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ЦИАН потратит 3 миллиарда на выкуп собственных акций

Владельцы 80% акций кипрской Cian plc (владелец маркетплейса ЦИАН) приняли участие в обмене ценных бумаг на акции российской «Циан Технолоджи лтд», им было предоставлено 21% акций российской компании. Одновременно компания объявила о намерении провести buy-back на сумму до 3 млрд руб.

ЦИАН выкупает собственные акции

Онлайн-маркетплейс в сфере недвижимости ЦИАН объявил о намерении провести обратный выкуп собственных акций (buy-back).

Как сообщил гендиректор ЦИАН Дмитрий Григорьев, затраты на это мероприятие могут достигать 3 млрд руб. Процесс будет происходить в течение года.

Объявление о намерении провести buy-back было приурочено к старту торгов акциями ЦИАН на Московской бирже, который запланирован на 3 апреля 2025 г.

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ЦИАН объявил обмен акций своей бывшей головной структуры на Кипре на акции российского МКПАО «Циан Технолоджи лтд».

В конце 2024 г., ЦИАН утвердил дивидендную политику, предусматривающую выплату в качестве дивидендов от 60% до 100% чистой прибыли за соответствующий период. После завершения реструктуризации будет рассмотрен вопрос о выплате специальных дивидендов за счет накопленных денежных средств.

Финансовые и операционные результаты работы ЦИАН в 2024 году

Кроме того, ЦИАН представила финансовые и операционные итоги работы за 2024 г. Выручка составила 12,98 млрд руб., увеличившись за год на 12%. В том числе выручка от размещения объявления выросла на 23% до 6,87 млрд руб., выручка от медийной рекламы - до 38% до 1,22 млрд руб. В то же время выручка от лидогенерации снизилась на 5% до 3,98 млрд руб. На транзакционный бизнес пришлось 680 млн руб., (без изменений по сравнению с 2023 г.).

В структуре выручки от размещения объявлений 4,67 млрд руб. или 68% пришлись на Москву и Московскую область, 2,2 млрд руб. (32%) - на другие регионы.

Общее количество объявлений составило 1,94 млн (рост за год 5%), из них на Москву и область пришлись 360 тыс. (19%), на другие регионы - 1,58 млн (81%).

Среднесуточная выручка от одного объявления составила 9,7 руб., в том числе на Москву и область пришлось 35,2 руб., на другие регионы - 3,8 руб.

Скорректированный показатель EBITDA за 2024 г. вырос на 15% и составил 3,2 млрд руб. Рентабельность по данному показателю увеличилась на 0,7 процентных пункта и составила 24,7%. Чистая прибыль за 2024 г. увеличилась на 45% до 2,46 млрд руб.

По предварительным результатам, около 80% ценных бумаг CIAN в свободном обращении приняли участие в обмене на 21% от общего числа находящихся в обращении акций МКПАО ЦИАН.

Реструктуризация корпоративной структуры ЦИАН

Историческим владельцем маркетплейса ЦИАН была кипрская Cian plc. Крупнейшими акционерами компании были американский банк Goldman Sachs и фонд «Эльбрус Капитал». В конце 2021 г. Cian plc провела IPO (первичное размещение акций) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и Московской бирже.

В 2022 г. торги акциями Cian plc на NYSE были прекращены. После этого компания ушла с биржи. Кроме того, Goldman Sachs объявил об уходе из России и продал свою долю в Cian plc.

Весной 2024 г. было объявлено о реструктуризации ЦИАН. На Сейшельских островах была зарегистрирована компании Cian Technology, которая стала владельцем 70% акций Cian plc.

Затем Cian plc провела редомиляцию в Россию и превратилась в МКПАО (международная компания публичное акционерное общество) «Циан Технолоджи лтд».

В начале 2025 г. МКПАО «Циан Технолоджи лтд» объявила оферту на обмен акций Cian plc на свои акции в пропорции 1:1. Далее Cian plc должна осуществить делистинг с Московской биржи, после чего на бирже будут торговаться акции МКПАО «Циан Технолоджи лтд».

В настоящее время основными владельцами «Циан Технолоджи лтд» являются основатель «Эльбрус Капитал» Дмитрий Крюков (36,88%), сооснователь ЦИАН Дмитрий Демин (7,95%), бывший гендиректор ЦИАН Максим Мельников (6,23%).

Игорь Королев

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