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В России создается государственная система борьбы с ИТ-преступностью

Правительство России утвердило Концепцию государственной системы противодействия ИТ-преступлениям. Она декларирует усиление мер для предотвращения и сокращения количества преступлений, совершаемых с использованием ИКТ, а также ужесточение наказаний. Конкретный план мероприятий поручено разработать МВД.

Защита государства от цифровых мошенников

Правительство России утвердило Концепцию государственной системы противодействия ИТ-преступлениям для защиты государства, общества и граждан от мошенников, использующих цифровые технологии. Такое распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном сайте Правительства.

Федеральные органы исполнительной власти обязаны руководствоваться принятым документом при отраслевом стратегическом планировании и при разработке госпрограмм.

План мероприятий поручено разработать МВД совместно с заинтересованными органами власти при участии Генпрокуратуры, Следственного комитета и Центробанка в течение полугода.

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Российская академия наук
Правительство утвердило концепцию противодействия ИТ-преступлениям

Выделения дополнительного финансирования не предусмотрено. Реализовываться Концепция будет «в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным органам исполнительной власти в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период», говорится в Распоряжении.

В результате должно сократиться количество преступлений с использованием ИТ, улучшиться показатели их раскрываемости и вырасти доля возмещенного ущерба потерпевшим.

Основные положения

Одной из важных частей госсистемы противодействия станет специализированная цифровая платформа, обеспечивающая оперативный обмен информацией между правоохранительными органами, Центробанком, кредитными организациями и операторами связи для установления всех причастных к мошенническим действиям.

В октябре 2024 г. CNews писал, что в предварительную версию федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности», который войдет в национальный проект «Экономика данных», включен бюджет 6,1 млрд руб. до 2030 г. на создание общей платформы обмена информацией между банками, операторами связи и цифровыми платформами для борьбы с мошенничеством.

Принятой Концепцией предусмотрено также введение региональных и муниципальных программ профилактики ИТ-преступлений и создание механизма оперативной приостановки операций с денежными средствами, использованными мошенниками.

Большое внимание будет уделяется повышению уровня осведомленности граждан. Делать это предлагается за счет социальной рекламы, к участию в которой привлекут известных представителей культуры, науки и информационного сообщества.

Предполагается совершенствование уголовного законодательства, появлении новых определений видов преступлений и усиление административного и уголовного преследования за преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Весной 2024 г. министр внутренних дел Владимир Колокольцев дал распоряжение Следственному комитету, МВД России и иным заинтересованным ведомствам отнести к отягчающим обстоятельствам в Уголовном кодексе России использование ИT-технологий при совершении преступления.

«Каким бы очевидным ни казалось изложенное в документе, его отсутствие порождало бюрократические и технические барьеры», — сказал «Коммерсанту» по поводу принятия Концепции коммерческий директор «Кода безопасности» Федор Дбар.

Статистика ИТ-преступлений в России

В настоящее время практически каждое третье преступление в России совершается в ИКТ- сфере либо с использованием информационно-коммуникационных технологий, говорится в Распоряжении Правительства. Удельный вес таких правонарушений в числе всех зарегистрированных преступных деяний вырос с 14,5% в 2019 г. до 34,8% в 2023 г.

Кражи и мошенничества составили почти три четверти в структуре ИТ-преступлений (70,2 %). Все более широкое распространение получают хищения кредитных денежных средств. Противоправные деяния, связанные с неправомерным доступом к компьютерной информации сопровождаются утечками больших объемов конфиденциальных сведений.

Общее количество ИТ-преступлений за последние пять лет возросло более чем в два раза — с 294,4 тыс. в 2019 г. до 677 тыс. в 2023 г. Существенное влияние на этот рост, как отмечается в документе, оказывает сложная международная ситуация, в том числе связанная с деятельностью спецслужб недружественных государств. Основная масса преступлений совершается транснациональными организованными преступными группами, нацеленными на хищение персональных данных граждан (ПД).

В первом полугодии 2024 г. в России был скомпрометирован почти один млрд единиц ПД.

Международному взаимодействию должно способствовать принятие летом 2024 г. специальным комитетом ООН международной Конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий, которая была разработана при активном участии России.

Анна Любавина

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