С наследника знаменитого российского разработчика ПО взыскали почти миллиард секретного долга

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать по иску Генпрокуратуры России 914 млн руб. с разработчика ПО «Пармалогика», крупного господрядчика и наследника обанкротившегося «Прогноза», также выполнявшего заказы для госорганов. Причина требований не известна — заседание проходило в закрытом режиме.



Иск удовлетворен

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России и ООО «Свенти» о взыскании с пермского разработчика программного обеспечения ООО «Пармалогика» 914 млн руб., выяснил «Коммерсант».

Подробности дела неизвестны, так как оно рассматривалось на закрытом судебном заседании.

Генеральная прокуратура в 2021 г. подавала иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 914 млн руб. с ООО «Пармалогика», выполнявшего для ведомства работы по созданию и технической поддержке системы правовой статистики, как писало издание в мае 2024 г.

© toxawww / Фотобанк Фотодженика Больше 900 млн руб. ООО «Пармалогика» должна Генпрокуратуре

Parma Technologies Group (ООО «Пармалогика) вошла в топ-5 российских компаний по заказной разработке ПО 2024 по версии Market.CNews.

Наследник обанкротившегося «Прогноза»

ООО «Пармалогика», разработчик прикладных систем с применением технологий интеграции и обработки больших массивов данных, было зарегистрировано шестого апреля 2016 г. Его гендиректором и единственным учредителем выступал Евгений Овчаров, который в том же году ушел с должности первого заместителя гендиректора компании «Прогноз».

В марте 2016 г., пермские СМИ сообщали о массовом уходе сотрудников из «Прогноза». Вслед за Овчаровым, который работал в там с 1998 г., заявления об уходе написали около 200 работников.

Массовый исход мог быть связан с задержкой зарплат и невыплатой премий — такая ситуация наблюдалась в «Прогнозе» с февраля 2015 г.

Разработчик ПО для бизнес-аналитики «Прогноз» тесно сотрудничал с госсектором. С 1994 г. компания выполняла заказы Минэка России и регионов, с 1995 г. — Администрации Президента и аппарата Правительства России, Банка России, Счетной палаты. Также в число заказчиков входили Сбербанк, «Аэрофлот» и др.

Однако в 2017 г. «Прогноз» по требованию двух заказчиков (ГБУ «Национальное агентство «Информационный центр при главе республики Саха (Якутия)» и департамента экономики Тюменской области) был включен в реестр недобросовестных поставщиков.

В 2017 г. АО «Прогноз» было признано банкротом, а в январе 2025 г, как сообщал «Коммерсант», суд постановил завершить процедуру реализации имущества его основателя и экс-президента Дмитрия Андрианова.

Еще в начале 2018 г. «Форсайт» характеризовал себя на главной странице своего сайта как «разработчик Prognoz Platform и программных решений для бизнеса, государства и финансовых организаций». В июле 2020 г. Овчаров в разговоре с CNews заявил, что в полной мере свою компанию «технологическим наследником» «Прогноза» не считает.

По данным «Контур.фокус», по итогам 2019 г. «Парма» продемонстрировала выручку на уровне 1,6 млрд руб. с приростом этого показателя на 49% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль составила 226,6 млн руб. По данным отчетности для ФНС, в 2019 г. в компании в среднем трудилось порядка 300 человек. На данный момент на сайте компании указано, что в ее команде работает более 600 сотрудников — архитекторов, аналитиков, разработчиков.

В 2023 г. выручка ООО «Пармалогика» уменьшилась в 4,8 раза — до 234,5 млн руб. с 1,1 млрд руб. в 2022 г., такие сведения «СПАРК-Интерфакс» приводил «Комменрсант» весной 2024 г. При этом чистый убыток снизился на 26,8% и достиг 140,6 млн руб., тогда как в 2022 г. он составлял 178,4 млн руб.

Весной 2023 г. собственником «Пармалогики» стала Мария Басова.

Крупный господрядчик

ООО «Пармалогика» в 2019 г., по данным издания, стало одним из крупнейших подрядчиков пермского минсвязи с контрактами на 456,9 млн руб. Среди заказчиков общества также назывались Генеральная прокуратура России (921,1 млн руб.), департамент информационных технологий Москвы (195 млн руб), Росреестр (79,3 млн руб.), управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края (68,7 млн руб.) и центр по обеспечению деятельности казначейства России (143,3 млн руб.).

Летом 2020 г. CNews писал, что в базе «Контур.фокус» за организацией числится 93 госконтракта на общую сумму 3,8 млрд руб. Среди заказчиков — Счетная палата, ГНИВЦ ФНС, Федеральная служба по аккредитации, Минэк, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, различные пермские госструктуры. Проектом «Пармалогики», например, является ЕИС «Управления финансово-хозяйственной деятельностью Пермского края» («Облачная бухгалтерия»).

«Парма» также занималась развитием и сопровождением Федеральной информсистемы «На Дальний Восток», созданной для раздачи гражданам «бесплатных гектаров» в самой удаленной от столицы территории России