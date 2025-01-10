В США нашелся миллиардер, желающий купить TikTok. Иначе его запретят

Американский бизнесмен планирует создать консорциум для участия в торгах на активы платформы TikTok в США. Ведь само решение президента Соединенных Штатов заставить китайскую материнскую компанию TikTok продать приложение в США или столкнуться с запретом, вдохновило целый ряд персонажей на обсуждение потенциальных предложений.

Заявка на приобретение социальной сети

Миллиардер Фрэнк Маккорт (Frank McCourt) уже заручился поддержкой инвесторов на сумму $20 млрд для потенциального приобретения TikTok у китайской компании ByteDance, об этом пишет PR Newswire. Длительная тяжба обязывает головную компанию продать бизнес в США до 19 января 2025 г., чтобы избежать полного запрета социальной сети.

Бывший владелец бейсбольной команды Los Angeles Dodgers и исполнительный директор инвестиционной компании McCourt Global, является вероятным претендентом на ИТ-платформу, принадлежащую китайской ByteDance. Американские активы TikTok оцениваются аналитиками Bloomberg Intelligence в $35-40 млрд. По данным Forbes на май 2024 г., состояние Маккорта составляет $1,4 млрд.

Фрэнк Маккорт еще в мае 2024 г. заявил о том, что его инициатива Project Liberty работает над созданием консорциума по приобретению активов TikTok в США с инвестиционным банком Guggenheim Securities, юридической фирмой Kirkland & Ellis, а также рядом ученых и технологов. Заявку также поддержал Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee), британский специалист по информатике, создатель HTTP и HTML.

Mccourt Инвестор и предприниматель Фрэнк Маккорт

В январе 2025 г. основанная миллиардером Маккортом некоммерческая организация (НКО) Project Liberty выразила готовность приобрести американские активы TikTok.

Организация указывает, что намерена в случае приобретения социальной сети изменить архитектуру платформы, чтобы пользователи сами контролировали свои цифровые данные. В частности, Project Liberty намерена перевести соцсеть на протокол с открытым исходным кодом.

TikTok принадлежит китайской компании ByteDance и если в течение 10 дней социальная сеть не перейдет под контроль американских фирм, то ее заблокируют в Соединенных Штатах. Американские власти считают, что приложение могут использовать для пропаганды или сбора персональных данных американских граждан.

По информации PR Newswire, представители Project Liberty уже отправили официальное предложение ByteDance, но пока не стали разглашать сумму.

Ранее бывший министр финансов США Стив Мнучин (Steven Mnuchin) заявил, что он очень заинтересован в приложении, а бывший исполнительный директор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt), сказал, что он также рассматривал возможность участия в тендере в прошлом.

Вынуждение продать приложение

Американские власти пытаются избавиться от TikTok уже несколько лет. В июле 2020 г. Майк Помпео (Mike Pompeo), занимавший в то время пост госсекретаря, отмечал, что США думают над тем, чтобы забанить приложения всех китайских социальных сетей. Спустя месяц президент Дональд Трамп (Donald Trump) заявил, что готов полностью запретить работу TikTok на территории страны, а еще через несколько дней подписал исполнительный указ, согласно которому граждане США не могут легально заключать сделки с компанией ByteDance.

В июне 2021 г. новый президент Джо Байден (Joe Biden) отменил указ - до этого момента он так и не вступил в силу из-за судебных исков со стороны TikTok. Но уже в декабре 2022 г. Конгресс одобрил запрет на использование TikTok на электронных устройствах федерального правительства. По данным Reuters, госслужащие должны были удалить приложение к концу марта 2023 г. Сейчас пользоваться им на рабочих устройствах не могут чиновники в 39 штатах, а также сотрудники некоторых американских университетов.

Уже в 2024 г. решение президента США Джо Байдена заставить китайскую материнскую компанию TikTok продать приложение в США или столкнуться с запретом, вдохновило целый ряд американских предпринимателей на формирования и обсуждение потенциальных предложений.

Полный запрет приложения для всех пользователей пытались ввести в штате Монтана. Губернатор штата Грег Джанфорте (Greg Gianforte) подписал соответствующий закон, однако окружной судья заблокировал это решение, посчитав его нарушением Первой поправки к Конституции США, т.е. посягательством на свободу слова в стране. Эксперты в комментариях The Washington Post отмечали, что ввести такое ограничение в рамках одного штата будет очень сложно, так как магазины приложений разделены по странам или глобальным регионам, но не по штатам. Это значит, что магазинам придется полностью менять свою ИТ-систему и усиливать контроль за перемещением пользователей внутри страны.

В декабре 2024 г. избранный президент США Дональд Трамп призвал Верховный суд приостановить действие закона, согласно которому социальная сеть TikTok может быть запрещена в Соединенных Штатах. Ранее руководство TikTok также попросило Верховный суд США приостановить действие закона. Высшая судебная инстанция не пошла на компромисс и оставило свое решение в силе. По информации председателя Верховного суда, ИТ-платформа должна быть продана или заблокирована к 19 января 2025 г., за день до инаугурации Трампа.

По мнению американских властей, китайские власти могут использовать приложение для сбора личных данных американцев. В администрации социальной сети и владеющей сервисом китайской компании ByteDance убеждены, что это нарушает право 170 млн пользователей TikTok в США на свободу слова.

Выручка TikTok в США

Выручка ИТ-сервиса для создания и просмотра коротких видео TikTok в США в 2023 г. достигла $16 млрд. По данным Financial Times, совокупная выручка компании ByteDance, владеющей сервисом, составила $120 млрд, за год увеличившись примерно на 40%. Большую часть выручки компания получает в Китае. Чистая прибыль оценивается в $28 млрд.

К примеру, выручка Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России), крупнейшей социальной сети в мире, в 2023 г. увеличилась на 16%, до $135 млрд.

Американское подразделение TikTok, если к нему применять тот же мультипликатор, что и к бизнесу Meta, может стоить в районе $150 млрд, отмечают аналитики Financial Times. Кроме того, сделку могут запретить власти Китая.

*Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).