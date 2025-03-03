Лидер российского рынка онлайн-кредитования идет на IPO

Лидер российского рынка краудлендинга инвестционная платформа JetLend объявила о намерении провести IPO на СПБ Бирже. Основными заемщиками на инвестиционных платформах являются субъекты малого и среднего бизнеса. За последние два года их число на такого рода площадках увеличилось в четыре раза, число инвесторов - в пять раз.

JetLend иет на IPO

Краудлендинговая платформа JetLend объявила о намерении провести IPO (первичное размещение акций) на СПБ Бирже. Размещение запланировано на март 2025 г., по его итогам в свободном обращении (free-float) окажется 10% от общего числа акций компании.

Большая часть акций, планируемых к продаже в ходе размещения, будет получена в результате допэмисии. В размещении также смогут принять участие основатели и миноритарные акционеры компании. В течение 180 дней после размещения основатели и миноритарные акционеры берут на себя обязательства не продавать акции компании (lock-up), исключая совершаемые между собой и банком-организатором размещения сделки на внебиржевом рынке, а также сделки для участия в программе мотивации.

JetLend была создана в 2018 г., основным юридическим лицом является ООО «ДжетЛенд». В настоящее время головной структурой является ПАО «Джет Ленд Холдинг», оно же будет выступать в роли эмитента в ходе IPO. ООО «Джет Ленд» является «дочкой» «Джет Ленд Холдинг».

Что такое краудфинансирование и краудлендинг

Краудфинансирование - это привлечение средств на развитие бизнеса или запуск проекта напрямую от инвесторов с использованием инвестиционных платформ. Наиболее популярная разновидность краудифинансирования это краудлендинг, на который приходится 92,7% от российского рынка краудфинансирования.

Краудлендинг - один из способов прямого кредитования малого и среднего бизнеса физическими и юридическими лицами с использованием инвестиционных платформ.

Инвестиционная платформа - это площадка для заключения и оформления сделок между зарегистрированными на ней пользователями: инвесторами, которые стремятся получить доход на свои вложения, и заемщиками - компаниями, которые хотят получить средства на развитие своего бизнеса.

Особенностью инвестиционных платформ является то, что сделки между компаниями и инвесторами заключаются напрямую, без финансовых посредников. В качестве инструмента для дополнительного финансирования краудлендинг широко используется компаниями, которым необходимо быстрое пополнение оборотных средств, преимущественно субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП).

Преимуществами краудлендинга являются: упрощенная процедура получения займов по сравнению с банковским кредитованием; процентная ставка ниже, чем у банков; привлечение финансирования без залога и каких-либо ковенант для бизнеса; возможность получить разу значительный лимит финансирования (если по итогам тщательной проверки не выявлено стоп-факторов и бизнес обладает значимым потенциалом роста и показывает его); отсутствие платы за досрочное погашение; заемщиком предоставляется возобновляемая кредитная линия; более гибкие условия займов; возможность привлечь финансирование на ранних стадиях развития бизнеса; дополнительные возможности для продвижения своего проекта и привлечения новых клиентов за счет открытости информации о бизнесе для широкого круга потенциальных инвесторов.

Российский рынок краудлендинга и его основные игроки

Количество субъектов МСП, использующих краудфинансирование, во II квартале 2024 г. составило 3,445 тыс. Это в четыре раза больше, чем 870 в I квартале 2022 г.

Объем сделок на рынке краудлендинга в 2023 г. составил 24,1 млрд руб. - это в 2,1 раз больше, чем было в 2022 г. (11,6 млрд руб.). Количество инвесторов на инвестиционных платформах в II квартале 2024 г. составляло 149,5 тыс, это в 4.8 раз больше, чем было в I квартале 2022 г. (31,1 тыс.).

Совокупный кредитный портфель инвесторов она краудлендинговых платформах в IV квартале 2023 г. составил 16.,7 млрд руб., увеличившись за год в 3,1 раза. Общий объем кредитов, выданных МСП в 2023 г., составил 12,4 трлн руб. увеличившись за год на 40%. Задолженность МСП на конец 2023 г. составляла 12.4 трлн руб. Количество субъектов МСП на начало 2025 г. составляло 6,56 млрд руб.

На конец 2024 г. в реестре операторов инвестиционных платформ, который ведет Центробанк, было зарегистрировано 93 субъекта. Лидером рынка по объему выданных займов является JetLend. По состоянию на 6 месяцев 2024 г. компания занимала 44% долю. На втором месте находится «Поток.Диджитал», далее идут «ВДело» (9%), Lender Invest (4%), Lendly (3%) и Money Friends (1%).

После шести месяцев 2024 г. объем совокупного портфеля займов инвесторов у JetLend составлял 9,43 млрд руб., объем сделок, совершенных инвесторами через платформу - 6 млрд руб. У «Поток.Диджитал» данные показатели составляют 3,34 млрд руб. и 3 млрд руб. соответственно.

Финансовые и операционные показатели JetLend

Jetlend позиицонирует себя как финтех-платформа. Компания не является финансовым посредником или МФО (микрофинансовой организацией). Соответственно, у компании отсутствует нагрузка на собственный капитал и необходимость формировать резервы на возможные потери.

Платформа не касается денег клиентов и не берет на себя кредитный риск, аллоцируя его на инвесторов. Совокупный уровень дефолта заемщиков на 2024 г. составляет 2,5%. Оним из преимуществе JetLend является маркет-мейкинг - инструмент для автоматической покупки займов на рынке первичных размещений с целью их последующей продажи на вторичном рынке.

Выручка JetLend за первое полугодие 2024 г. составила 370,7 млн руб., показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) - 26,01 млн руб., рентабельность по показателю EBITDA - 7%, чистая прибыль - 15 млн руб., рентабельность по чистой прибыли - 4%.

Капитальные затраты компании составили 47,7 млн руб.. чистый долг - 27 млн руб. Свободный денежный поток имел отрицательное значение - 29 млн руб. Рентабельность капитала (RoE0 составила 72%Количество активных инвесторов платформы составляет 59,13 тыс., средний размер портфеля инвестора - 159,6 тыс., руб., количество активных заемщиков - 2,17 тыс.

Кому принадлежит JetLend

Генидректору JetLend Роману Хорошеву через гонконгскую Pharer принадлежит 39% «Джет Ленд Холдинг», технимческому директору Евгению Ускову через гонконгскую BoostBox - 23,4%, Егору Короткову - 9,4%. 5,6% в компании принадлежит ее «дочке» - ООО «ДжетЛенд».