Российский разработчик ПО для финтеха заработал на бирже 540 миллионов

Разработчик ПО для финансового сектора «Цифровые привычки» провел pre-IPO. Объем размещения составил 540 млн руб. или 60% от максимально запланированного объема. Если до конца 2027 г. компания не выйдет на IPO, ее миноритарные акционеры смогут продать свои акции с доходностью 10%.

Итоги pre-IPO «Цифровые привычки»

Разработчик ПО для финансового сектора «Цифровые привычки» закрыл книгу заявок в рамках pre-IPO (предварительное первичное размещения акций) на площадке Moex.Start Московской биржи.

По итогам размещения компания привлекла 540 млн руб. Цена одной акции составила 30 руб., что соответствует максимально запланированной оценке акций. Вся компания была оценена в 5,3 млрд руб.

Размещение происходило с 27 января по 4 марта 2025 г. по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Инвесторам предлагалось до 30 млн акций компании. Исходя из объявленных значений, объем размещения составил 18 млн акций (60% от максимально запланированного объема, 10% от общего числа акций компании). Первоначально планировалось привлечь 600-900 млн руб.

Размещение прошло по схеме cash-in: все проданные акции были получены в результате допэмиссии. Инвесторам также предложили опцион типа put: если «Цифровые привычки» до конца 2027 г. не проведет IPO, то миноритарные акционеры смогут продать свои акции с доходностью до 10%.

Компания получила тикер DGTL. Мажоритарные акционеры приняли на себя обязательство не продавать свои акции (lock-up) в период до проведения IPO и в течение полугода после размещения.

Дополнительное привлечение неназванных инвесторов

Около 45% от объема pre-IPO обеспечил спрос со стороны розничных инвесторов. Дополнительно были подписаны соглашения с рядом крупных институциональных инвесторов с о приобретении обыкновенных акций. Имена этих инвесторов и суммы сделок с ними не раскрываются, так как их оформление, как планируется, завершится после корпоративных процедур в рамках нынешней эмиссии.

Специально для данных инвесторов «Цифровые привычки» предварительно определили период размещения с 22 апреля по 22 мая 2025 г. Цена одной акции в рамках данных сделок будет атакой же, как и в рамках pre-IPO - 30 руб. за одну акцию.

Кому принадлежит и чем занимается «Цифровая привычки»

До размещения единственный акционером АО «Цифровые привычки» был гендиректор компании Александр Елизарьев.

В группу «Цифровые привычки» входят три компании: ООО «Цифровые привычки» (разработчик программных решений для банковской отрасли с использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения и собственной платформы для быстрого тестирования и запуска новых ИТ-проектво CodeAche), ООО «Финайти» (поставщик готовых современных коробочках решений для автоматизации работы финсектора и инвестиционных платформ) и ООО «Платформа КИН» (КИНН, разработчик лицензированный платформенных решения для формирования проектных команд в сфере ИТ).

Финансовые показатели «Цифровые привычки»

За девять месяцев 2024 г. выручка группы «Цифровые привычки» составил 710 млн руб., прибыль - 41 млн руб. Объем обязательства группы составляет 292 млн руб., на 68,5% обязательства составляют субсидированные государством кредиты сроком на четыре года по ставке 3% годовых. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составляло 0,46,

Ожидается, что по итогам 2024 г. выручка «Цифровые привычки» составит 1,37 млрд руб., чистая прибыль - 414 млн руб., рентабельность по EBITDA - 40%. За восемь лет работы группы нераспредлеенная прибыль составила 800 млн руб.