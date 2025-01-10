ИТ-«дочка» «Ростеха» не может расплатиться с кредиторами. Начато банкротство

ИТ-«дочка» «Ростеха» «Национальный центр информатизации» начинает процедуру банкротства. У компании есть задолженность перед «Эр-Телекомом» и своей бывшей «дочкой» «Цифромед».

«Национальный центр информатизации» начинает процедуру банкротства

В Арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании банкротом «Национального центра информатизации» - ИТ-«дочки» госкорпорации «Ростех». До этого на сайте Федресурс было опубликовано уведомление о том, что НЦИ в связи с наличием признаков банкротства намерен обратиться в суд с соответствующим заявлением.

Представители «Ростеха» подтвердили CNews, что НЦИ подал заявление о банкротстве. НЦИ ранее говорил агентству «Интерфакс», что рассматривают различные варианты реструктуризации для урегулирования споров с кредиторами и продолжения деятельности.

Кому должен НЦИ и кто должен НЦИ

В уведомлении на Федресурсе кредиторами НЦИ были названы «Эр-Телеком» и «Цифровые медицинские сервисы» («Цифромед»), бывшая «дочка» НЦИ.

«Эр-Телеком» был субподрядчиком НЦИ по госконтракту с Минцифры, предусматривающим оказание услуг связи для социально-значимых объектов (СЗО) на территории Иркутской области. «Эр-Телеком» выиграл в Арбитражном суде Москвы иск о взыскании с НЦИ по данному контракту задолженности на сумму 10 млн руб.

«Цифромед» подал в Арбитражный суд Москвы в 2022-2024 гг. более 20 исков к НЦИ о взыскании задолженности. Кроме того, Арбитражное учреждение при Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз машиностроителей России» вынесло два решения о взыскании с НЦИ в пользу «Цифромед» 201 млн руб. и 68 млн руб. плюс пени. Сумма основного долга по первому из этих дел была погашена частично, по второму - полностью, но «Цифромед» вынужден был обращаться в Арбитражный суд Москвы за взысканием пеней.

Также с иском в Арбитражный суд Москвы против НЦИ обратился гендиректор и основной владелец системного интегратора «Барс Груп» (его совладельцем является НЦИ) Тимур Ахмеров. Он требует признать недействительным ряд положений акционерного соглашения «Барс Груп».

У НЦИ в последнее время также были разбирательства с МЧС (Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий). Министерство не выплатило НЦИ 170 млн руб. по контракту, связанным с созданием «Безопасного города». В связи с этим гендиректор НЦИ Константин Солодухин даже обращался в Военную прокуратуру и в Следственный комитет.

История НЦИ

НЦИ был создан «Ростехом» в 2014 г. как единый центр компетенций в сфере цифровых технологий и первоначально назывался «РТ-Электронные услуги». Вскоре после создания компании рассматривался вопрос о создании СП (совместного предприятия) между «Ростехом» и «Ростелекомом» в области госинформатизации, участниками которого стали бы НЦИ и «РТ-Лабс» («дочка» «Ростеха»).

Вице-президент «Ростелекома» Алексей Сивидов на некоторое время даже стал гендиректором НЦИ, но сделка между «Ростелекомом» и «Ростехом» так и не состоялась. В 2016 г. НЦИ возглавил Константин Солодухин, ранее возглавлявший ряд телекоммуникационных компаний: «Ростелеком», МТТ («Межрегиональный ТранзитТелеком», сейчас принадлежит МТС) и «Синтерру» (сейчас входит в состав «Мегафона»).

Компания также стала резидентом Иннополиса, нового города в Республике Татарстан, основным резидентом которого является «Ростех». Благодаря «Ростеху» НЦИ участвовал в реализации ряд крупных госпрограмм.

Так, «Ростех» был назначен единым исполнителем работ по созданию ИКТ-инфраструктуры Чемпионата мира по футболу, прошедшего в России в 2018 г. Сумма соответствующего контракта составляла 11 млрд руб. НЦИ участвовал в реализации данного проекта.

В начале 2010-х годов, когда «Ростех» был единым исполнителем работ по информатизации здравоохранения, НЦИ также участвовал в данных работах.

В 2019 г. «Ростех» и «Ростелеком» создали совместное предприятие для цифровизации медицины - «Цифромед», в нем «Ростех» через НЦИ получил 49%. После этого «Цифромед» стал единым исполнителем соответствующих работ для Минздрава и ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство). В 2021 г. НЦИ вышел из проекта, его доля отошла холдингу «Фармстандарт».

В 2019 г. НЦИ выиграл аукцион Минцифры на оказание услуг связи для СЗО (школы, медицинские организации, органы государственной власти и правопорядка) в Иркутской области. Сумма контракта составила 1,7 млрд руб. Субпорядчиком НЦИ выступил «Эр-Телеком», как уже упоминалось, из-за этого между сторонами начались разногласия.

НЦИ также скупал доли в различных ИТ-компаниях. В 2016 г. было объявлено о покупке 100% доли в «Барс Груп». Однако затем стороны решили, что НЦИ получит только 25% + одна акция, остальное останется у Тимура Ахмерова. В 2022 г. НЦИ получил 25,1% долю в производителе электроники «Эдельвейс», однако затем НЦИ вышла из проекта.

Для продвижения российских ИТ-проектов зарубежом в 2017 г. НЦИ создала компанию «РусАйтиЭкспорт» (RITE). Но в 2023 г. она была ликвидирована.

Финансовые показатели НЦИ

В 2018 г. НЦИ перешел во владение концерна «Автоматика» - дочерней структуры «Ростеха». В 2021 г. НЦИ перешел к «Объединенной приборостроительной корпорации» (ОПК, также входит в «Ростех»). В 2022 г. новым гендиректором НЦИ стал Алексей Агапов, Солодухин перешел в ОПК. Но в 2023 г. Солодухин снова возглавил НЦИ. В 2024 г. компания была зарегистрирована в Москве.

Согласно данным базы «Контур.Фокус», в 2023 г. выручка НЦИ составила 3,7 млрд руб., чистый убыток - 50 млн руб. Компания находится в убытках с 2021 г.