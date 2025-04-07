Hyundai купит десятки тысячи роботов Boston Dynamics

Южнокорейский автогигант Hyundai заключил долгосрочное партнерство со своим американским дочерним предприятием по робототехнике Boston Dynamics. В рамках сотрудничества автопроизводитель поможет компании, занимающейся инжинирингом и проектированием робототехники, расширить свой бизнес за счет интеграции производственных возможностей. Представители обеих компаний объявили о планах по углублению своего партнерства, которое включает покупку Hyundai «десятков тысяч» роботов в ближайшие годы.

Закупка техники

На заводах Hyundai будут работать десятки тысяч человекоподобных роботов Boston Dynamics, пишет The Robot Report.

Сотрудники автопроизводителя Hyundai помогут наладить производство роботов от Boston Dynamics на своих мощностях. Компании объединяются для расширения производственных возможностей, производства большего количества роботов и создания динамичной экосистемы робототехники в США.

Руководство Hyundai планирует приобрести десятки тысяч роботов Boston Dynamics, чтобы способствовать росту Boston Dynamics путем интеграции своих производственных возможностей уже в 2025 г.

По мнению главного исполнительного директора Hyundai Motor Джэ Хун Чанг (Jae Hoon Chang), в Boston Dynamics творчески подошли к созданию и развитию экосистемы мобильности. На крупных предприятиях уже внедряют автоматизацию и роботизацию производства, чтобы усовершенствовать и ускорить рабочий процесс, минимизировать трудовые и временные затраты, сделать систему в целом более эффективной.

Роботизация производства — это процесс замены ручного труда на автоматизированный с использованием промышленных и коллаборативных роботов. Такое решение значительно снижает производственные издержки, повышает качество, ускоряет выпуск продукции.

Hyundai — южнокорейская автомобилестроительная компания, крупнейший автопроизводитель в стране и один из крупнейших в мире. Кроме автомобилей производит поезда, военную технику, промышленное оборудование и оказывает финансовые услуги. Компания входит в конгломерат Hyundai Motor Group. Компании принадлежит ряд автозаводов в девяти странах. Автомобили компании продаются в 5 тыс. автосалонов по всему миру. За 2021 г. продано 3,9 млн автомобилей, из них 727 тыс. — в Корее.

Вице-председатель Hyundai Джэхун Чан (Jaehoon Chang) заявил, что Boston Dynamics и робототехнический с искусственный интеллектом (ИИ) будут играть решающую роль в выполнении задач компании, позволив вывести бизнес на новый уровень.

Представители Boston Dynamics сообщили о том, что сотрудничество с Hyundai позволит им лучше понять производственные потребности автопроизводителя и то, как роботы смогут помочь ему повысить производительность и эффективность.

Роботизация сфер производств

Hyundai начала использовать человекоподобных роботов Atlas, созданных Boston Dynamics, для автоматизированной сортировки автомобильных деталей на своих заводах. Эти роботы выполняют функции кладовщиков, подготавливая комплектующие для подачи на сборочный конвейер. Первые тестовые запуски системы стартовали в 2025 г. Об этом компания Hyundai говорилось в официальном видеоролике опубликованном в марте месяце, на видеоматериале была демонстрация работы робота в производственных условиях.

По информации Boston Dynamics, проект осуществляется в рамках сотрудничества с Hyundai, которая является мировым лидером в области производства автомобилей. Если какие-то процессы на предприятиях Hyundai еще не автоматизированы, то на это есть веские причины, и именно такие сложные задачи стали целью для внедрения роботов Atlas.

Робот-кладовщик Atlas выполняет задачу, известную как последовательность сборки деталей — это типичная логистическая операция на автомобильных производствах. На одной конвейерной линии могут одновременно собираться автомобили различных моделей и комплектаций, для каждой из которых нужны определенные детали в строго установленном порядке. Atlas берет детали из поступающих контейнеров и раскладывает их на выходной тележке в соответствии с требованиями конвейера.

Инвестиции в США

В марте 2025 г. руководство Hyundai объявило о планах инвестировать $21 млрд с 2025 по 2028 г. в США. Начиная с расширения производственных возможностей и заканчивая развитием технологий будущего и совершенствованием энергетической инфраструктуры.

Как говорится в пресс-релизе компании Hyundai, инвестиции будут направлены на расширение производственных мощностей, укрепление цепочек поставок и развитие передовых технологий. В частности, Hyundai вложит $9 млрд в наращивание производства автомобилей в США. Расширение мощностей позволит ей ежегодно выпускать в стране 1,2 млн машин брендов Hyundai, Kia и Genesis. Кроме того, компания планирует направить средства на модернизацию производственных предприятий в Алабаме и Джорджии.

Руководители Hyundai намерены инвестировать $6 млрд в развитие логистического и сталелитейного бизнеса в США, чтобы добиться большей локализации выпуска автокомпонентов, в том числе, аккумуляторов для электромобилей.

Через подразделение Hyundai Steel, руководство Hyundai планирует к 2029 г. построить сталелитейное предприятие в Луизиане мощностью 2,7 млн тонн стали в год. Инвестиции в этот проект составят $5,8 млрд, об этом заявил 24 марта 2025 г. президент США Дональд Трамп (Donald Trump) в рамках встречи в Белом доме с главой Hyundai Чонг Исоном (Chong Eason) и губернатором Луизианы Джеффом Лэндри (Jeff Landry).

Помимо этого, Hyundai вложит $6 млрд в инновационные проекты и расширение стратегических партнерств с американскими компаниями в таких сферах, как автономное вождение, робототехника и искусственный интеллект. В общей сложности объявленные инициативы, как ожидается, позволят создать 14 тыс. прямых рабочих мест с полной занятостью в США.