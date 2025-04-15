ВТБ выходит из логистического партнерства с «Почтой России»

ВТБ принял решение о выходе из акционерного капитала совместного предприятия с «Почтой России» «Национальные логистические технологии». Это уже второе после «Почта Банка» совместное предприятие, в котором стороны решили осуществить «развод».

Изменения в составе акционеров «Национальных логистических технологий»

В компании «Национальные логистические технологии» (НЛТ), совместном предприятии «Почты России» и банка ВТБ, произошли изменения в составе акционеров. Как следует из отчета компании, опубликованном на сайте ФНС (Федеральная налоговая служба), в начале 2025 г. доля «Почта России» выросла до 79,9%, а доля второго акционера ООО «Логистическая инфраструктура» снизилась до 24,9%.

НЛТ было создано в 2018 г. на паритетных началах между ВТБ и «Почта России». В конце 2023 г. ООО «Логистическая инфраструктура» и «Почта России» владели в этом предприятии по 49,9%. В конце 2024 г. доля «Почты России» выросла до 62,5%, доля ООО «Логистическая инфраструктура» сократилась до 37,5%.

Таким образом, всего за 2024-2025 гг. ООО «Логистическая инфраструктура» продала «Почте Россию» 25% долю в НЛТ. В ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) учредители «Логистической инфраструктуры» скрыты. Компания находится под управлением ООО «Транспортная концессия (Саха)», чьи учредители также скрыты.

По логике создания совместного предприятия, «Логистическая инфраструктура» должна представлять интересы ВТБ. Обе упомянутые структуры («Логистическая инфраструктура» и «Транспортная концессия Саха») зарегистрированы в Москве на Пресненской набережной – по одним и тем же адресам со структурами ВТБ.

Стратегия ВТБ по выходу из числа акционеров «Национальных логистических технологий»

Представители ВТБ заявили агентству «Интерфакс», что до конца 2025 г. полностью выйдут из капитала НЛТ. В декабре 2024 г., в рамках реализации стратегии выхода из капитала НЛТ, госбанк продал 12,5% и сейчас у него остается 25% акций.

Пресс-служба ВТБ отказалась отвечать на вопросы CNews о сумме сделки и о своей связи с «Логистической инфраструктурой». Пресс-служба «Почты России» не ответила на вопросы CNews по данной сделке.

Финансовые показатели «Национальных логистических технологий»

Выручка НЛТ в 2024 г. составила 1,44 млрд руб. (рост за год – 32%), чистая прибыль сократилась в два раза до 291 млн руб. Задолженность на конец 2024 г. составила 3,7 млрд руб.

При создании НЛТ в 2018 г. планировалось, что компания построит 38 логистических центров по всей России общей площадью 400 тыс. кв м. Инвестиции в проект в течение трех лет должны были составить 20,4 млрд руб.

Развод ВТБ и «Почта России» в рамках «Почта Банка»

НЛТ – второе СП между ВТБ и «Почта России», в котором партнеры решили расстаться. В 2016 г. ими был создан «Почта Банк», в котором ВТБ владел 50% плюс одна акция, «Почта России» - 50% минус одна акция. Банк стал открывать свои отделения в почтовых отделениях.

В 2018 г. тогдашний глава банка Дмитрий Руденко выкупил у ВТБ две его акции. В 2021 г. ВТБ вернул контроль над «Почта банком». В 2022 г. ВТБ вновь продал две акции «Почта Банка» его новому главе Алесандру Пахомову.

В 2024 г. ВТБ договорился о покупке доли «Почта России» в «Почта Банке» за 36 млрд руб.