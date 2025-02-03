100 крупнейших российских компаний онлайн-образования выросли на 19% за год. Их суммарная выручка 144,5 миллиарда

Суммарная выручка 100 крупнейших российских компаний в сфере онлайн-образования выросла до 144,5 млрд руб., что на 19% выше уровня 2024 г. Аналитики при этом уверяют, что темпы роста замедляются. Так, на 32% выручка увеличилась в 2023 г. Первое место теперь у компании «Синергия», а вторая строчка у Skillbox Holding. Самым устойчивым остается детское образование.

Рост финансовых показателей

Топ-100 крупнейших компаний в сфере онлайн-образования в 2024 г. показали суммарную выручку в 144,5 млрд руб. при росте на 19% к 2023 г., пишет «Коммерсант». При этом, темпы роста замедляются, так, на 32% выручка увеличилась в 2023 г.

100 крупнейших компаний в сфере онлайн-образования в 2024 г. показали суммарную выручку в 144,5 млрд руб. при росте на 19% к 2023 г. Эксперты Smart Ranking связывают замедление с повышенной ключевой ставкой Центрального банка (ЦБ) России, из-за которой банки стали реже одобрять кредиты на образование, тогда как стоимость курсов в сегменте остается достаточно высокой. Так, в 2023 г. выручка компаний выросла на 32%, оценили в Smart Ranking.

По данным аналитической компании Smart Ranking, сами изменения произошли и в позициях лидеров отрасли. На первое место по выручке за 2024 г. с третьего годом ранее вышла компания «Синергия» (выручка составила 12,7 млрд руб., рост год к году 50,2%). Следующие позиции у Skillbox Holding (принадлежит VK; выручка в 12,2 млрд руб., снижение на 1,13%) и Skyeng (12 млрд руб., рост на 0,83%). «Яндекс Практикум» нарастил за год выручку на 17% и занял четвертое место с 8,3 млрд руб. выручки. При этом уровень консолидации в сфере онлайн-образования в 2024 г. остался практически неизменным: топ-10 игроков по-прежнему контролируют около 55% выручки среди крупнейших 100 компаний, заключают аналитики.

Unsplash - Nick Morrison 100 крупнейших российских компаний в сфере онлайн-образования показали рост на 19%, а суммарная выручка достигла 144,5 млрд руб.

По мнению аналитиков Smart Ranking, самым устойчивым в России остается детское образование, замедление роста с 39% в 2023 г. до 32,6% в 2024 г.

Сегмент бизнес-образования показал падение в 51%. Аналитики Smart Ranking связывают это с уголовным делом против «Like Центра», который в прошлые периоды занимал ключевые позиции в рейтинге. Основателя «Like Центра» Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 г. по подозрению в мошенничестве при продаже курсов.

Ощутимое падение темпов роста выручки зафиксировано также в сегменте «Разработчики и платформы» - с 49% до 23,7%.

Рост инвестиций

Заметным событием в 2024 г. в отрасли стал выход на pre-IPO холдинга Ultimate Education. Гендиректор компании Павел Мосейкин заявил, что через pre-IPO компании удалось привлечь 565 млн руб. Мосейкин добавил, что результаты подтвердили интерес к сфере онлайн-образования со стороны инвесторов. По его словам, ближайшие до 2027-2028 г. отрасль продолжит расти. Выход Ultimate Education на pre-IPO подтверждает, что рынок достиг определенной фазы зрелости и быстрорастущие компании, которые уже доказали эффективность, масштабируются и нацелены выходить на публичный рынок в перспективе нескольких лет, заявил изданию «Коммерсант» Мосейкин.

В 2023 г. оборот рынка цифровых образовательных инструментов в России достиг 2,12 млрд руб. Это почти на 11% больше по сравнению с 2022 г., когда затраты в рассматриваемом сегменте составляли 1,92 млрд руб. Отрасль демонстрирует стабильный рост, о чем сообщается в материалах BusinesStat. В исследовании говорится, что развитию сферы онлайн–образования в России способствует общая цифровизация экономики и образования. Правительство России осуществляет поддержку в виде дополнительного финансирования, а также различных грантов и субсидий в рамках нацпроекта «Образование». Кроме того, сами участники отрасли активно внедряют новые ИТ-технологии, чтобы улучшить качество образования, сделать его более доступным и удобным.

На этом фоне затраты в области цифровых образовательных инструментов в 2020 г. поднялись по отношению к 2019 г. на 19,1% - с 1,35 млрд руб. до 1,61 млрд руб. Толчком для расширения отрасли стало активное использование дистанционного обучения на фоне пандемии Covid-19. Школы, университеты и образовательные центры были вынуждены ускоренно переходить на онлайн-формат, что спровоцировало массовый спрос на ИТ-системы управления образовательным контентом, цифровые ИТ-инструменты для проведения уроков, тестирований и оценки учеников. В 2021 г. темпы роста рынка замедлились до 7,7%, а итоговый результат составил 1,73 млрд руб. В 2022 г. последовал рост еще на 10,5%. В целом, в 2019–2023 г. российский рынок онлайн-образования увеличился на 56,8%.

Сегмент киберзащиты

Ранее участники ИТ-рынка и рынка информационной безопасности (ИБ) отмечали Smart Ranking, что в 2024 г. ожидают роста сегмента дополнительного профессионального образования в своих сферах. Так, например, директор по обучению клиентов и партнеров Positive Technologies Юлия Данчина говорила о том, что проблема с кадрами в ИБ-отрасли будет решаться с двух сторон. Одна – собственно система образования, которая может развиваться, в том числе с помощью бизнеса (разработка и запуск тех же совместных образовательных программ и т.п.). Другая – образовательный бизнес в области информбезопасности. Кроме того, Данчина отмечала, что в ближайшие несколько лет остро встанет вопрос обучения всех ИТ-специалистов основам ИБ. Прежде всего, разработчиков программного обеспечения (ПО), ведь безопасность - это признанная грань качества создаваемых продуктов.