Марк Цукерберг: Да, я строю себе убежище на Гавайях

Цукерберг впервые рассказал о бункере, который он строит под своим домом на Гавайях. Миллиардер заявил, что сооружение площадью почти 500 квадратных метров, обошедшееся ему в миллионы долларов, является не убежищем на случай апокалипсиса, а простым убежищем от ураганов. Но после вскрытия информации о строительстве в СМИ, один из работников был уволен после того, как якобы сделал на работе селфи и разместил его в социальных сетях.

Цели строительства

Американский медиамагнат и предприниматель Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) подтвердил слухи о своем бункере на Гавайях. Он назвал его в интервью Bloomberg «маленьким убежищем» (little shelter).

В декабре 2024 г. у издания Wired появилась информация о том, что Марк Цукерберг строит подземный город-бункер на гавайском острове Кауаи. Сообщалось о том, что жилой комплекс площадью 500 квадратных метров будет оборудован собственным генератором энергии, аварийным люком и взрывозащищенной дверью.

Строительство подземного бункера Марка Цукерберга ведется в строгой секретности, бригадам рабочих запрещено общаться друг с другом, все строители подписали договор о неразглашении информации, отмечает СМИ. Комплекс будет оборудован системой электронного управления, звукоизоляцией и домиками для гостей. Бункер состоит из двух зданий, соединенных тоннелем. В одном будет располагаться медиамагнат с семьей, в другом – гости или другие посетители дома.

Размеры подземного сооружения в этом комплексе, «почти вдвое превышают размеры среднего американского дома», сообщило издание MSN.

Instagram - zuck Марк Цукерберг

По данным Wired, стоимость проекта, включая покупку земли, обойдется в $270 млн. Предприниматель уже провел на территории особняка два корпоративных мероприятия для сотрудников своей компании. Согласно документам, попавшим в руки журналистам портала, строящийся комплекс состоит из более чем двенадцати зданий. Он сосредоточен вокруг двух особняков общей площадью, сравнимой с профессиональным футбольным полем. В особняках несколько лифтов, офисы, конференц-залы и кухня.

Также сообщается, что в близлежащем лесном массиве планируется постройка сети из 11 домиков на деревьях в форме дисков, которые будут соединены замысловатыми веревочными мостами, что позволит посетителям переходить из одного здания в другое, не спускаясь на землю. В здании по другую сторону от главных особняков будет оборудован полноразмерный тренажерный зал, бассейны, сауна, гидромассажная ванна, купель и теннисный корт. Масштаб проекта предполагает, что это будет нечто большее, чем просто личный дом для отдыха Цукербергов, писали ранее журналисты Wired.

X - Kali Yuga Buddha Предполагаемый вид строительного объекта Цукерберга

В интервью Bloomberg Цукерберг опроверг слух о том, что он строит бункер для «судного дня», заявив, что это всего лишь подвал с кладовкой и он может служить убежищем от ураганов. Цукерберг рассказал, что проект на Гавайях предназначен в основном для разведения скота и производства говядины самого высокого качества в мире. Идею, что участок предназначается в качестве убежища для выживания, он назвал преувеличенной.

Состояние предпринимателя

В 2024 г. активы Марка Цукерберга, основателя Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России), оценивались в $219 млрд, что обеспечило ему третье место в рейтинге самых богатых. Его состояние выросло на $90,9 млрд в течение года благодаря значительному росту акций Meta.

X - Kali Yuga Buddha Предполагаемый вид бункера Цукерберга

Основные источники его доходов согласно данным Bloomberg, Meta (Facebook** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России), Instagram*** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России), WhatsApp**** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России)) – ключевой бизнес Цукерберга, получивший большой импульс благодаря инвестициям в искусственный интеллект (ИИ) и развитие метавселенной. Технологические инновации – акцент на виртуальную реальность (VR) и дополненную реальность (AR)-технологиях, которые способствовали росту рыночной стоимости компании Meta.

Гонка за место в истории

В сентябре 2024 г. были опубликованы результаты исследовании академии Informa Connect, согласно которым наибольшие шансы стать первым в истории долларовым триллионером есть у американского коммерсанта Илона Маска (Elon Musk) и владелеца индийского промышленного конгломерата Adani Group Гаутама Адани (Gautam Adani) — к 2027 и к 2028 г. соответственно.

К 2028 г. достичь статуса долларового триллионера могут исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) и горнодобывающий магнат Праджо Пангеста (Prajо Pangest).

К 2030 г. стать долларовыми триллионерами могут президент и главный исполнительный директор группы компаний Louis Vuitton Moеt Hennessy (LVMH) Бернар Арно (Bernard Arnault), разработчик Facebook и основатель Meta Марк Цукерберг и соучредитель производителя спортивной обуви и одежды Nike Фил Найт (Phil Knight).

*Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).

**Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).

***Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).

****WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).