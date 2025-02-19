Продажи знаменитого российского ПО после судебных разбирательств возобновились, выручка правообладателя достигла сотней миллионов

Владельцы известной платформы для создания корпоративных коммуникационных систем Communigate Pro наладили продажи софта после многолетних споров правообладателей. Выручка новых владельцев достигла 309 млн руб.

Возвращение CommuniGate Pro

Как стало известно CNews, после судебных споров о правах на ПО Communigate Pro выручка нового правообладателя решения — АО «СБК» за год работы 2024 г. достигла 309 млн руб. Об этом CNews рассказали представители компании.

Напомним, CommuniGate Pro — платформа для создания корпоративных коммуникационных систем. Его основная функциональность: обмен электронной почтой и мгновенными сообщениями, ведение календарей, голосовые и видеовызовы, хранение корпоративного контента, средства совместной работы.

«Финансовые результаты года превысили наши прогнозные ожидания, безусловно, на 2025 год у нас не менее амбициозные планы по росту бизнеса», — прокомментировал генеральный директор АО «СБК» Дмитрий Старовойтов.

АО «СБК» Выручка нового владельца CommuniGate Pro достигла 309 млн рублей

В июле 2024 года был создан совет директоров «СБК», который возглавил Александр Калинин, российский ИТ-предприниматель, инвестор, экс-президент и соучредитель «Национальной компьютерной корпорации» (НКК).

Развитие продукта

Как сообщили CNews в компании, планируется запуск современных мобильных приложений и функции безопасного удаления данных с устройств пользователей ПО.

Будет улучшена индексация почтовых сообщений и встроенный полнотекстовый поиск, что повысит качество и скорость работы. Появится функция автоматической настройки учетной записи в настольном клиенте электронной почты по адресу и паролю, а также улучшены функции отзыва и отправки писем и т.д.

В 2024 г. компания ежеквартально выпускала плановые релизы и по необходимости — промежуточные, развивала функциональность почтового сервера. Помимо этого, в ПО полностью обновился web-клиент, а также вышел релиз desktop-клиента. Всего за год в восьми версиях реализовано 41 нововведение, исправлены 116 ошибок.

Вместе с тем штатная численность компании за год превысила 70 человек.

Спор за права на ПО

CNews освещает спор на права ПО Communigate Pro с 2021 г. Четыре года назад были заведены четыре гражданских и одно уголовное дело. Коллеги создателя коммуникационного сервера CommuniGate Pro и его дочь (Анна Бутенко) не смогли договориться о том, кому достанутся права на версии этого решения.

Первые версии этого продукта были созданы в 1990-х годах программистом Владимиром Бутенко, скончавшимся 29 августа 2018 г. Версия 6.3 была выпущена его бывшими коллегами в мае 2020 г., а 12 октября того же года внесена в реестр отечественного ПО при Минцифры за авторством АО «Сталкерсофт» (юрлицо российской компании, действующей под торговой маркой CommuniGate Systems).

Как ранее сообщал собеседник CNews, АО «Сталкерсофт» перестало формально принадлежать Владимиру Бутенко в 2013 г., но до момента его смерти он был единственным выгодоприобретателем общества. «После кончины предпринимателя Анна Бутенко достаточно долго пыталась вести переговоры с нынешним руководством «Сталкерсофта» о приемлемом разделе доходов от бизнеса, но эти переговоры зашли в тупик, — отмечал он. — На текущий момент от продаж CommuniGate Pro в России Анна Бутенко не имеет ничего».

В июле 2023 г. CNews писал о том АО «Сталкерсофт» лишилась прав на этот продукт по решению суда. Распоряжаться им будет дочь автора первой версии ПО.

После юридического разбирательства остановлены продажи знаменитого ПО CommuniGate Pro. А в октябре 2023 г. была открыта компания «СБК» для развития ПО.

Пост генерального директора занял Дмитрий Старовойтов, в недавнем прошлом генерального директора одной из дочерних компаний «Ростелекома». В течение 15 лет Старовойтов работал на различных постах в НИИ «Восход», в том числе на руководящих.

Компания СБК была создана Анной Бутенко.

2025 год прогнозируется тяжелым

По прогнозам компании «КомьюнитиТех» (Community tech), к 2030 г. более 30% крупнейших отечественных компаний будут иметь сообщества и платформы для их управления. «Сейчас мы наблюдаем органический рост спроса на коммьюнити-продукты в различных областях, включая "тяжелые" окологосовые объединения, такие как энергетическая отрасль и сфера страхования», — отметили в пресс-службе.

2024 год был напряженным для ИТ-компаний, но вполне успешным, если смотреть на рост их выручки, считает руководитель группы разработки продуктов и решений Linx Cloud Евгений Макарьин. По его мнению, в 2025 г. есть достаточно жесткие внешние факторы, трансформация которых может все очень сильно изменить. «С другой стороны, ИТ в целом растет хорошо, признано стратегическим направлением, является обязательным драйвером экономики. Поэтому и результаты ожидаются не ниже 2024 года», — заключил эксперт.

«Прошлый год был хорош для всех направлений ИТ-отрасли, и рост выручки составил от 20 до 40% в среднем по рынку, — рассказал CNews Константин Рензяев, генеральный директор CorpSoft24. — А вот в 2025 успеха не будет ни у кого, в лучшем случае удастся сохранить выручку прошлого года, но скорее всего большинство ждет жесткое падение выручки».

С Рензяевым согласен и гендиректор АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (НЦК ИСУ) Кирилл Семион. «2025-й год будет хуже — у всех заказчиков проблемы с "бюджетами", поэтому выручка ИТ-компаний не вырастет», — заключил он.