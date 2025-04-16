Дмитрий Григоренко, правительство РФ: Свыше 50% финансового оборота в торговле сегодня приходится на онлайн-платформы

В онлайн-среде происходит порядка 52% всей торговли в стране — об этом на пленарной дискуссии «Платформенная экономика: возможности и вызовы» на конференции Data Fusion рассказал заместитель председателя Правительства РФ — руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко. Платформенной экономике, очевидно, нужны новые правила, формированием которых сейчас и занимается государство. В посвященный им федеральный законопроект представители бизнеса внесли уже более 200 поправок.



«Нам нужно признать, что мы уже живем в платформенной экономике»

Свыше 50% финансового оборота в торговле в России сегодня приходится на онлайн-платформы — это означает, что мы уже живем в платформенной экономике, отметил на пленарной дискуссии конференции Data Fusion заместитель председателя Правительства РФ – руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

«Платформа — это технология, которая убила в щелчок всех посредников, — объяснил он. — Это выгодно бизнесу, это удобно гражданину и, как следствие, удобно и государству. Это классический win-win. И остановить это невозможно, это революция — либо возглавить, либо она тебя переедет».



Дмитрий Григоренко отметил, что все технологии рождаются вне правил — и ограничивать их развитие не стоит. С учетом этой идеи сейчас разрабатывается федеральный законопроект «О платформенной экономике в Российской Федерации», в который бизнес внес уже порядка 200 поправок. В то же время очевидно, что правила разрабатывать необходимо — и поскорее.



Дмитрий Григоренко, Правительство РФ: Платформа — это технология, которая убила в щелчок всех посредников

«Вы что, считаете, что если правил нет, 52% торговли онлайн реально живет без правил? Если вы их не видите, значит, их уже кто-то другой придумал», — заключил Дмитрий Григоренко.

Подробнее о том, как сегодня развивается платформенная экономика России, и какие задачи сегодня стоят перед государством и бизнесом, CNews ранее рассказывал в статье.



«Мифический Data Lake — нет его, и не будет!»

На пленарной дискуссии обсудили и межотраслевой обмен данными в стране.

«Важнейшее в обмене данными — это мотив, пока не будет встречного мотива, навязать обмен данных нельзя. И на сегодняшний день есть сумасшедший мотив у бизнеса получать данные и обмениваться ими», — отметил Дмитрий Григоренко.



По его словам, данных сейчас, скорее, много, чем мало, хотя на это и пожаловались другие участники дискуссии — в частности, основательница Wildberries Татьяна Ким. Сложность в другом — всем нужны именно те данные, которые они хотят, в том виде, в котором они хотят, «лишнего не надо». В идеале — бесплатно, и в тот же момент времени. А еще бизнесу хочется, чтобы государство обмен данными отрегулировало, и это все работало.

Григоренко добавил, что концепция Data Lake, озера данных, к которому все последние годы дружно стремились, скорее, мифическая.

«Все верили — но нет его, и не будет. Надо признать это. Фильм "Матрица" посмотрели — и выдохнули — ну, никак», — отметил руководитель аппарата Правительства РФ.

Также Дмитрий Григоренко выразил сомнение в том, что госрегулирование обмена данными между бизнес-организациями, в частности, банками, так уж необходимо.

«А вот обязательно нужно государство, чтобы коллеги между собой обменялись данными? Пожалуйста, обменивайтесь», — предложил Дмитрий Григоренко.

Другие участники дискуссии — председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин, президент «Ростелеком» Михаил Осеевский, генеральный директор VK Владимир Кириенко, согласились с тем, что государственный контроль обмена обезличенными данными все же необходим, а у людей должно оставаться право как дать свое согласие на обработку персональных данных, так и отозвать его.

Сделать это можно будет, как напомнила Эльвира Набиуллина, с помощью Платформы коммерческих согласий — это цифровое окно, где человек сможет видеть, какие разрешения он дал, и управлять ими: отзывать, изменять, подтверждать.