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В 2024 году в России сократился объем инвестиций в ИT-стартапы

За прошедший год рынок венчурных инвестиций в ИТ сократился на 23% год к году и вряд ли восстановится пока сохраняется влияние высокой ключевой ставки и геополитической ситуации.

Рынок инвестиций сократился

В 2024 г. на рынке инвестиций в ИТ-стартапы в России было совершено 153 сделки на $91,7 млн (9,4 млрд руб. по курсу ЦБ на 15 января). Объем инвестиций сократился год к году на 23%, а количество сделок — на 17%. Такие данные аналитической платформы Venture Guide приводит «Коммерсант».

Средний объем инвестиций тоже упал с $0,9 млн в 2023 г. до $0,7 млн в 2024 г.

В денежном выражении российский венчурный рынок сокращался и в 2023 г. Однако, падение по его итогам было не такое сильное, как в 2022 г., когда снижение объема привлеченных средств было пятикратным по сравнению с 2021 г.

Причины падения

В 2024 г. на активность инвесторов негативное влияние оказал рост ставки Центробанка до 21%, считают эксперты венчурного фонда «Восход». С повышением ключевой ставки средства частных инвесторов «перешли в инструменты с фиксированной доходностью и другие инструменты с меньшими рисками, а сделки на заемные средства исчезли», сказали они изданию.

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ededchechine / Фотобанк Фрипик
С 2022 г. объем инвестиций в ИТ-стартапы в России падает

Ключевая ставка ЦБ остается высокой, что делает заемные средства дорогими и менее доступными, соглашается управляющий директор Softline Venture Partners Елена Волотовская. Она полагает, что восстановлению рынка препятствует геополитическая напряженность — «санкции влияют на условия привлечения иностранных капиталов и ограничивают возможности для стартапов».

В ноябре 2024 г. эксперты рынка говорили «Ведомостям» о важности инвестиций в ИТ-сектор для того, какое место в мировой экономике займет Россия — высокотехнологичного центра или сырьевой периферии — и высказывались за необходимость государственной поддержки.

Кому достались инвестиции

Самую большую долю инвестиций в 2024 г. (14 сделок на $18,45 млн.) получили разработки в области программного обеспечения для бизнеса. На втором месте — направление Consumer Goods & Services (девять сделок на $16,21 млн). Здесь, например, $4,8 млн получил разработчик дейтинг-сервиса Twinby в конце декабря.

В октябре 2024 г. CNews писал о том, что ГК «Солар» объявила о создании отраслевого венчурного фонда, направленного на развитие новых перспективных направлений в сфере информационной безопасности. В эту сферу, по данным компании, в России с 2017 по 2023 гг. проинвестировали всего $8 млн — 11 сделок, преимущественно с участием российских государственных и корпоративных фондов. «Солар» заявил о намерении вложить в свой фонд до 1,1 млрд руб.

По мнению Саркисова, количество активных игроков, готовых инвестировать в стартапы, постепенно увеличивается: «В 2024 г. три новых финансовых партнера присоединились к нашим портфельным компаниям, что сигнализирует о постепенном восстановлении доверия к рынку».

Волотовская считает, что в 2025 г. на рынке замедлится тенденция к слияниям и поглощениям (M&A), а внимание инвесторов сместится к новым молодым компаниям. Также возможно, что при снижении ключевой ставки в конце 2025 г. произойдет переток средств из инструментов с фиксированной доходностью (депозитов) в рынок акций и венчурные инвестиции, сказала она. По ее прогнозу, к уровню 2021 г. рынок вернется не раньше 2027 г.

Анна Любавина

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