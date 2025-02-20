«Убийца смартфонов» за $700 скоро превратится в «кирпич». Большинству владельцев не вернут за него деньги

Прощай, AI Pin!

Большинство владельцев печально известной умной броши с функциями искусственного интеллекта (ИИ) AI Pin, которая менее чем через две недели потеряет практически все свои функции, не смогут вернуть за нее деньги, пишет Ars Technica.

Разработчик устройства компания Humane вскоре прекратит свое существование. Его наиболее ценные активы перейдут под контроль HP, которая не заинтересована в дальнейшей поддержке гаджета.

Humane в разделе ответов на часто задаваемые вопросы (FAQ) своего официального сайта сообщила о том, что 28 февраля 2025 г. устройство будет навсегда отключено от серверов Humane, потеряет доступ к сетевым функциями, а все пользовательские данные, хранящиеся в инфраструктуре компании, будут удалены. 19 декабря 2025 г. Humane полностью прекратила продажи AI Pin. Все оформленные, но не находящиеся на этапе исполнения, заказы отменены. Компания заявила, что встала на «путь новых начинаний».

Humane позиционировала AI Pin как универсальное носимое устройство с поддержкой функций искусственного интеллекта. Среди заявленных возможностей: голосовой помощник, переводчик на 48 языков мира, безлимитные голосовая связь, SMS и интернет-трафик, сервис подбора музыкальных композиций, съемка фото и видео, мини-проектор для вывода изображения на любые поверхности. В компании заявляли, что девайс сможет заменить смартфон.

Humane Умная ИИ-брошка скоро превратится в «кирпич»

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Humane, AI Pin работает под управлением некоего восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon с частотой 2,1 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем на 32 ГБ.

На старте продаж девайс можно было купить за $700 (62 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 февраля 2025 г.), но впоследствии ценник упал до $500 (44,3 тыс. руб.). Для сравнения: в США рекомендованная розничная цена iPhone 16 со 128 ГБ памяти составляет $799 (70,8 тыс. руб.). Продажи AI Pin начались в апреле 2024 г., а уже в мае, по данным Bloomberg, Humane начала подыскивать себе покупателя.

Продажа активов HP

Под «новыми начинаниями», вероятно, подразумевается распродажа ключевых активов компании. В их числе операционная система CosmOS, являющаяся софтверной «начинкой» AI Pin и объекты интеллектуальной собственности, включая в общей сложности 300 патентов и заявок на выдачу патентов, находящихся на рассмотрении.

Активы Humane и значительная часть персонала компании отойдут американскому производителю персональных компьютеров и принтеров HP. Экс-сотрудники Humane займутся работой над проектами HP в области машинного обучения.

Приобретение обойдется HP в $116 млн. О сделке было объявлено во вторник, 18 феврале 2025 г. Стороны планируют закрыть ее до конца февраля 2025 г.

По информации Bloomberg, владельцы рассчитывали выручить от продажи компании куда более существенную сумму – от $750 млн до $1 млрд. До запуска провальной AI Pin, на создание которой Humane привлекла около $241 млн, компания оценивалась в $1 млрд.

Электронный мусор вместо прорывного гаджета

Как отмечает Ars Technica, нарекания вызывает отношение Humane к собственным клиентам. Согласно политике компании, описанной на ее официальном сайте, на возврат потраченных средств могут претендовать лишь те, кто обратится по этому вопросу не позднее, чем через 90 дней с момента получения заказанной ИИ-броши. Вернуть деньги за устройство, приобретенное до 15 ноября 2024 г., не выйдет. Кроме того, запросы на получение компенсации должны быть поданы до 27 февраля 2025 г.

В результате прекращения поддержки устройство потеряет функцию сотовой связи и лишится возможности подключаться к серверам Humane, которые тоже будут отключены. Таким образом, владельцы девайса больше не смогут совершать звонки, отправлять текстовые сообщения или обращаться к интернет-сервисам. Ситуацию усугубляет заявленная невозможность переноса телефонного номера, закрепленного за AI Pin, на другое устройство или его передачу на обслуживание другому оператору мобильной связи.

Некоторые функции, работающие без подключения, все же продолжат работать и после прекращения поддержки AI Pin, однако их вряд ли можно считать хоть сколько-нибудь полезными. К числу таких функций, например, относится возможность мониторинга уровня заряда встроенной батареи девайса. Тем не менее для абсолютного большинства владельцев ИИ-броши, по тем или иным причинам не сумевшим оформить возврат, примерно через неделю она превратится в бесполезный электронный мусор.

Владельцев AI Pin выбранный Humane подход к урегулированию проблемы не обрадовал. Так, в обсуждении на Reddit пользователи, которые называют себя клиентами Humane, считают, что компания их попросту обманула, тогда как все остальные стороны остались в выигрыше: HP получила новые технологии, хозяева Humane – немалые деньги.

Как отмечает Ars Technica, возможно, в дальнейшем энтузиастами будет предпринята попытка джейлбрейка – взлома устройства и получения доступа к системным функциям, что, вероятно, позволит найти ему иное применение даже после отключения большинства функций, завязанных на серверах Humane. В прошлом подобное произошло с неудачной автомагнитолой Spotify Car Thing.

По наклонной

Стартап Humane был основан в 2018 г. выходцами из Apple Имраном Чаудри (Imran Chaudri) и Бетани Бонджорно (Bethany Bongiorno).

По сообщению американских СМИ, колоссальные проблемы компания начала испытывать уже на самых ранних этапах разработки устройства. The New York Times писала, что руководство компании едва ли не полностью игнорировало негативную обратную связь, в том числе от сотрудников, экспертов и инвесторов.

Разрабатываемое устройство, в частности, подверглось критике за «слабую» батарею и высокий уровень энергопотребления. Один из ведущих программистов проекта был отстранен от работы за то, что задавал неудобные вопросы.

После начала продаж Бонджорно якобы собрала совещание, на котором разъяснила персоналу, как следует реагировать на разгромные обзоры AI Pin. К тому моменту устройство уже успело приобрести репутацию, мягко говоря, недоделки.

В августе 2024 г. издание The Verge сообщило о том, что общая сумма, которую Humane пришлось вернуть недовольным покупателям перевалила за $1 млн, а темпы возврата девайсов превысили темпы продаж, которые в итоге достигли суммы в $9 млн.

В ноябре 2024 г. Humane была вынуждена отозвать партию устройств из-за опасности возгорания портативного кейса для его зарядки, что также не способствовало улучшению репутации компании.