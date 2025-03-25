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Разработчик систем распознавания лиц NtechLab меняет владельцев и переезжает в Россию

Крупная доля создателя систем распознавания лиц и видеоаналитики NtechLab перешла инвестиционной группе «Основа Капитал». Головной структурой разработчика является кипрская N-Tech.Lab LTD, но компания уже запустила процесс смены юрисдикции на российскую.

Запущен процесс редомициляции

Инвестиционная группа «Основа Капитал» консолидировала «крупнейшую» долю в разработчике систем распознавания лиц NtechLab, пишет РБК, ссылаясь н заявление генерального директора компании Алексея Паламарчука.

«Основе Капитал» перешли доли миноритарных акционеров, сказал изданию ее гендиректор Александр Бабаев. Головной структурой NtechLab по-прежнему остается кипрская N-Tech.Lab LTD, по словам Паламарчука. В 2024 г. был запущен процесс редомициляции (перенос юридического адреса компании из одной юрисдикции в другую), завершить который планируется весной 2025 г.

Не раскрывая список акционеров N-Tech.Lab LTD, Паламарчук отметил, что это международные и российские инвестфонды — косвенная миноритарная доля есть у окологосударственных инвестиционных структур, но прямого участия госструктур в компании нет. Компания «очень плотно взаимодействует по ряду проектов» с госорганами, а также с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), сказал он.

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DC Studio на Freepik
Разработчик систем распознавания лиц и видеоаналитики NtechLab реализует решения для «умных городов», здравоохранения, промышленности и транспорта.

NtechLab с 2015 г. разрабатывает ПО для видеоаналитики на основе технологий искусственного интеллекта. Компания в том числе реализует решения для «умных городов», здравоохранения, промышленности и транспорта. Самый известный продукт — технология распознавания лиц FindFace.

В 2024 г. NtechLab, как сообщили ее представители CNews, двукратно увеличила выручку (до 1,7 млрд руб.) и заключила в 2,5 раза больше контрактов, чем за 2023 г. Более 70% выручки обеспечили российские клиенты, около 25% – международные. Одним из основных направлений в международном развитии бизнеса является безопасность на транспорте и на промышленных объектах.

Новый акционер

Венчурные инвестиции в технологические компании ранних этапов развития указаны на сайте «Основы капитал» в качестве одной из специализаций. Компания ищет перспективные проекты в следующих областях: современные производственные технологии и новые материалы; промышленные ИT- решения; применение ИИ, IoT, ML в промышленности; приборостроение и микроэлектроника; технологии в области HR и Talent management.

По словам Бабаева, в портфеле уже есть около 20 активов, в том числе производитель роботов «РобоПро», разработчик системы «умного» дома Rubetek, инжиниринговая компания «ТопТех».

Как основатели покинули NtechLab

Широкую известность NtechLab получила в 2015 г., когда ее команда вошла в пятерку финалистов конкурса по распознаванию лиц на фотографиях Megaface, организованного Вашингтонским университетом. Ее алгоритм одержал победу в двух заданиях из четырех, опередив конкурента, который создали разработчики Google.

Сооснователи NtechLab Александр Кабаков и Артем Кухаренко выступали за развитие международных проектов, но инвесторы придерживались мнения о том, что компания должна совмещать два направления деятельности — российское и зарубежное.

В 2018 г. компания продала миноритарный пакет фонду Рубена Варданяна и дочерней компании «Ростеха» «РТ-развитие бизнеса». В 2020 г., когда инвесторами NtechLab стали также эмиратский инвестфонд Mubadala и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), основатели потеряли контрольный пакет. В 2021 г. после очередного инвест-раунда их доли в компании размылись и стали меньше размера блокирующего пакета. В июле 2022 г. Кабаков и Кухаренко полностью вышли из руководства. Они тогда подтвердили это CNews.

«В 2023 г. международный бизнес фактически остановился. В 2024 г. мы выстраивали новую модель работы и во второй половине года реанимировали некоторые прошлые отношения», — рассказал РБК Паламарчук. Сейчас компания работает в Латинской Америке, Индии, других странах БРИКС, Северной Африке, на Ближнем Востоке и в СНГ.

В декабре 2024 г. стало известно, что сотрудники Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security, BIS), входящего в состав американского Министерства торговли, внесли NtechLab в свой «черный список», поскольку компания якобы «разрабатывает и поставляет ПО для распознавания лиц российскому правительству, которое использует эти продукты и услуги для отслеживания и таргетирования мирных протестующих и активистов».

Анна Любавина

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