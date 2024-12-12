В России аномальный рост ИТ-специалистов на фрилансе. За четыре года их число выросло в 20 раз с лишним

Согласно исследованию «Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий» количество самозанятых ИТ-специалистов выросло с 17 до более 400 тыс. человек за четыре года. До 2030 г. ожидается рост до 869 тыс. специалистов.



Программисты на фрилансе

Как стало известно CNews, число самозанятых ИТ-специалистов с начала 2020 г. по 2024 г. выросло более чем в 20 раз — c 17 до более 400 тыс. человек. Данная информация указана в итогах исследования «Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий» («АПКИТ»).

По данным исследования, суммарный годовой рост самозанятых специалистов составляет примерно 117 тыс. человек в год. С 2023 по 2024 гг. прирост самозанятых составил 34,5%.

Судя по прогнозу «АПКИТ» уже к 2030 г. российский рынок может ожидать увеличения количества самозанятых ИТ-специалистов до 869 тыс. человек.

Почему произошел такой рост

По мнению генерального директора CorpSoft24 Константина Рензяева, резкий скачок количества самозанятых ИТ-шников непосредственно связан с мировыми событиями, происходящими с начала второго десятилетия.

Freepik С 2020 г. количество самозанятых ИТ-специалистов выросло более чем в 20 раз

До начала пандемии Covid-19 в 2020 г. многие сотрудники компаний работали «оффлайн» или на гибридной схеме. Однако в связи с массовым локдауном большинство работников перешли на «удаленку».

После начала Специальной военной операции в феврале 2022 г. еще больше человек изъявили желание работать на «удаленке», некоторая часть ИТ-работников вовсе решила жить в других странах.

«Бизнес решил этим воспользоваться и стал переводить таких «удаленщиков» в статус фрилансеров, что позволяет снижать соцнагрузку и экономить на налогах. Что в целом неправильно, но в данном случае интересы бизнеса и сотрудников совпадают» — пояснил эксперт.

По мнению партнера и директор по развитию HRlink Дмитрия Махлина, увеличение числа самозанятых ИТ-специалистов связано с несколькими ключевыми факторами:

Во-первых, наблюдается общий тренд на платформенную занятость. В ближайшие 10-15 лет формат трудоустройства в России, скорее всего, изменится. Бизнес будет «покупать» не сотрудников в традиционном понимании, а их экспертизу. Этот переход отражается на росте HRtech-рынка, который увеличился на 40% во втором квартале 2024 г. благодаря платформам, помогающим в подборе временного и постоянного персонала.

С точки зрения сотрудников, самозанятость предлагает выгодную налоговую систему, которая значительно привлекательнее, чем традиционное трудоустройство или индивидуальное предпринимательство (ИП). Гибкость – еще один важный аспект: возможность самостоятельно выбирать проекты и графики работы, а также условия сотрудничества, включая удаленный режим.

Для компаний сотрудничество с самозанятыми также имеет свои преимущества. Это не только оптимизация налоговых издержек и сокращение социальных взносов, но и возможность быстро привлекать нужных специалистов без сложностей найма.

«Работодатель может взять любого самозанятого в любой момент времени, не запуская при этом дорогой и сложный процесс найма. Наконец, самозанятость облегчает доступ к рынку талантов. К ним можно легко обращаться — я сам как самозанятый консультировал ряд компаний» — пояснил собеседник издания.

HR-директор системного интегратора и разработчика Navicon Екатерина Худобко пояснила CNews, что

Одной из ключевых причин популярности такой формы трудоустройства является возможность оформления самозанятости с минимальными административными и бюрократическими препятствиями. Процесс регистрации на сайте налоговой службы занимает всего 15 минут.

Кроме того, самозанятость открывает двери к более гибким условиям работы. Специалисты могут трудиться из любой точки России, не будучи привязанными к определенной географической локации или офису. Это позволяет выбирать комфортный график и работать тогда, когда это удобно.

«Также стоит отметить, что налоговая ставка для самозанятых составляет всего 6%, что ниже подоходного налога, который в стране составляет 13%. Однако важнейшие факторы выбора самозанятости для большинства остаются простота оформления и свобода в выборе места и времени работы» — отметил специалист.



Кто из отрасли больше всего пользуется услугами фрилансеров

Дмитрий Махлин пояснил, что практика работы с самозанятыми интересует все ИТ-компании без исключения. Однако, отдельно специалист выделил компании ИТ-интеграторы. «Однозначно для интеграторов самозанятость – это возможность привлекать специалистов на короткий срок для конкретных проектов без необходимости заключать трудовой договор».

Кроме того, самозанятость распространена у стартапов, которые часто нанимают консультантов для помощи в выстраивании процессов. Это позволяет им оптимизировать свои ресурсы, минимизировать затраты на постоянные сотрудники и использовать экспертизу профессионалов только в те моменты, когда это действительно необходимо.

Стартапы, работающие в условиях ограниченного бюджета, предпочитают гибкие формы взаимодействия, что делает самозанятых консультантов идеальным решением. Такие специалисты способны быстро адаптироваться к меняющимся условиям рынка, вносить свежие идеи и помогать командам сосредоточиться на ключевых аспектах бизнеса.

В целом, проблемы с наймом самозанятых у организаций практически не возникают, и рынок продолжает активно адаптироваться к этой модели.

