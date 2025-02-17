Бывшая Group-IB второй раз за два года сменила собственников и название

Технологии и сотрудники российского разработчика в сфере ИБ F.A.C.C.T перешли в новую компанию F6, владельцами которой стали фонд «Сайберус» и частные инвесторы. F.A.C.C.T существовала с апреля 2023 г., а ранее была известна под названием Group-IB.



Новый российский ИБ-бренд

О завершении сделки, в процессе которой создан бренд F6 — новой компании в сфере кибербезопасности, основанной на базе российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T. сообщили CNews представители F6.

Акционерами новой компании стали фонд «Сайберус» (47%) и частные инвесторы (53%). Сообщается, что «Сайберус» не будет участвовать в операционном управлении F6, генеральным директором которой стал Валерий Баулин (бывший генеральный директор F.A.C.C.T.), техническим директором назначен Никита Кислицин, директором сервисного блока — Александр Соколов, коммерческим директором — Егор Халилов, директором по маркетингу — Анастасия Меркулова.

Сделка по передаче активов F.A.C.C.T. новой компании стартовала 29 ноября 2024 г.



FreePik F6 унаследовала технологии и сотрудников F.A.C.C.T

Фонд «Сайберус» инвестирует в решения в сфере ИБ. Он создан в 2022 г. основным владельцем Positive Technologies Юрием Максимовым. Фондом владеют участники рынка (государство, корпорации, граждане), указано на его сайте.

Технологии и сотрудники в полном составе

Команда F.A.C.C.T. в полном составе переходит в создаваемую на базе ее технологий и экспертизы в F6.

Решения F6 станут частью международного экспортного предложения фонда «Сайберус». Также предполагается расширение кооперации F6 с другими проектами в контуре фонда. F6 уже работает над обновлением продуктовой линейки и локализацией ключевых решений, говорится в сообщении.



В планах на 2025 г. — выпуск новой версии модуля Malware Detonation Platform (решение класса «песочница», поддерживает российские операционные системы на базе Linux) флагманского продукта Managed XDR. Также F6 планирует представить коммерческий SOC, национальную антифрод-платформу, внедрять сервисы для моделирования целевых кибератак Purple Teaming и комплексный антифрод-аудит финансовых организаций.

F.A.C.C.T. и Group-IB

До апреля 2023 г. F.A.C.C.T. была известна под названием Group-IB. Ее основатель Илья Сачков был осужден по делу о госизмене – сторона обвинения настаивала на 18 годах тюремного заключения, но суд вынес приговор о 14 годах в колонии строгого режима.

Основанная в 2003 г. компания Group-IB раскололась на две части — российскую и международную. Первая получила новый бренд F.A.C.C.T., а всю российскую часть бизнеса выкупил местный менеджмент Group-IB.

В конце 2023 г., как писал тогда CNews, F.A.C.C.T. столкнулась с масштабными сложностями – власти нашли в ее программных продуктах угрозу безопасности субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Действие сертификата, необходимого для использования ПО F.A.C.C.T. на объектах КИИ, было приостановлено. Документ выдала Федеральная служба по техническому экспортному контролю России (ФСТЭК), и она же распорядилась «заморозить» его.

Спустя около полугода с момента «заморозки» сертификатов ФСТЭК устроила массовую рассылку писем, в которых требовала предоставить ей всю информацию об использовании ПО компании F.A.C.C.T. Среди адресатов оказались Минцифры, Минпромторг, как минимум один из крупнейших операторов сотовой связи России (из «большой четверки»), а также два работающих в России банка.