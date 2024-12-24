Всемирно знаменитый производитель принтеров пошел по рукам. Его продали за копейки

Компания Lexmark стала собственностью фирмы Xerox, с которой в течение десятилетий жестко конкурировала на рынке оргтехники. Ее купили за $1,5 млрд – более чем вдвое дешевле, чем при последней смене владельца в 2016 г. Lexmark известна в первую очередь своими принтерами, особенно матричными, но в последние годы ее доля рынка неуклонно сокращалась под давлением HP и Canon.

Новый владелец Lexmark

Компания Xerox, в 2023 г. сбежавшая из России и продавшая свои активы своему местному топ-менеджменту, официально заявила о приобретении своего бывшего конкурента – фирму Lexmark. Это известный во всем мире производитель оргтехники, особенно принтеров, основанный в 1991 г. в США и сделавший себе имя благодаря недорогим и простым в обслуживании матричным принтерам.

Со стороны продавца в этой сделке выступает целый консорциум, состоящий из компаний Ninestar Corporation, PAG Asia Capital и Shanghai Shouda Investment Centre. Как сообщал CNews, он приобрел Lexmark в апреле 2016 г., заплатив за нее $3,6 млрд, но выгоду от ее продажи он уже не получит.

Xerox отдаст за Lexmark лишь $1,5 млрд, то есть нынешние владельцы потеряют более $2 млрд на сделке, и это еще без учета инфляции за последние восемь лет.

Что не так с Lexmark

В конце XX века Lexmark успешно конкурировал с Canon, Epson, HP и другими производителями оргтехники мирового уровня. С начала XXI века популярность устройств компании начала угасать, продажи падали, и не спасало даже расширение ассортимента.

FreePik Рынок устройств печати постепенно умирает, крупные игроки уходят или объединяются с конкурентами

От сделавших ее всемирно известной матричных принтеров Lexmark перешла к более привычным современному пользователю струйным и лазерным. Также у нее есть многофункциональные устройства и решения для управления устройствами печати (до нескольких тысяч штук в рамках предприятия).

Помимо этого, в настоящее время Lexmark занимается разработкой корпоративного программного обеспечения для управления информацией, процессами и мобильными устройствами, а также ПО для организации совместной работы. Что касается рынка принтеров, то уже в 2022 г. она не входила даже в пятерку крупнейших игроков, пропуская вперед HP, Canon, Epson, Kyocera, Brother и Xerox (данные Statista.com).

Причины продажи нынешние владельцы Lexmark не раскрывают. В 2016 г. компания искала покупателя, чтобы укрепить свои позиции на рынке, но, судя по тому, что она подешевела в 2,4 раза, добиться желаемого результата ей не удалось.

Что задумала Xerox

У Xerox есть опыт не только конкуренции, но и сотрудничества с Lexmark, так как она на протяжении нескольких последних лет была ее партнером и поставщиком. С помощью активов Lexmark Xerox намеревается укрепить свои позиции на рынке цветной печати А4, а также расширить охват мирового рынка за счет новых регионов присутствия.

После покупки объединенная база клиентов Lexmark превысит 200 тыс. человек в 170 странах мира из 193 существующих. При этом компания будет располагать 125 производственными и дистрибьюторскими предприятиями в 16 странах.

Наряду с перечисленным Xerox станет более крупным игроком на рынке производственной печати. Также она увеличит свою долю в сегменте оргтехники.

Напомним, то не только Xerox покинула Россию. Lexmark в 2022 г. сделала то же самое, продав все свои активы в стране владельцу одного из крупнейших дистрибуторов ИТ-оборудования в России – «Марвел-дистрибуция». Сумма сделки не раскрывается.

Рыбка поменьше

Xerox уже давно пытается нарастить свою долю на рынке принтеров и сопутствующих товаров и услуг, и притом именно путем покупки конкурента. Одно время она даже целилась в HP, крупнейшего поставщика таких устройств с долей мирового рынка в размере 21% в 2022 г.

Как сообщал CNews, о планах по покупке HP Xerox поведала миру в ноябре 2019 г. Но на тот момент Xerox стоила $8 млрд, тогда как рыночная капитализация HP была на уровне $27 млрд.

Сделка в итоге сорвалась. Официально все было списано на пандемию коронавируса и ее разрушительные последствия для бизнеса, связанного с бумажной печатью, в том числе и в виде массового перехода на документооборот.

После провала сделки Xerox занялась оптимизацией собственного бизнеса. Она вылилась в реструктуризацию компании и массовые увольнения – в начале 2024 г. Xerox сообщила о сокращении штата на 15% или примерно на 3100 человек.