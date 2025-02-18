Госструктуры на 15% увеличили затраты на камеры наблюдения, роутеры и АТС

Расходы госзаказчиков на закупку коммуникационного оборудования в 2024 г. увеличились на 15% до 134,6 млрд руб. При этом число тендеров по сравнению с 2023 г. сократилось.



Закупок меньше, денег больше

Госзаказчики потратили в 2024 г. на 15% больше, закупая коммуникационное оборудование (телефонные станции, роутеры, камеры наблюдения и охранные сигнализации). При этом количество закупок снизилось на 3% по сравнению с 2023 г., пишут «Ведомости», ссылаясь на данные «Росэлторга». За весь 2024 г. было размещено 49,65 тыс. тендеров на на сумму 134,6 млрд руб.

Количество заказчиков, выросло на 5% и превысило 28 тыс. «Росэлторга» анализировал закупки оборудования по ФЗ-223 ( компании с госучастием) и ФЗ-44 (федеральные, региональные и муниципальные закупки).

В поисково-аналитической системе по управлению тендерами «Тендерплан» изданию подтвердили тенденцию. По информации ее представителей, сокращение количества тендеров было более значительным — почти на 10% до 16,59 тыс.

Оборудование стало дороже

Оборудование стало дороже и госзаказчики покупают только самое необходимое, считает руководитель группы защиты инфраструктурных ИT-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин.

freepik Госзакупки телекоммуникационного оборудования в 2024 г. обошлись дороже

Однако цифры статистики не всегда могут отражать реальное положение дел, заметил директор департамента оборудования и ПО J’son & Partners Consulting Максим Столповский. Часть закупок вовсе не публиковать в открытом доступе (согласно постановлению Правительства России от шестого марта 2022 г. № 301). Плюс госкомпании могут закупать некоторые виды оборудования в составе комплекса продуктов и ИT-услуг интеграторов.

Как выяснил CNews в январе 2025 г., Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (ОИВ) потратит 92,2 млн руб. на организацию видеонаблюдения за Единым Государственным Экзаменом (ЕГЭ). Исходя из технического задания, камеры видеонаблюдения надзорный орган не закупает. Исполнитель должен будет установить сетевую связность между своим ЦОДом и ЦОДом ОИВ в режиме «24/7». ЦОД подрядчика используется для обеспечения приема и обработки видеоданных, поступающих из ЦОД ОИВ. Победителем аналогичных тендеров в 2021-2024 гг. стала компания «Ростелеком».

Более 60% закупок простых решений, например коммутаторов, по данным Столповского, осуществляется через дистрибуторов, интеграторов и торговые компании, еще 30% — через производителей телекоммуникационного оборудования и вычислительной техники, остальное — через операторов связи и прочие компании

Телекоммуникационное оборудование для бизнеса отличается от оборудования массового пользования и приобретается напрямую у производителя либо у дистрибуторов, а также через интегратора, который внедряет выбранное решение, пояснил эксперт по унифицированным коммуникациям компании «К2Тех» Антон Корнильев.

Крупнейшие заказчики и поставщики

Крупнейшими заказчиками поставок коммуникационного оборудования из госкомпаний, по данным электронных площадок «РТС-тендер», B2B-Center и OTC, в 2024 г. стали энергокомпания ТГК-1, «Системный оператор ЕЭС» (диспетчер Единой энергосистемы), аэронавигационное ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения».

Крупные закупки также осуществляли ГУП «АТС Смольного», АО «Чувашхлебопродукт», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», АО «Мосводоканал», ГБУ Москвы «Система 112», ФГУП «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие», ГКУ «Управление информационных технологий и связи» Санкт-Петербурга и др.

В 2024 г. в число наиболее приобретаемых брендов вошли «Аквариус», Yadro и Qtech, по информации директора департамента «Сети и телекоммуникации» компании «Марвел-дистрибуция» Надежды Пчелинцевой.

Среди иностранных производителей в 2023 г. большая часть импорта пришлась на китайские Huawei, Ruijie Networks и New H3C Technologies, американские Cisco, Brocade и Juniper, тайваньскую D-Link и израильскую Mellanox, приводит издание данные J’son & Partners Consulting.