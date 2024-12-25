Продав «Билайн», Veon потерял $3,76 млрд

Группа Veon получила убыток на сумму $3,76 млрд из-за продажи российского «Вымпелкома». В рамках сделки «Вымпелком» выкупил еврооблигации Veon на сумму $2,14 млрд перед российскими резидентами, из них евроблигации на сумму $1,65 млрд были переданы узбекской «дочки» Veon в рамках взаимозачета. Участие узбекской структуры в сделке было одобрено властями США.

Как Veon продавал «Вымпелком»

Телекоммуникационная группа Veon раскрыла подробности продажи своего российского подразделения «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).

Сделка была завершена осенью 2023 г. «Вымпелком» был продан его топ-менеджменту во главе с занимавшим тогда пост гендиректора оператора Александром Торбаховым. Общий убыток Veon от данной сделки составил $3,76 млрд.

Сумма сделки составила 130 млрд руб. Она прошла в безденежной форме: «Вымпелком» выкупил еврооблигации Veon, зарегистрированные в российской финансовой инфраструктуре (НРД).

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку при условии, что «Вымпелком» выкупит 90% еврооблигаций Veon у владельцев из российской финансовой инфраструктуры. «Вымпелком» выкупил 96% еврооблигаций Veon, находившихся в России, и 99,6% еврооблигаций, зарегистрированных в НРД.

Участие узбекской «дочки» Veon

Согласно материалам Veon, всего «Вымпелком» выкупил еврооблигаций на сумму $2,14 млрд. Из них Veon погасил задолженность на $406 млн - в части тех ценных бумаг, срок обращения которых подходил осенью 2023 г.

В момент закрытия сделки в сентябре 2023 г. еврооблигаци Veon на сумму $1,58 млрд были переданы от «Вымпелкома» к Unitel, узбекской «дочки» Veon. Это было осуществлено путем взаимозачета в обмен на сумму сделки - 130 млрд руб. (правда, на тот момент эта сумма была эквивалента $1,29 млрд).

У «Вымпелкома» оставался отложенный платеж на сумму $72 млн. Он был осуществлен в июне 2024 г. путем передачи еврооблигаций Veon на соответствующую сумму от «Вымпелкома» также в Unitel. Соответствующую лицензию предоставило Управлению по контролю за иностранными инвестициями Министерства финансов США (OFAC).

Из указанных цифр следует, что всего «Вымпелком» передо Unitel еврооблигаций Veon на сумму $1,65 млрд, при этом у «Вымпелкома» остались еврооблигации Veon на сумму $86 млн.

В «Вымпелкоме» от комментариев отказались.

Дебиторская задолженность за продажу башенной инфраструктуры

Кроме того, у «Вымпелкома» оставалась дебиторская задолженность на сумму $11 млн. образовавшаяся в результате продажи башенной инфраструктуры оператора компании «Сервис-Телеком» в 2021 г. Сумма сделки составила 70,65 млрд руб. Права требования данной задолженности были переданы Veon.