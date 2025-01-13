Создана новая установка для запуска БПЛА «Ланцет». Запуск дрона стал быстрее и безопаснее

Российские специалисты по беспилотной военной авиации коммерческой организации Zala Aero создали улучшенный пусковой тубус для использования барражирующего снаряда управляемого типа «Изделие 51». Это одна из самых крупных разновидностей боеприпаса «Ланцет», для старта которой требуется пусковая установка, смонтированная в большинстве случаев только на специально приспособленные автомобили кузовного типа пикап либо на альтернативные внедорожники.

Новая пусковая установка

Компания Zala Aero, входит в концерн «Калашников», разработала новую пусковую установку для барражирующего боеприпаса «Изделие 51», более известного широкой публике как «Ланцет». Об этом пишет Telegram-канал производителя.

«Ланцет» - это самый крупный тип боеприпаса серии «Ланцет», запуск которого обычно производился с пусковой установки на базе пикапа или другой техники высокой проходимости. По словам производителя, это модифицированная версия беспилотного воздушного судна, которая представляет собой интеллектуальное многозадачное оружие, способное самостоятельно находить и уничтожать заданные цели.

С новым решением «Изделие 51» теперь легко запускать без помощи подвижного транспорта, используя в качестве стартового основания любую ровную поверхность, в том числе не оборудованного типа. Со слов инженеров Zala Aero, для переноса пусковой установки достаточно лишь физической силы операторского расчета в виде одного человека и не более одной минуты времени. Поэтому теперь задействовать «Ланцет» можно вдали от наземных блоков управления, что дополнительно повышает безопасность расчетов системы на специальной военной операции (СВО) России на Украине. Разборка после запуска пусковой установки не требуется. Таким образом, конструкторы упростили и сделали запуск боеприпаса более быстрым и безопасным.

Компактная пусковая установка для «Изделия 51» в настоящее время выпускается серийно, успешно прошла испытания в боевых условиях и активно применяется на территории проведения СВО.

Барражирующий боеприпас

Производство «Ланцетов» начиналось как сугубо инициативная разработка ижевской компании ZALA Aero, которая с 2015 г. Сейчас российские Вооруженные силы применяют в зоне СВО три модификации барражирующих боеприпасов этого типа. Столь специфическое и необычное медицинское название – «Ланцет» дрон-камикадзе получил в связи с возможностью наносить хирургически точные удары по врагу.

По словам генерального конструктора головного предприятия группы компаний ZALA AERO - ООО «Аэроскан» Александра Захарова, «Ланцет» – это народное, но вполне точное название барражирующего боеприпаса. Однако сейчас оно официально не используется, а чтобы различать боеприпасы, они носят названия «Изделие 51», «Изделие 52» и «Изделие 53».

По данным ZALA Aero, базовая модель «Изделие-52» имеет четыре парных одинаковых по размеру X-образных консоли крыла. Масса боевой части составляет 3 кг, скорость полета - 80 км/ч, дальность связи - 30 км. Это интеллектуальный многозадачный боеприпас, способный самостоятельно находить заданную цель и поражать ее. Обладает низкой эффективной площадью рассеяния (ЭПР) и акустической сигнатурой. Для связи использует помехозащищенный канал, оборудован системой противодействия средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) противника, оснащен интеллектуальным навигационным и коммуникационным модулем, а также бортовым искусственным интеллектом (ИИ) для поиска и идентификации объектов с режимом выбора приоритетных целей. Запуск осуществляется с наземной стационарной катапульты.

Telegram - Zala Aero Установка для запуска дрона-камикадзе

«Изделие 51» также от ZALA Aero отличается от «Изделия 52» более крупными размерами. При этом консоли хвостового оперения меньше основного крыла. Масса боевой части – 5 кг, скорость полета – 80 км/ч, продолжительность полета – 40 мин., дальность связи – 50 км. На фронтах СВО оба «Ланцета» применяются для уничтожения не только бронетехники, но и всего спектра целей.

По данным Минобороны России, «Ланцет» успешно уничтожал и в том числе переносный зенитный ракетный комплекс (ПЗРК), радиолокационную станцию (РЛС), быстроходные катера с десантом на Днепре, артиллерию и самоходные артиллерийские установки (САУ), автотранспорт, вертолеты и самолеты на аэродромах. Со слов военкоров, операторы «Ланцетов» активно используют их для ударов по элементам ПВО и другим важным целям на переднем крае и в ближнем тылу противника.

С 2022 г. у боеприпасов улучшено целеуказание, внедрена система автоматизированного наведения, добавлены тепловизоры, также была увеличена дальность полета, а за счет применения ударного ядра выросла мощь боевой части самого «Ланцета». Для повышения живучести боеприпаса, дрон-камикадзе получил возможность выполнять противоракетное маневрирование, когда на заключительной стадии полета «Ланцет» приближается к цели по волнообразной траектории, не позволяющей противнику выполнить прицеливание и поражение дрон-камикадзе.