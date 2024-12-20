В МТС началась реструктуризация. Компания выводит ИТ-активы в отдельную структуру

Оператор связи МТС в рамках собственной реструктуризации утвердил структуру компании MTС Web Services (MWS), куда с 2021 г. переносил свои инфраструктурные и облачные ИТ-сервисы. В компанию MWS, кроме облачного бизнеса и центра обработки данных (ЦОД), войдут также подразделения больших данных (Big Data), направление разработки искусственного интеллекта (ИИ) и направления информационной безопасности (ИБ). В единую технологическую компанию могут включить и ряд других ИТ-активов.

Реструктуризация бизнеса

МТС проводит реструктуризацию активов и планирует вывести ИТ-подразделения в самостоятельную структуру, пишет «Коммерсант».

Российская компания МТС, предоставляющая телекоммуникационные услуги, в рамках собственной реструктуризации утвердила структуру компании MWS, в которую еще с 2021 г. переносила свои инфраструктурные и облачные сервисы. По информации «Коммерсанта», в компанию MWS, кроме облачного бизнеса и ЦОД, войдут также подразделения больших данных (Big Data), ИИ-направление и кибербезопасности. В единую технологическую компанию могут включить «МТС Диджитал», МТС AI, VisionLabs, бывший МТС Cloud и другие.

Выручка компании MWS может составить 230 млрд руб. к 2030 г., пост главы новой структуры может занять первый вице‑президент МТС по технологиям Павел Воронин.

Внутри самих ИТ‑активов компании изменения не планируются. Источник «Коммерсант» уточняет, что в перспективе MWS могут вывести на биржу, однако конкретные сроки не называет.

Mts В МТС началась реструктуризация бизнеса, компания выводит ИТ-активы в самостоятельную структуру

За реструктуризацией может последовать привлечение в ИТ‑направление стратегического инвестора, финансовый ресурс которого будет использоваться до тех пор, пока фондовый рынок не начнет снова высоко оценивать новых эмитентов, считает аналитик группы компаний (ГК) «Финам» Леонид Делицын. Чистый долг публичного акционерного общества (ПАО) МТС по состоянию на 19 ноября 2024 г. составлял 460 млрд руб., то есть 1,9 показателя OIBDA (LTM). Это без учета задолженности по аренде, говорит он. Делицын объяснил и то, что сама долговая нагрузка у МТС, как у других операторов связи, существенная. Отличие от других операторов состоит в том, что МТС платит высокие дивиденды, и фондовый рынок опасается, что в будущем они снизятся.

Эксперты назвали частой практикой для рынка, когда под IPO выделяется актив, потенциально оцениваемый с более высокими мультипликаторами. Вывод дочерних структур на IPO также позволяет снизить долговую нагрузку на компанию и привлечь инвестиции. Ведь еще в сентябре 2024 г. президент МТС Вячеслав Николаев сообщил в интервью Forbes, что выведет на IPO до пяти компаний в ближайшие несколько лет, назвав одним из первых направление рекламных технологий МТС Ads.

Новый гендиректор и новая модель управления

Инесса Галактионова назначена новым генеральным директором МТС, которая ранее занимала должность первого вице-президента по телекоммуникационному бизнесу оператора связи, сообщила группа.

В МТС объявили о трансформации в холдинговую структуру с выделением бизнес-вертикалей в отдельные юридические лица. Генеральным директором экосистемы МТС стал Ровшан Алиев из АФК «Система».

«Нетелекоммуникационные бизнесы МТС теперь составляют почти половину (45%) выручки группы. Создание отдельных юридических лиц повысит прозрачность операций компании, позволит быстрее принимать решения в отдельных бизнес-направлениях и обеспечит более точное инвестиционное фокусирование в условиях высоких процентных ставок», - говорится в сообщении российской телекоммуникационной компании.

Бывший президент МТС Вячеслав Николаев перешел на пост председателя совета директоров. Должность президента компании упразднена. Со слов Николаева, в 2025 г. компания откажется от высокозатратных сделок слияния и поглощения (M&A) и развития неэффективных направлений, а также сократит число экспериментальных инвестиций.

Снижение инвестиций

Объем инвестиций МТС за 2023 г. составил 104,3 млрд руб. против 128,1 млрд руб. годом ранее, писал Forbes в рамках публикации своего рейтинга крупнейших в России компаний-инвесторов.

В самом отчете МТС за прошлый год указано, что по итогам этого года капитальные расходы компании составили 101,5 млрд руб., что на 8,7% ниже показателя 2022 г. Как заявляют в компании, сокращение капитальных затрат связано с более активными закупками и высоким курсом иностранных валют по отношению к рублю в период таких закупок в 2022 г. Часть денег пошла на покупки компаний.

В 2023 г. коммерческие и административные расходы МТС составили 131,52 млрд руб. против 107,7 млрд руб. в 2022 г. Операционные расходы выросла с 19,7 млрд до 30,88 млрд руб.

Капитальные затраты группы МТС увеличились в четвертом квартале 2023 г. на 15,1% в годовом исчислении и достигли 41,8 млрд руб., следует из отчетности компании. Отмечается, что данные средства были направлены на развитие телеком-инфраструктуры и растущих направлений группы.

В 2023 г. свободный денежный поток без учета банковской деятельности у МТС вырос до 44,8 млрд руб. с 37,2 млрд руб. в 2022 г., что обусловлено снижением денежных потоков, связанных с приобретением новых компаний, а также сокращением капитальных затрат.

Продолжая инвестировать в развитие инфраструктуры, компания видит возможность постепенного сокращения своих капитальных затрат с одновременным сохранением качества предоставляемых сервисов. МТС с рядом партнеров проводит совместные закупочные процедуры, а также осуществляет совместное строительство и эксплуатацию элементов сетевой инфраструктуры. Помимо экономической выгоды в рамках сотрудничества достигается унификация технических и функциональных требований, подходов и методик, говорится в материалах телеком-оператора.