Крупнейший российский банк ведет тотальную слежку за работниками, чтобы те не увольнялись. Отслеживается даже переписка

Совкомбанк, входящий в топ-10 российских банков по объему активов, внедрил практику крупномасштабной слежки за сотрудниками с целью недопущения их увольнения. Банк читает их переписку, чтобы выявить то, что может указывать на готовность к смене работы, а также следит за обновлениями их резюме.

Слежка во благо

Совкомбанк устроил массовую слежку за своими сотрудниками, чтобы предотвращать их возможный уход в другую организацию. Дошло до того, что банк начал изучать их общение в интернете, и это при том факте, что в России законом гарантирована тайна переписки.

О тотальной слежке за работниками заявила глава HR-отдела Совкомбанка Надия Имаметдинова. О столь сомнительных с различных точек зрения HR-практиках она открыто говорила в рамках интервью редакции YouTube-канала «HR Бюро: Лидеры рынка». Первым внимание на это обратил Telegram-канал «Креатив со звездочкой».

По словам Имаметдиновой, надзор за сотрудниками Совкомбанка устроили работники отдела кадров банка. Собранную информацию они затем передают руководителям на местах.

DISA Global Solutions Сотрудники Совкомбанка под колпаком

Совкомбанк – один из крупнейших российских банков. Он входит в топ-10 рейтингов профильных сервисов «Выберу.ру», «Банкирос» и «Банки.ру» по размеру активов и количеству отделений.

Благородная цель?

Руководитель HR-отдела Совкомбанка подчеркнула, что благодаря такому, вероятнее всего, несанкционированному самими работниками контролю начальники всегда будут в курсе того, какой из его подчиненных «на негативе или смотрит налево». Вероятно, в данном случае под словосочетанием «смотрит налево» Имаметдинова имела в виду возникшее у сотрудника желание сменить место работы.

Она отметила также, что, располагая этими сведениями, руководитель сможет предпринять какие-либо действия. «Либо уделить больше внимания, либо...», – сказала она, не завершив мысль.

Отовсюду понемногу

Надия Имаметдинова не стала уточнять, за сотрудниками каких именно отделов банка ведется слежка. К примеру, это вполне могут быть ИТ-специалисты, коих в России катастрофически не хватает – по различным данным, дефицит составляет в пределах 1 млн человек.

Также это могут быть специалисты и в сфере информационной безопасности, поскольку российские банки, начиная с февраля 2022 г., на регулярной основе подвергаются различным хакерским атакам. Сохраняется вероятность и того, что Совкомбанк следит в принципе за всеми своими сотрудниками.

В своем интервью Имаметдинова подчеркнула, что в процессе сбора и анализа информации участвует искусственный интеллект, который собирает «триггеры» (вероятно, это сигналы, свидетельствующие о подготовке работника к увольнению) из самых разных источников.

Эти триггеры тоже могут самыми разными – например, им может стать урезанная по тем или иным причинам премия. Здесь Имаметдинова сказала то, что указывает на контроль за перепиской работников – она отметила, что триггером может стать и то, что человек «пишет что-то не то, какие-то триггерные слова».

Слишком много недосказанностей

В рамках интервью Имаметдинова не стала говорить, какие именно слова могут стать триггером. На уточняющий вопрос интервьюера глава HR-отдела Совкомбанка, где именно контролируется переписка, она ответила, что «в переписках и в мессенджерах».

«Там очень большой объем. Данные собраны из всего массива того, чем вообще пользуются сотрудники», – сказала Имаметдинова, не уточнив названия мессенджеров их направленность (корпоративный или личный).

Редакция CNews направила в Совкомбанк вопросы о подтверждении факта слежки за сотрудниками и их перепиской, а также о мессенджерах, в которых ведется эта слежка, об эффективности этой системы и о том, не боится ли банк массовых увольнений и судебных после интервью Имаметдиновой, и ожидает ответа.

Сервисы по поиску работы тоже под контролем

Из слов Имаметдиновой становится понятно, что слежка за сотрудниками Совкомбанка может простираться далеко за пределы мессенджеров. Она рассказала, что даже тот факт, что работник обновил свое резюме, не останется не замеченным искусственным интеллектом и сотрудниками отдела кадров.

Речь идет о резюме, размещаемых россиянами на порталах по поиску работы. Сама Имаметдинова привела в пример HeadHunter. Однако в настройках таких сервисов чаще всего можно скрыть свое резюме от других пользователей – по словам Имаметдиновой, если сотрудник активирует эту опцию, то в общий массив информации о нем, который собирает Совкомбанк, данные об обновлениях его резюме не попадут.