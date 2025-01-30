Российский разработчик промышленной робототехники выйдет в 2025 году на pre-IPO

Созданный в 2022 г. с идеей импортозамещения на фоне демарша западных компаний российский разработчик промышленной робототехники планирует в этом году провести pre-IPO с оценкой бизнеса в 500 млн. руб., а через три года — выйти на IPO.



Роботы выходят на pre-IPO

Российская компания «Уникальные роботы» рассматривает возможность провести pre-IPO зимой 2025 г., сообщил Forbes ее основатель и генеральный директор Михаил Крапивной. Сделка будет проходить в формате cash-in. Планируется привлечь до 100 млн руб. при оценке в 500 млн руб.

К ближайшие три года разработчик промышленных роботов намерен стать акционерным обществом и выйти на IPO (с 20% будущей чистой прибыли и капитализации), первым, как пишет издание, в сегменте промышленной роботизации.

На своем сайте компания заявляет, что полностью разрабатывает конструкцию и ПО роботов, в том числе под заказ. В линейке есть автоматизированные решения на основе манипуляторов и логистических роботов.

В декабре 2022 г., как сообщал CNews, стартап ООО «Уникальные роботы» привлек раунд в 180 млн руб. от группы частных инвесторов в формате cash-in с обязательством вложить средства в развитие.

Планы по выручке

«Уникальные роботы» созданы в 2022 г. Основатели — выпускники Московской школы управления «Сколково» Михаил Крапивной, Артем Рошкован и Даниэль Шадаев — собирались импортозамещать продукцию покидающих российский рынок западных компаний. 2023 г. они закончили с чистым убытком в 6,245 млн руб., приводит издание данные СПАРК.

Однако к моменту выхода на биржу в компании ожидают выручку около 770 млн - 1 млрд руб. По словам гендиректора компании, после ухода иностранцев в стране освободилась ниша объемом шесть млрд руб.

Первые пилотные внедрения должны быть завершены в 2025 г. в ООО «Исток-пром» (пошив корпоративной одежды и средств индивидуальной защиты). В конце января 2023 г. Рошкован оценил российский рынок автоматизации предприятий легкой промышленности в 225 млрд руб.: «Российская легкая промышленность — это около 300 тыс. предприятий почти во всех регионах. Если опираться на данные исследования "Сбера", около трети из них готовы автоматизироваться. Один робот в среднем стоит 2,5 млн руб.».

В планах также выход в сегмент роботизации сборочных линий для различных производств — металлообработки, производств трубной продукции, автомобилестроения и электроники.

Ожидание успеха

Крапивной с оптимизмом оценивает перспективы своего бизнеса. «Наша компания создает отечественных роботов на собственных комплектующих или комплектующих российских поставщиков. Это привлекает инвесторов. Они готовы инвестировать в технологические проекты. При этом уход с рынка зарубежных вендоров открывает перед российскими стартапами в этом сегменте новые возможности», — сказал он.

В 2023 г. на сайте Кремля было опубликовано поручение Президента России о повышении уровня роботизации в государственных компаниях. В рамках рамках нацпроекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства» к 2030 г. должны быть созданы 30 центров развития робототехники во всех федеральных округах России. На это выделят более 15 млрд руб.

Рост рынка роботизации по миру — от 10% до 25%, то есть примерно каждые пять лет количество роботов удваивается. Основными драйверами роста промышленной робототехники в мире являются производство электроники и автомобильная промышленность.