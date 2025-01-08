«Дочка» Veon за полмиллиарда долларов избавилась от своих вышек сотовой связи

Пакистанская «дочка» Veon достигла соглашения о продаже своей башенной инфраструктуры за общую сумму $543 млн. Покупателем стала пакистанская группа Engro. При этом у «дочки» Veon Jazz останется возможность использовать эту инфраструктуру.

Veon продал свою башенную инфраструктуру в Пакистане за $543 млн

Пакистанский сотовый оператор PMCL (Pakistan Mobile Communications, торговая марка Jazz) договорился о продаже своей «дочки» Deodar, владеющей башенной инфраструктурой.

Об этом говорится в сообщении владельца Jazz - группы Veon. Покупателем выступает Engro Connect, «дочка» пакистанской группы Engro.

По условиям сделки Engro заплатит Jazz $188 млн, а также погасит внутригрупповую задолженность Deodar на сумму $375 млн. Таким образом сумма сделки составит $563 млн. При этом у Jazz будет возможность на правах долгосрочной аренды пользоваться инфраструктурой Deodar для предоставления голосовых и интернет-сервисов.

Сделка должна быть одобрена регулирующими органами. Группа Engro - диверсифицированный холдинг, работающий в сфере электроэнергетики, нефтехимии, агрокультур и пр.

Для чего Veon избавляется от башенной инфраструктуры

«Данное стратегическое партнерство является ключевым шагом в продвижении стратегии Veon по облегчению активов, - заявил гендиректор Veon Каан Терзиоглу (Kan Terzioglu). Традиционная вертикально интегрированная модель телекоммуникационной компании больше не является жизнеспособной для операторов, а также не способствует устойчивому росту развивающихся экономик. Наше сотрудничество с Engro позволит Jazz сосредоточиться на интонационных цифровых услугах и передовых технологиях».

Нынешняя сделка уже не первая попытка Jazz избавиться от своей инфраструктуры. В 2017 г. была заключена договоренность по продаже Deodar компании Tanzanite Tower, принадлежавшей Edocto Group («дочка» мальтийского сотового оператора Axiata) и пакистанской Dawood Hercules Corporation.

Сумма сделки должна была составить $940 млн. На тот момент Deodar владела 13 тыс. сотовых вышек. Однако сделка не состоялась, так как не получила одобрения от регулирующих органов.

Сотовый рынок Пакистана

К концу 2023 г. в Пакистане было 189,4 млн сотовых абонентов. Уровень проникновения услуг сотовой связи составлял 78,9%. Jazz является лидером рынка, обслуживая 70,6 млн абонентов. На втором месте - Telenor Pakistan («дочка» норвежского Telenor) с 44,7 млн абонентов.

На третьем месте Zong (47,2 млн абонентов, принадлежит китайской China Mobile), на четвертом - Ufone (25,2 млн абонентов, принадлежит Etisalat из Объединенных Арабских Эмиратов), на пятом - государственный оператор SCO (1,7 млн).

Как Veon продавал башни в Бангладеше

В то же время в 2024 г. другая «дочка» Veon - Banglalink Digital Communications (торговая марка Banglalink, работает в Бангладеш) продала свою башенную инфраструктуру за $100 млн. Покупателем выступила Summit Towers, подразделение инфраструктурного оператора Sumit Communications Group.

Объектом продажи стали 2 тыс. сотовых башен. При этом Banglalink получила возможность использовать данные башни в течение 12 лет с возможностью продления контракта.

Данная сделка также состоялась не с первого раза. В 2017 г. Banglalnk рассматривал возможность о продаже принадлежавших ему тогда 6 тыс. башен за $400 млн, но сделка не состоялась.