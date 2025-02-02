В Positive Technologies начались массовые сокращения ИТ-шников

По сообщениям сотрудников Positive Technologies, с конца 2024 г. года в компании идут массовые увольнения. ИТ-шникам предлагают уйти по собственному желанию, несогласным выплачивают оклады. Кулуарно происходящее объясняют недостижением показателей. При этом по итогам 2023 г. выручка компании достигла 22,2 млрд руб.

Увольнения в Positive Technologies

Как выяснил CNews, в крупной российской ИБ-компании Positive Technologies с конца 2024 г. идут массовые увольнения. Это подтвердили изданию три действующих сотрудника компаний и один уволившийся.

Увольнения касаются разработчиков, программистов, тестировщиков и других специалистов. «В первую очередь убирают мидлов, и тех, чьи проекты закрываются или объединяются», - пояснили сотрудники.

Как сообщает Telegram-канал «Профсоюз работников IT» со ссылкой на обратившихся к ним сотрудников Positive Technologies, первая волна уже затронула 150-300 человек, а всего должны уволить около 500 сотрудников.

Условия увольнений

Как рассказали CNews действующие сотрудники Positive Technologies, официального сообщения от компании о сокращениях или увольнениях не было. Сотрудников вызывают на встречу индивидуально. «И там говорят, что ты плохо работал, поэтому нужно писать заявление по собственному желанию, — рассказал CNews действующий сотрудник. — Далее следует список угроз от увольнения до перевода в другую команду на некомфортные условия».

Сначала предлагают уволиться по собственному желанию, отмечает другой сотрудник. «Если же человек не соглашается, то ему предлагают сверху одну, максимум две зарплаты», — пояснил действующий сотрудник.

«Новый начальник сказал, что я лишний и неэффективный, а он решил строить эффективную команду, — рассказал сотрудник, уволившийся без выплат по «собственному желанию». — Я хотел попросить увольнение по соглашению сторон, ведь доказательств моей "неэффективной" работы нет. Однако HR сообщила, что смысла нет: даже если я оспорю их, в чем смысл работать с начальником который меня ненавидит?»

«Зарубежные компании, когда уходили, выплачивали по пять зарплат, — отметил один сотрудник. — А тут у своих не можешь добиться и трех по закону».

По данным сотрудников, увольнения объясняют невыполнением плановых показателей. Руководство планировало вдвое увеличивать выручку каждый год. «Сейлы пророчили выручку в Positive Technologies в 50 миллиардов, а итоге выручка была 20-30 миллиардов», — отмечает один из ИТ-специалистов компании.

Позиция ИБ-компании

«Компания Positive Technologies проходит внутреннюю трансформацию с фокусом на рост рентабельности бизнеса в 2025 году, — рассказал CNews представитель ИБ-компании. — Это требует организационных изменений и расстановки приоритетов. В компании сейчас открыты десятки вакансий для усиления ключевых направлений».

О Positive Technologies

По данным официального сайта компании, в ней работают не менее 3,2 тыс. человек.

Чистая прибыль компании по МСФО в 2023 г. достигла 9,7 млрд руб., увеличившись на 59% в сравнении с 2022 г. Выручка ИБ-компании за это время поднялась на 61% и составила 22,2 млрд руб. А в 2022 г. выручка компании составила 13,8 млрд руб., увеличившись на 95% по сравнению с 2021 г., приводили в Positive Technologies.

Акции Positive Technologies торгуются на Московской бирже с декабря 2021 г.



Волна сокращений на ИТ-рынке

Это не первое сообщение о массовых увольнениях на ИТ-рынке. В январе 2025 г. CNews писал о сокращениях в дочерних компаниях Сбербанка.

Канал «Профсоюз работников IT» в конце 2024 г. также сообщал, что Сбербанк сокращает бюджет и прекращает сотрудничество по ряду проектов с аутсорсинговыми и дочерними компаниями, включая «Ай-Теко», «Техно Диасофт», «ИТ Мастерс», SNAP IT, IBS и «Работа.ру».