VK отказался брать контроль над образовательным онлайн-холдингом, в который вложил больше 2,5 миллиардов

VK отказался от установления контроля над образовательным онлайн-холдингом Skillbox, на скупку активов для которого VK с 2019 г. потратил более 2,6 млрд руб. Теперь VK будет искать партнера для развития Skillbox.

VK не будет консолидировать Skillbox

Интернет-холдинг VK отказался от увеличения до контрольной своей доли в образовательном онлайн-холдинге «Скилбокс» (Skillbox). Это написано в материалах VK.

Юридическое лицо Skillbox – МКПАО (международная компания публичное акционерное общество) «Скилбокс Холдинг».

Нынешняя доля VK в «Скилбокс» составляет 55,96%, но она не дает контроля. Теперь VK будет рассматривать инвестиции в Skillbox как совместное предприятие, учитываемое по методу делового участия. По совокупности принимаемых ключевых решений на основе акционерного соглашения Skillbox осуществляет совместный контроль над Skillbox.

VK VK отказался от установления контроля над образовательным онлайн-холдингом Skillbox

Пресс-служба VK сообщила CNews, что компания сохраняет свой интерес к дополнительному профессиональному образованию и продолжит дальнейшее развитие холдинга Skillbox с участием партнеров.

Финансовые показатели Skillbox

Справедливая стоимость доли VK в Skillbox составляет 2,27 млрд руб. Выручка Skillbox в 2023 г. Составила 12,47 млрд руб., рост за год – 14%. При этом холдинг стал убыточным: в 2023 г. чистый убыток Skillbox составил 1 млрд руб., притом что в 2012 г. чистая прибыль составила 5,33 млрд руб.

Ранее Skillbox в отчетности VK был частью сегмента «Образовательные технологии». В 2022 г. его выручка составила 11,2 млрд руб., в 2023 г. она выросла на 41% и составила 15,9 млрд руб.

Теперь же, после деконсолидации Skillbox, выручка сегмента «Образовательные технологии» в 2024 г. составила 6,26 млрд руб., то есть стала в 2,5 раза меньше, чем заявлялось по итогам 2023 г. В то же время в отчете за 2024 г. VK пересчитал выручку данного сегмента за 2023 г. – она составила 3,43 млрд руб. (почти в пять раз меньше, чем заявлялось ранее).

Несостоявшаяся опционная программа Skillbox

У Skillbox также была собственная опционная программа для топ-менеджеров. Было три типа опционов. Опционы типа «А» позволяли приобрести одну акцию холдинга за 0,1 евро, опционы можно было реализовать равными долями в течение четырех лет с момента их предоставления.

Опционы типов «B» и «С» позволяли реализовывать по цене 254 руб. за одну акцию, это можно было делать равными долями в течение четырех лет с момента достижения компанией определенных рыночных показателей.

Для каждой из опционных программ было выделено по 2,59 млн акций Skillbox, то есть общий объем опционной программы составил 7,76 млн акций. По состоянию на 2023 г. опционы не были реализованы.

Как Skillbox скупал активы

Сегмент «Образовательные технологии» появился в VK за счет активной скупки образовательных платформ, происходившей в последние годы. В 2019 г. приобретена платформа Skillbox, позиционирующая себя как «онлайн-университет востребованных профессий». За 50% долю в компании Mail.ru Group (бывшее название – VK) заплатил 1,6 млрд руб. Также была приобретена онлайн-школа для программистов GeekBrains.

В 2021 г. Mail.ru Group объявила о создании образовательного холдинга Skillbox Limited, в который вошли Skillbox и GeekBrains. Позднее в Skillbox Limited вошла онлайн-платформы по обучению работе с данными и в сфере ИТ Skillfactory, за 40% в которой mail.ru Group в 2021 г. заплатил 1,09 млрд руб.

В Skillbox Limited первоначально доля Mail.ru Group составляла 50,06%. 22,7% отошли основателя платформы Skillbox, 14,2% - структурам основателя фонда Almaz Capital Partners Александра Галицкого. 13% было зарезервировано под долгосрочную программу мотивации сотрудников.

Позднее фонд Ultimate Capital стал владельцем 5,7% доли в Skillbox Limited, а доля основателей Skillbox снизилась до 12,4%. Skillbox limited консолидировала по 100% в Skillbox (юридическое лицо – ООО «Скилбокс»), GeekBrains (ООО «ГикБреинс») и SkillFactory (ООО «Скилфэктори»).

Кроме того, в 2023 г. Skillbox Limited увеличил с 30% до 63,38% долю в платформе онлайн-обучения английскому языку «Skillbox на английском» (юридическое лицо – ООО «Система Кэспа»). У Skillbox есть и зарубежные активы: бразильская образовательная онлайн-платформа Mentorama (за 90% долю в проекте холдинг заплатил 790 млн руб.) и белорусская платформа «Лерна» (юридическое лицо – Tefiti Ltd, Skillbox владел 70% в компании.).

Таким образом, сумма известных сделок по покупку VK активов для Skillbox составялет 2,6 млрд руб. В 2023 г. Skillbox Limited провел редомиляцию и преобразовался в МКПАО «Скилбокс Холдинг»).

Какие образовательные активы остаются под контролем VK

Помимо активов Skillbox, у VK есть ряд других образовательных активов, которые остались в сегменте «Образовательные технологии», Это «Учи.ру» (помогает школьникам выполнять домашние задания), «Умскул» (платформа подготовки к сдаче ЕГЭ и ОГЭ) и «Тетрика», позволяющая школьникам заниматься с репетиторами).