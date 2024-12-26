Наследницу легендарной Abbyy отобрали у турок и вновь сделали российской. Иностранцам оставили крошечную долю в 1%

Content AI почти перестала принадлежать туркам – у них остался лишь 1%. Она перешла в собственность российской компании. Content AI – российская наследница Abbyy.

Юридическое возвращение в Россию

Компания Content AI (ООО «Контент ИИ»), российский представитель отечественного (в прошлом) разработчика ПО Abbyy, сообщила CNews об изменении своей структуры собственности. Отныне она на 99% принадлежит российскому юрлицу ООО «Контент ИИ технологии», хотя еще вчера она была юридически не российской, но турецкой.

Abbyy – это изначально российская компания, основанная в 1989 г. Она известна на весь мир благодаря своему ПО различной направленности, особенно FineReader для распознавания текста. «Отменять» Россию она начала почти за месяц до того, как это стало мейнстримом – в конце января 2022 г. CNews писал, что она удалила все свои продукты из реестра российского ПО.

В начале 2022 г. звучало предположение, что права на весь свой софт Abbyy передала американским юрлицам. В апреле 2022 г. Abbyy официально ушла из России и с тех пор позиционирует себя в качестве международного разработчика ПО. Головной офис компании находится в США. Российский бизнес она передала Content AI. Спустя два года Abbyy, особо не афишируя, массово уволила россиян по всему миру.

Фото: © wolandmaster / Фотобанк Фотодженика Оригинальная Abbyy не скрывает свою антироссийскую позицию

В середине лета 2022 г. Content AI, представляющая в России интересы Abbyy, была полностью продана турецкой компании «Контент АИ солюшнс билишим ве текноложи хизметлери аноним ширкети».

Немного истории

Content AI была основана 1 апреля 2022 г., сразу после того, как Abbyy покинула Россию. В конце того же месяца 51% компании стал принадлежать однофамилице старшего вице-президента Abbyy Вадиму Терещенко – Елене.

По 12,2% до июля 2022 г. владели президент по юридическим вопросам Abbyy Елена Бочарова, директор по развитию бизнеса Олег Сажин, директор по работе с клиентами Светлана Дергачева и Олег Мартынов. В июле 2022 г. компания была полностью продана турецкому юрлицу.

Спустя два с половиной года Content AI вернулась в Россию с юридической точки зрения. Фирма «Контент ИИ технологии» отныне владеет 99-процентной долей в ней, а у турецкой компании остался лишь 1%. соответствующие изменения зарегистрированы в ЕГРЮЛ 25 декабря 2024 г.

Как заверили CNews представители Content AI, компания «Контент ИИ Технологии» принадлежит менеджменту Content AI. Также, по их словам, собственниками турецкого юрлица тоже на 100% являются сотрудники Content AI.

По итогам 2023 г. Content AI удвоила годовую выручку – она выросла с 382,5 до 765,5 млн руб (данные самой Content AI). В компании также озвучили прогноз на 2024 г., предполагающий более чем 40-процентный рост выручки в сравнении с 2023 г.

Не по собственной воле

Генеральный директор Content AI Светлана Дергачева сообщила CNews, что создание компании в Турции было необходимостью, связанной с юридическими и бюрократическими сложностями. «Создание компании в Турции было вынужденной мерой, необходимой для заключения лицензионного договора с компанией Abbyy, по которому Content AI получила право на использование и модификацию технологий Abbyy в некоторых продуктах, – сказала она CNews.

По словам Дергачевой, нынешнее изменение структуры собственности было частью плана компании с самого начала. «Так как условия договора между Content AI и Abbyy выполнены, у компании нет необходимости в сохранении турецкого юридического лица. Переход компании полностью в российскую юрисдикцию – следующий шаг, который мы планируем осуществить. Это займет еще некоторое время из-за особенностей законодательства Турции», – добавила она.

Больше никаких роялти

У Content AI почти не осталось связей с Abbyy. В компании сообщили CNews, что с 2022 г. Content AI «выпускает собственные продукты на основе модифицированных технологий ABBYY и с этого момента развивает их самостоятельно». Также они подчеркнули, что Content AI выкупила исключительные права на часть разработок Abbyy, и теперь правообладателем всех этих решений является российская компания ООО «Контент ИИ».

Content AI присутствует и в реестре российского ПО – на момент выхода материала в него внесено семь ее программных продуктов, в том числе платформа для интеллектуальной обработки информации Content Capture и многофункциональный редактор ContentReader PDF.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Content AI, компания больше не платит роялти за использование продуктов Abbyy. «В 2022 г. по договору был осуществлен единоразовый платеж, с этого момента никаких финансовых взаимоотношений между компаниями нет», – подчеркнул он, не став раскрывать сумму этой выплаты.