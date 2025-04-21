VK не получил десятки миллиардов от продажи игрового подразделения и может списать их в убыток

Холдинг VK, продавший в 2022 г. свое игровое подразделение My.Games за $642 млн предпринимателю Александру Чачаве, до сих пор в полной мере не получил денежные средства за этот актив. С учетом обновленного прогноза погашения задолженности компания создала резерв под ожидаемые кредитные убытки в размере 46,65 млрд руб. Впрочем, в компании утверждают, что продолжают ожидать исполнения обязательств в полном объеме.

Кредитные убытки VK на 46 млрд рублей

Интернет-холдинг VK по итогам 2024 г. сформировал резерв под ожидаемые кредитные убытки в отношении «прочей» (не относящейся к торговой) дебиторской задолженности, в размере 38,15 млрд руб. Причиной является «обновление прогноза погашения задолженности». По итогам 2023 г. размер резерва под ожидаемые кредитные убытки в отношении «прочей» дебиторской задолженности был в девять раз меньше - 4,2 млрд руб.

Кроме того, в отношении «прочей» и торговой дебиторской задолженности от проданных компаний был сформирован резерв в размере 2 млрд руб. (по итогам 2023 г. он составлял 844 млн руб.). В отношении торговой дебиторской задолженности резерв составит 305 млн руб. Общий размер резерва под ожидаемые кредитные убытки по итогам 2024 г. составил 46,65 млрд руб., тогда как по итогам 2023 г. он составил 5,9 млрд руб., то есть был в восемь раз меньше.

VK VK до сих пор в полной мере не получила деньги за проданное в 2022 году игровое подразделение My.Games

Размер торговой дебиторской задолженности по итогам 2024 г. составил 25,56 млрд руб. Под торговой дебиторской задолженностью понимаются остатки от электронных платежных систем и от рекламодателей. Размер «прочей» дебиторской задолженности составил 44,7 млрд руб.

Продажа My.games, за которую не было заплачено

В отчете VK сказано, что «прочая дебиторская задолженность» связана со сделкой 2022 г. когда холдинг продал свое игровое подразделение - My.Games. Покупателем стал основатель Leta IT Company Александр Чачава. Сумма сделки согласно пресс-релизу VK составила $642 млн.

Юридически сделка была структурирована как продажа кипрской My.Games Holding и ООО «Май Геймз». Первая из них была продана 27 сентября 2022 г., вторая - 12 декабря 2022 г. В отчете VK сумма сделки указана в рублях по курсу ЦБ на даты совершения сделки - 37,24 млрд руб. Таким образом, можно сделать вывод, что из-за роста курс доллара цена сделки в рублях выросла. При этом VK до сих пор полностью не получила деньги за My.Games и видит риск в том, что они не будут выплачены.

В то же время, согласно отчету VK, в 2024 г. получил прибыль от продажи дочерних компаний 3,7 млрд руб., в 2023 г. - 8,8 млрд руб. Это может свидетельствовать о том, что платежи по сделки с My.Games идут.

Представители VK пояснили CNews. что с учетом требований стандартов МСФО (Международная система финансовой отчетности) компания создала резерв в отношении прочей дебиторской задолженности в размере 41,47 млрд руб. в связи с обновлением прогнозов погашения задолженности в рамках соглашения о продаже дочерних организаций в 2022 г. Компания ожидает исполнения обязательств в полном объеме, добавили в VK.

Александр Чачава отказался от комментариев.

Как VK скупал игровые активы

VK отсчитывает свою историю от фонда DST, созданного Юрием Мильнером в середине 2000-х годов. В 2010 г. DST был переименован в Mail.ru Group, в 2021 г. - в VK. Игровой индустрией DST начал заниматься еще в 2000-е годы, когда были приобретены разработчики онлайн-игр «Территория», Nikita, Time Zero и Nival. В 2007 г. они были объединены в холдинг «Аструм».

В середине 2010-х Mail.ru Group стал cкупать разработчиков мобильных игр: Pixonic (разработчик игры War Robots, сумма сделки составила $30 млн), Deus Craft (разработчик игры Grand Hotel Mania, $49 млн), Bit.Games (игры «Гильдия героев» и «Домовята») и Belingame (торгова марка Ingame, игра Zero City, сумма сделки - 1,17 млрд руб.).

Также были приобретены финская компания Panzerdog (игра Tacticool, 681 млн руб.) и белорусские компании Swag Masha (игра Love Stick: Interactive Stories, 79 млн ру.) и Mamboo Games (разрабатывает гиперказуальные игры, сумма сделки - 202 млн руб.)

В 2019 г. игровые активы Mail.ru Group были объединены в отдельную компанию - My.Games. Данное подразделение было единственным в холдинге, имевшим успех на международных рынках. В Mail.ru Group задумывались об IPO (первичной размещение акций) My.Games. Акции самого VK/Mail.ru Group в период с 2010 по 2022 гг. котировались на Лондонской фондовой бирже.

Подразделение My.Games также вносило значительный вклад в финансовые показатели Mail.ru Group. По итогам 2021 г. выручка My.Games составила 43,8 млрд руб. Это 35% от все выручки VK за тот год. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил 10,4 мор руб.

Судьба My.games после продажи

Вскоре после сделки по покупке My.Games Александр Чачава принял решение разделить бизнес компании на российский и международный.

Российская часть Astrum Entertainment была продана СП (совместное предприятие) с российским издателем игр Innova. Юридически сделка выглядела как передача ООО «Аструм» (юридическое лицо Astrum Enterteinment( в АО «Мультипликатор групп».