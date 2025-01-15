Россияне перестают покупать принтеры. Раньше на них тратили на сотни миллионов больше

Продажи принтеров в стране упали в штучном выражении на 5% и в денежном – на 10%. За 2024 г. россияне купили на 21 тыс. принтеров меньше. Тем самым компании заработали на принтерах на 700 млн руб. меньше, чем в 2023 г.

Печать падает

Как стало известно CNews, продажи принтеров в стране по итогам 2024 г. упали в штучном выражении на 5% и в денежном — на 10%. За 12 месяцев 2024 г. России продано 420 тыс. принтеров на 7 млрд руб. Такой статистикой с CNews поделились представители «Марвел-Дистрибуции».

То есть по итогам 2023 г. россияне купили 441 тыс. принтеров на общую сумму 7,7 млрд руб., что на 21 тыс. и на 700 млн руб. больше, чем по итогам 2024 г. соответственно.

Продажи МФУ (многофункциональных устройств) наоборот выросли: продано 1,6 млн штук на 40 млрд руб., что на 17% больше в штуках и на 15% в деньгах.

FreePik Россияне стали меньше покупать принтеры и МФУ

В сегменте принтеров наиболее популярны бренды Pantum, HP, Epson, Canon, Kyocera, Xerox, Brother, Deli, а также российские Fplus и «Катюша». В сегменте МФУ спросом пользуются Pantum, Canon, HP, Epson, Kyocera, Brother, Xerox, Deli, «Катюша» и Fplus.

«В целом можно сказать, что Pantum до сих пор занимает больше 60% российского рынка печати, но его активно теснят как новые китайские бренды (Deli, Avision, Sindoh), так и отечественные игроки, которые за последний год усилили свои позиции», — отметил представитель «Марвел-Дистрибуции».

Российский рынок принтеров

По данным холдинга Fplus, суммарный объем рынка цветной лазерной техники в России, включая форматы А3 и А4, по итогам 2024 г. достиг 1,5–1,7 млн устройств. В деньгах это составляет в пределах $500-600 млн.

Что до цветных лазерных принтеров и МФУ, то у них лишь около 10% российского рынка устройств для печати в натуральном выражении (статистика «Гравитона»). В деньгах же они занимают вплоть до 25% рынка ввиду их гораздо более высокой стоимости по сравнению с моделями, поддерживающими только монохромную печать.

При этом российские компании постепенно расширяют ассортимент. Например, компания Fplus в середине 2024 г. представила цветные лазерные МФУ формата А4, а в декабре выпустила цветные лазерные МФУ формата А3.

А в сентябре 2024 г. «Коммерсант» писал о том, что АО «ИТ экосистема «Катюша»» (ГК «Катюша»), разработчик и производитель устройств печати и ПО по управлению печатью, увеличит мощности своей производственной площадки в Ленинградской области на 150 тыс. устройств в год.

Доля российская

Постепенно доля решений отечественного производства на российском рынке растет. Например, доля отечественных планшетов на российском рынке достигла 13% (Fplus, Digma, Irbis, BQ), обогнав продажи некогда популярного в стране iPad. Всего рынок планшетов в России достиг 61,5 млрд руб. в 2024 г., что на 17,6% больше в денежном выражении, чем в 2023 г.

За 11 месяцев 2024 г. вырос и рынок ноутбуков в России на 11%. В топах продаж — ASUS, Huawei, MSI, Apple и Honor. Продажи российских ноутбуков показали рост почти в три раза больше, чем у иностранных: на 8% в количественном и на 31% в денежном выражениях. Всего за девять месяцев 2024 г. жители России купили 290 тыс. российских ноутбуков на общую сумму 12,9 млрд руб. Среди российских решений в топ брендов по обороту вошли Digma, Hiper, Osio, Irbis. А средняя цена на российский ноутбук составила 44 тыс. руб.