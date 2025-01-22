Трамп объявил о создании крупнейшего в истории проекта для развития ИИ на основе OpenAI, Oracle и SoftBank

Президент США 21 января 2025 г. объявил о создании компании Stargate, которая будет инвестировать до $500 млрд в искусственный интеллект в рамках нового партнерства с компаниями OpenAI, Oracle и SoftBank. Новая компания будет создавать физическую и виртуальную инфраструктуру для поддержки следующего поколения технологий на основе искусственного интеллекта.

Анонс проекта

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) сообщил о выделении инвестиций в размере до $500 млрд от Softbank, OpenAI, Oracle и MGX, пишет Bloomberg. Компании будут заняты развитием инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) в Соединенных Штатах и создания суперкомпьютера, который будет создавать сверхумные нейронные сети, пишет Bloomberg.

По информации Bloomberg, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman), генеральный директор SotfBank Масаеси Сон (Masayoshi Son) и председатель правления Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) появились в Белом доме вместе с Трампом и другими руководителями технологических компаний, чтобы объявить о масштабных инвестициях частного сектора в ИТ-инфраструктуру для ИИ-технологий в Соединенных Штатах.

Трамп заявил на мероприятии, что три компании собираются стать партнерами, создав совместное предприятие под названием Stargate. Каждая из них вложит $100 млрд инвестиций для начала, а в ближайшие четыре года планируют вложить в проект до $500 млрд.

Kandinsky Трамп объявил о создании крупнейшего проекта в истории для развития ИИ

Со слов нового президента США Дональда Трампа, проект Stargate будет создавать физическую и виртуальную инфраструктуру для поддержки следующего поколения ИИ-технологий, включая центры обработки данных (ЦОД) по всей стране, назвав эти усилия крупнейшим проектом ИТ-инфраструктуры для ИИ-технологий в истории.

Профильные эксперты Bloomberg считают указ Трампа Манхэттенским проектом XXI века. В рамках проекта Stargate будет реализован мегасервер для суперинтеллекта, на его запуск в рабочем режиме понадобится 5 гигаватт (ГВт) энергии.

Участники

«SoftBank и OpenAI являются ведущими партнерами для Stargate, при этом SoftBank несет финансовую ответственность, а OpenAI - операционную», - говорится в заявлении представителей компании OpenAI. В заявлении также говорится, что MGX является четвертым акционером, а «ARM, Microsoft, Nvidia, Oracle и OpenAI являются основными технологическими партнерами на старте».

Строительство

Ларри Эллисон, сделав короткое заявление в Белом доме, подчеркнул медицинские инновации, которые обещает развитие ИИ-технологий, такие как раннее обнаружение рака с помощью анализа крови. Эллисон отметил, что это не пустые слова, ведь строительные работы уже начались в Техасе и мы оцениваем возможные площадки по всей стране для создания дополнительных кампусов, пока мы завершаем заключение окончательных соглашений. Председатель правления Oracle также сообщил, что первый проект группы по обработке данных площадью 1 млн квадратных футов уже находится в стадии реализации в Техасе.

По мнению журналистов Bloomberg, штат Техас быстро становится альтернативой Калифорнии для крупных инвестиций в технологии.

Назревшие запросы

Проект Stargate реализуется в тот момент, когда крупные технологические компании стремятся удовлетворить огромные потребности в вычислительных мощностях для ИИ и найти электроэнергию, необходимую для расширения новых технологий.

По информации CNN, лидеры в области ИИ-технологий уже несколько месяцев бьют тревогу о том, что для реализации их амбиций в области ИИ в ближайшие годы потребуется больше ЦОДов, а также чипов, электроэнергии и водных ресурсов для их работы.

«Я думаю, это будет самый важный проект этой эпохи. Мы бы не смогли сделать это без вас, господин президент», - сказал генеральный директор OpenAI Сэм Альтман. Ранее он призывал чиновников США помочь в создании этой ИТ-инфраструктуры, чтобы гарантировать, что Соединенные Штаты будут опережать Китай в гонке вооружений ИИ, учитывая, что ИИ готов повлиять на все: от экономики до военных возможностей. ИИ-технологии стремительными темпами меняют наш мир уже сегодня. Уже в этом году новые ИИ-технологии будут не только выполнять команды, но и адаптироваться к пользовательским привычкам и принимать решения вместо них.

Издание CNN добавило, что Oracle входит в число крупнейших операторов ЦОДов в США. А у SoftBank есть глубокие карманы, необходимые для финансирования расширения ИТ-инфраструктуры для ИИ, которое, как ожидается, обойдется в миллиарды долларов.

Отмена ограничений

Ожидаемое объявление о вложениях последовало через день после того, как Дональд Трамп отменил президентский указ своего предшественника Джо Байдена (Joe Biden), который установил меры контроля для ИТ-компаний, занимающихся разработкой мощных ИИ-моделей.

В октябре 2023 г. администрация Байдена стремилась повысить уровень безопасности и защитить потребителей, работников и представителей меньшинств от рисков, обусловленных использованием ИИ-технологий. Согласно президентскому указу, разработчики ИТ-систем для ИИ, представляющих угрозу национальной безопасности США, экономике, здоровью населения или безопасности, должны предоставлять американскому правительству результаты испытаний на безопасность в соответствии с Законом об оборонном производстве, прежде чем они будут опубликованы для общественности. Кроме того, указ предписывает ведомствам установить стандарты проведения таких испытаний и устранить связанные с ними риски химической, биологической, радиологической, ядерной и кибербезопасности, отмечается в сообщении Белого дома.

Указ Джо Байдена стал новым шагом администрации по установлению параметров ИИ, который стремительно набирает потенциал и популярность в условиях пока еще ограниченного регулирования.

13 января 2025 г. администрация Байдена анонсировала новый раунд мер экспортного контроля в сфере чипов для ИИ-разработок, предусматривающий ограничения для большинства стран мира. Анонсированные меры экспортного контроля угрожали ограничить продажи американской Nvidia, которая поставляет чипы для создания ИИ-инфраструктуры в таких странах, как Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия.