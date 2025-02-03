Microsoft выставляет на улицу сотрудников, которые недостаточно напрягались. Часть увольняют без выходного пособия

В Microsoft начались увольнения



Microsoft начала увольнять сотрудников, результаты работы которых не оправдали ожидания ее руководства. Письма, содержащие уведомление о расторжении трудовых отношений в одностороннем порядке, начали получать специалисты корпорации, занятые в различных ее подразделениях и командах. Несколько таких документов оказалось в распоряжении Business Insider.

«Причина(ы) прекращения ваших трудовых отношений включают в себя то, что ваши трудовые показатели не соответствуют минимальным стандартам производительности и ожиданиям для вашей должности, — говорится в письмах, изученных Business Insider. – Вы освобождаетесь от всех должностных обязанностей с настоящего момента, и ваш доступ к системам, учетным записям и помещениям Microsoft будет закрыт с сегодняшнего дня. Вы не должны выполнять никакой дальнейшей работы от имени Microsoft».

Уволенным сотрудникам предписано вернуть работодателю ранее выданные ключ-карты (cardkey), корпоративные банковские карты American Express, телефонные карты, а также технику и информационные материалы, полученные во временное пользование от компании. В случае хранения конфиденциальных данных Microsoft в одном из персональных устройств, таком как ПК, планшет или смартфон, корпорация призывает незамедлительно их удалить, ссылаясь на условиях соглашения, заключаемого с каждым сотрудником при устройстве на работу (Microsoft Employee Agreement).

Salvatore De Lellis / Pexels Microsoft избавляется от неэффективных сотрудников

В письмах также содержится предупреждение о том, что при попытке повторного трудоустройства в Microsoft компания, рассматривая кандидатуру, будут принимать во внимание ее прошлые показатели эффективности и сам факт увольнение за недостаточное усердие.

Без медстраховки и выходного пособия

В разосланных Microsoft документах отсутствуют сведения о том, полагается ли провалившим процедуру переоценки персонала, теперь уже бывшим сотрудникам, какое-либо выходное пособие. Однако письма, изученные Business Insider, весьма недвусмысленно дают понять, что финансируемые за счет работодателя медицинские льготы (в том числе затрагивающие приобретение рецептурных препаратов и стоматологические услуги) перестанут быть доступны уволенным работникам со дня расторжение контракта.

В трех конкретных случаях уволенным в рамках нынешней кампании экс-сотрудникам Microsoft отказала в выплате выходного пособия, утверждает Business Insider.

Во имя эффективности

В начале января 2025 г. CNews сообщил о том, что в Microsoft решили не отставать от конкурентов и усилить контроль за эффективностью рабочей силы. На менеджеров была возложена задача провести оценку соответствия деятельности персонала стандартам компании. Успехи каждого сотрудника на протяжении нескольких месяцев фиксировались управленцами, в результате чего весь штат Microsoft был распределен на группы в соответствии с уровнем демонстрируемой эффективности (вплоть до 80 уровня). С признанными «слабым звеном» сотрудниками, недобравшими баллов, было принято решение расстаться.

«В Microsoft мы фокусируемся на высокоэффективных специалистах, – заявил тогда представитель Microsoft в электронном письме CNBC – Мы всегда работаем над тем, чтобы помогать людям учиться и расти. Когда люди неэффективны, мы принимаем соответствующие меры».

По-прежнему остаются неизвестными масштабы увольнений в Microsoft. Источник Business Insider на условиях анонимности ранее сообщил о том, что под текущую волну попадет менее 1% от совокупной численности штата компании. В июне 2024 г. она составляла 228 тыс. Таким образом, на улице может оказаться от десятков до нескольких тысяч человек.

В середине января 2025 г. Microsoft начала сокращение сотрудников в ряде подразделений, включая игровое и ИБ-направления, Experiences and Devices (в частности, работает над ОС Windows и устройствами Surface). Представитель Microsoft тогда заявил, что эти увольнения проводятся в отрыве от кампании по избавлению от неэффективных сотрудников.

В начале 2023 г. разработчик операционной системы Windows объявил о намерении расторгнуть трудовые взаимоотношения с 11 тыс. сотрудников. Кроме того, компания отказалась от использования части взятых ей в аренду офисных помещений, в частности, на Манхеттене (Нью-Йорк, США) – все ради сокращения издержек.

В феврале 2023 г. GitHub, сервис для хранения репозиториев ПО с открытым кодом, принадлежащий Microsoft, уволил 300 работников, или 10% своего штата. В дополнение к этому GitHub закрыл все офисы, переведя оставшихся членов команды на принудительную удаленную работу.

По итогам 2024 финансового года, завершившегося для Microsoft 30 июня 2024 г., гендиректор (CEO) компании Сатья Наделла (Satya Nadella) получил от нее $79,1 млн, тогда как годом ранее он заработал лишь $48,5 млн. Большая часть компенсационного пакета топ-менеджера софтверного гиганта выплачивается Наделле в виде акций Microsoft