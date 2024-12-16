Знаменитый зверским обращением с сотрудниками ИТ-гигант готовит армию из 800 млн трудоголиков. Они должны работать без выходных, чтобы сделать страну снова великой. Опрос
Основатель сбежавшего из России индийского техногиганта Infosys грезит о 70-часовой рабочей неделе. Он уверен, что только так его родная страна станет великой, потому что более половины ее населения получают пособия по безработице и живут в нищете. Переход на работы без выходных по 10 часов в неделю создаст много рабочих мест, уверен основатель Infosys.
Сделать Индию (снова) великой
Сооснователь индийского ИТ-гиганта Infosys Нараяна Мурти (Narayana Murthy) вновь начал говорить о необходимости перехода на 70-часовую рабочую неделю и лишение работников выходных и отпусков. Как пишет NDTV, на этот раз он был более конкретным и даже попытался внятно аргументировать свою позицию, потому что в прошлый раз он лишь кидался громкими заявлениями.
Как сообщал CNews, в конце ноября 2024 г. Мурти заявил на весь мир, что не верит в баланс между работой и личной жизнью, и считает, что выходные и отпуска никому не нужны. Он также поспешил добавить, что будет верен этому до конца своих дней.
Никаких сколько-нибудь объективных объяснений своей позиции Мурти привести не потрудился, вследствие чего его ничем не обоснованное стремление превратить мировое трудоспособное население в живущих на работе современных рабов стало яркой темой для статей во многих изданиях.
Теперь же Мурти больше не бросается громкими заявлениями и даже не распространяет свое видение на весь мир. Внезапно его взгляды ужались до всего лишь одной страны, пусть и самой крупной в мире по численности населения – он заговорил, что трудиться по 10 часов в неделю каждый день должны индийцы. По его словам, нужно это для того, чтобы сделать страну великой.
При этом работать над укреплений старых связей за рубежом созданная Мурти компания явно не торопится. В начале 2022 г. Infosys поддержала антироссийские санкции и сбежала с российского рынка. Это, к слову, не единичный подобный случай – в августе 2024 г. CNews писал, что крупный индийский технопортал 91Mobiles закрыл россиянам доступ к своему контенту. К моменту выхода материала блокировка продолжала действовать.
Невнятные доводы Мурти
Важно отметить, что сам Мурти уже давно находится на пенсии и, по всей видимости, работать по 10 часов в день больше не собирается. Между тем, он заявляет, что нынешняя индийская молодежь должна, наконец, понять, что индийцы «должны упорно трудиться и работать над тем, чтобы сделать Индию номер один» (have to work hard and work towards making India number one).
Нараяна Мурти прошелся и по одной из главных проблем Индии – по бедности значительной части населения. Он заявил, что единственный способ, которым страна может бороться с ней – это создание рабочих мест.
В Индии в настоящее время проживают более 1,5 млрд человек. «Мы должны поставить высокие цели, потому что 800 млн индийцев получают пособия, – заявил Мурти. – Это означает, что 800 млн индийцев живут в нищете. Если мы не в состоянии усердно работать, то кто тогда будет усердно работать?».
Также он вспомнил, как в начале 1970-х годов оказался по работе в Париже (Франция), и как его очень удивил высокий уровень развития Запада и благополучия граждан. Также он был неприятно удивлен разговорами местных жителей о том, насколько грязна и коррумпирована и Индия, хотя и признал, что говорили они правду.
«Я понял, что единственный способ, которым страна может бороться с бедностью – это создание рабочих мест, которые ведут к располагаемым доходам. Правительство не играет абсолютно никакой роли в предпринимательстве. Я также понял, что предприниматели строят страну, поскольку они создают рабочие места, они создают богатство для своих инвесторов и они платят налоги», – сказал Мурти.
При этом, что очень важно, он ни разу не упомянул о продолжительности рабочего дня жителей Парижа на момент своего пребывания там. В открытых источниках отсутствуют свидетельства того, что жители французской столицы во второй половине XX века трудились без выходных, посвящая работе почти половину дня.
Сострадательный капитализм
Мурти добавил, что Индии, с учетом ее нынешнего уровня финансового развития, потребуются радикальные перемены в строе общества. «В такой бедной стране, как Индия, где капитализм не пустил корней, я понял, что если мне придется вернуться и поэкспериментировать в предпринимательстве, то нам придется принять сострадательный капитализм», (In a poor country like India where capitalism had not taken roots, I realised if I had to come back and experiment in entrepreneurship, then we have to embrace compassionate capitalism), – сказал Мурти, лишь очень смутно объяснив, что именно он подразумевает под «сострадательным капитализмом».
«Люди могут думать и выражать свои мысли, – сказал он. – Когда Бог дал нам способность думать, и это обязывает нас думать о людях, которым повезло меньше, чем нам. Это делается для того, чтобы остальной мир уважал Индию. Остальной мир уважает Индию за ее достижения. Результаты ведут к признанию, признание ведет к уважению, уважение ведет к власти. Я хотел, чтобы молодежь знала, что на нас лежит большая ответственность за реализацию видения наших отцов-основателей. Вот почему мы все должны усердно работать.
Одно и то же
Мурти годами твердит, что людям нужно тратить свою жизнь исключительно на работу. Однако он периодически корректирует свои изречения – если сейчас он говорит о 10 часах работы в неделю, то еще в октябре 2023 г. он предлагал молодым людям работать по 12 часов в день в течение «следующих 20 лет, 50 лет, или как получится» (next 20 years, 50 years, whatever it is).
Однако уже в январе 2024 г., в очередной раз призвав мировое трудоспособное население переквалифицироваться в трудоголики, Мурти настаивал уже на 10 часах работы в день и 70 часах в неделю. Вот только его, похоже, никто не слышит. К моменту выхода материала не было информации о планах властей Индии или другой крупной страны заставить население жить на работе. Более того, еще в 1986 г. Индия отказалась от шестидневной рабочей недели в пользу пятидневной.
От теории к практике
Весьма вероятно, что Мурти действительно верит в то, о чем говорит, равно как и в бесплатный труд. Его компания Infosys уже прославилась на весь мир своим ужасным отношением к молодым специалистам.
В августе 2024 г. CNews писал, что созданная Мурти компания буквально годами заставляла тысячи молодых инженеров снова и снова проходить неоплачиваемую стажировку. При этом никого из них так и не взяли на работу в Infosys.
В ответ на это компанию обвинили в эксплуатации недавних выпускников технических вузов. Ситуация дошла до сведения Минтруда Индии – на компанию подали жалобу от лица профсоюза NITES.