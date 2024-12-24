Знаменитый стартап по производству электросамолетов закрылся, проработав 10 лет

Базирующаяся в Мюнхене компания Lilium обещала создать первый экологичный электросамолет с вертикальным взлетом и посадкой, но за десять лет своего существования успела только протестировать прототип. Теперь Lilium находится в процессе банкротства, распродает дочерние компании и уже уволила почти всех своих сотрудников.



В инвестициях отказано

Lilium, разработчик электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой со штаб-квартирой и производственными мощностями, расположенными в Мюнхене (Германия), не смог заключить сделку с инвестором и ​​уволил почти всех своих работников, как стало известно немецкому онлайн-журналу Gründerszene.

Lilium пыталась собрать дополнительные денежные средства, включая 50 млн евро ($54 млн) займов от правительства Германии, но законодатели отклонили запрос.

Из более тысячи сотрудников пока остается небольшое двузначное количество людей для поддержки предстоящей ликвидации, рассказали изданию информированные источники.

Lilium Электросамолет Lilium должен был стать экологичным и надежным средством воздушной мобильности

Стартап, основанный в 2015 г., как указано на его сайте, называл себя лидером в области воздушной мобильности и обещал создать «устойчивый и доступный способ высокоскоростной региональной перевозки людей и грузов, полностью электрический самолет с высокой грузоподъемностью, низким уровнем шума, высокой производительностью и нулевыми эксплуатационными выбросами».

Соучредитель стартапа Патрик Натен (Patrick Nathen) написал в своем сообщении соцсетях, что спустя 10 лет и 10 месяцев компания больше не может следовать вере учредителей в более экологичную авиацию: «Это разбивает вам сердце, и момент кажется болезненно ироничным».

Поставки должны были начаться через год

Lilium, по данным TechCrunch, привлекла более $1 млрд от инвесторов, прежде чем стать публичной в 2021 г.

Совсем недавно, в октябре 2024 г., AINonline сообщил об успешном испытании первого полномасштабного прототипа Lilium Jet и планах запустить шесть тестовых образцов, поставки которых должны были начаться в 2026 г.

Контракты на поставку свои самолетов Lilium начала заключать еще в 2022 г. Тогда она подписала меморандум с Saudia, национальным авиаперевозчиком Саудовской Аравии на поставку 100 экземпляров и услуги поддержки «первого полностью электрического самолета», говорится в пресс-релизе компании, опубликованном на ее сайте. Тогда же было подписано соглашение на поставку еще 10 машин eVolare, дочерней компании Volare Aviation, крупного оператора вертолетов и частных самолетов в Великобритании.

Проблемы Lilium

Первую неудачу Lilium потерпела 27 февраля 2020 г., когда ее самолет загорелся во время технического обслуживания. Компания заявляла, что он серьезно поврежден и не подлежит ремонту. Испытания второй, уже готовой к ним модели, были приостановлены.

Теперь Lilium заявила, что не смогла собрать достаточно дополнительных средств для продолжения работы. В настоящее время компания находится в процессе банкротства.

Lilium уже потеряла контроль над своими «дочками», процессом продажи которых занимается KPMG. В Lilium надеются, что инвесторы найдутся и ее дочерние компании смогут продолжить работу.