-магазином. Первые 11 лет своего существования сервис пользовался огромной популярностью, которую он смог заработать благодаря очень низким ценам – они очень часто были ниже, чем у конкурентов. Дошло до того, что в 2013 г. «Плеер.ру» был включен в топ-30 самых крупных российских интернет-компаний по версии Forbes. На тот момент годовая выручка магазина оценивалась в $60 млн.

Все закончилось очень быстро

После временного закрытия в 2019 г. «Плеер.ру» в течение нескольких лет не становился центром скандалов. Это продолжалось вплоть до последних чисел сентября 2024 г., когда «Плеер.ру» решил по-крупному «пропасть с радаров», чем вызвал гнев потребителей

Как сообщал CNews, 25 сентября 2024 г. менеджеры сразу нескольких точек «Плеер.ру» уволились одним днем, а сам онлайн-магазин и его техподдержка прекратили работу «по техническим причинам», Закрылись и офлайн-точки тоже не работают – они перестали выдавать заказы и принимать технику на ремонт, на что сразу стали жаловаться покупатели.

В тот же день во всех соцсетях магазина появились сообщения о прекращении работы магазина и поддержки «по техническим причинам». Сроки возобновления работы указаны не были.

Переформатироваться не получилось

Спустя некоторое время после внезапного закрытия «Плеер.ру» Конышев раскрыл причину случившегося – по его словам, прекращение прямых продаж стало следствием отсутствия закупочных средств на товары.

По информации Shoppers Media, Конышев планировал продать «Плеер.ру» неназванному заинтересованному лицу за 2 млрд руб. Однако в сентябре 2024 г. один из поставщиков магазина потребовал как можно скорее погасить долг перед ним и пригласил на сделку сотрудников полиции, из-за чего продажи магазина сорвалась.

Также, как стало известно, «Плеер.ру» собирался сменить принцип работы и в ноябре 2024 г. стать маркетплейсом, то есть торговой площадкой, как Ozon или Wildberries. Но добиться этого пока не удалось, хотя ноябрь 2024 г. давно закончился.

Где деньги, Конышев?

В октябре 2024 г. история «Плеер.ру» получила продолжение. Партнеры и контрагенты Конышева начали один за другим обращаться в суд с исками о взыскании с него задолженностей по договорам. К моменту выпуска материала количество таких исков перевалило за 30, а общая сумма требований по ним вплотную приблизилась к 330 млн руб.

В число истцов входит Сбербанк. В начале ноября 2024 г. он подал против Конышева иск на 225 млн руб. Рассмотрение дела назначено на 20 января 2025 г.