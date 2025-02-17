Гиганты ИТ-рынка готовятся растерзать Intel и поделить ее между собой. Саму Intel спросить забыли

TSMC и Broadcom намерены забрать часть активов Intel – всемирно известного производителя процессоров, дела у которого последние шесть лет идут не лучшим образом. TSMC хочет заполучить ее заводы, а Broadcom интересен бизнес Intel по разработке и продаже процессоров. Саму Intel никто не спрашивает – обсуждение ее раздела проходит без ее участия.



Мы делили Intel Core

Компании Broadcom (США) и TSMC (Тайвань) ведут обсуждение о разделении между собой активов компании Intel – легендарного американского чипмейкера, пишет издание Wall Street Journal. Intel – это создатель архитектуры х86, процессоров на ARM, RISC-V и пр. в ее активе нет. Она пока что лидер мирового х86-рынка, но за последние шесть лет ее положение стало настолько шатким, что сообщения возможной ее частичной или полной продаже стабильно появляются раз в несколько недель.

CNews писал, что над покупкой Intel в сентябре 2024 г. задумывалась компания Qualcomm, крупнейший разработчик чипов на ARM-архитектуре, у которой нет собственных фабрик. В ноябре 2024 г. она отложила эту затею, пока дела у Intel не пойдут еще хуже, чем сейчас, чтобы дополнительно сбить цену.

Теперь же поделить между собой активы Intel хотят TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, которому в октябре 2024 г. нахамил теперь уже бывший гендиректор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), а также Broadcom. Последняя известна в первую очередь как разработчик модулей беспроводной связи – Bluetooth и Wi-Fi.

Что кому достанется

TSMC и Broadcom нацелились на разные активы Intel – их интересы в данном случае не пересекаются. Так, TSMC интересны в первую очередь заводы американской компании, на которых она производит свои процессоры.

Intel Intel , какой ее знает весь мир, в обозримой перспективе может перестать существовать

Пока нет информации, зачем TSMC могли понадобиться фабрики Intel, если ее собственные способны выпускать 3-нанометровые микросхемы, тогда как Intel застряла в прошлом со своими 10 нанометрами. Впрочем, TSMC производит чипы и по старым нормам – например, именно она до февраля 2022 г. выпускала 16-нанометровые российские «Эльбрусы».

TSMC рассматривает получение как единоличного контроля над всеми заводами Intel, так и частичного. В последнем случае она намерена получить его в составе группы инвесторов.

Что до Broadcom, то ей нужны активы Intel непосредственно по разработке процессоров, а также ее налаженные каналы сбыта чипов.

Intel не позвали

Как пишет Wall Street Journal, все обсуждения между Broadcom и TSMC носят предварительный характер. Другими словами, пока никакой конкретики нет, то есть Intel делят лишь на словах.

При этом саму Intel к этим обсуждениям пока не подключили. Это означает, что ее судьбу потенциально решают компании, с ней никак не связанные.

По информации издания, TSMC намерена получить поддержку администрации действующего президента Дональда Трампа (Donald Trump). У компании есть опыт взаимодействия с ней – весной 2020 г. в результате переговоров с этой администрацией TSMC согласилась построить свой новый завод в американском штате Аризона, на котором будет выпускать чипы по самым передовым техпроцессам, включая 3 нм.

Но, по информации источников издания в Белом доме, сейчас TSMC рассчитывать, по большому счету, не на что. Маловероятно, что американские власти поддержат передачу части гигантской американской ИТ-компании с многолетней историей и мировым именем компании из другой страны.

Представитель Белого дома заявил агентству Reuters, что администрация Трампа поддерживает иностранные компании, инвестирующие и строящие предприятия в США. Однако маловероятно, что она поддержит иностранную фирму, управляющую заводами Intel.

В то же время издание Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что администрация Трампа поднимала идею сделки между двумя фирмами на недавних встречах с должностными лицами TSMC. Они отнеслись к ней благосклонно.

Все хуже и хуже

Дела у Intel шли в гору до премьеры первого поколения процессоров AMD Ryzen, Threadripper и Epyc в 2017 г. Эти чипы были лучше и дешевле актуальных на тот момент модификаций Core и Xeon. С тех пор ситуация в лучшую для Intel сторону совершенно не изменилась – процессоры Ryzen доросли до девятого поколения, получили новейшую архитектуру Zen 5 и выпускаются по современным техпроцессам 4 и 5 нм против 10 нм у новейших Intel Core 15 поколения. Также в них есть технологии, аналоги которых у Intel отсутствуют.

AMD наращивает долю рынка, пока Intel теряет свою. Даже в серверном сегменте, где Intel традиционно сильна, продажи ее процессоров откатились до уровня начала предыдущего десятилетия. К концу 2024 г. Intel подошла с крупнейшим чистым убытком за всю свою историю, а основана она была в 1968 г., почти 60 лет назад.

Свою лепту вносят разработчики процессоров ARM. Желавшая купить Intel компания Qualcomm весной 2024 г. начала активно захватывать рынок процессоров для ноутбуков и выпустила несколько моделей – для флагманских, топовых, средне-бюджетных и недорогих мобильных ПК.