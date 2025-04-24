Отечественные производители способны закрыть лишь 6% активной и 12% пассивной элементной базы для авто

Отечественные производители элементной базы могут закрыть только 2% потребности потребителей в активной ЭКБ для транспорта и 12% — пассивной. Эксперты объясняют это тем, что наш рынок только развивается. Помимо этого, отечественные продукты намного дороже из-за производства небольшими сериями.

Низкая автобаза

Как выяснил CNews, российские производители электронной компонентной базы (ЭКБ) по итогам 2024 г. поставили только 2% активной ЭКБ для транспорта на отечественный рынок. С пассивными компонентами ситуация немного лучше и российские игроки тут заняли 12%. Такими данными поделился исполнительный директор «Консорциума автомобильных приборов и телематики» Дмитрий Корначев на Expo electronica.

Проценты считались в деньгах от общей суммы. Годовая потребность российского рынка в ЭКБ для транспорта в деньгах составляет примерно 50 млрд руб. В сумму 50 млрд руб. входят как активные так и пассивные электронные компоненты. 34 млрд руб. или 200 млн ед. составляет доступный объем рынка активной ЭКБ для транспорта в 2024 г. 20 млрд руб. приходится на пассивные компоненты (или 2,1 млрд ед.).

FreePik Российские производители занимают только 2и 12% пассивной и активной ЭКБ для авто

«Еще в 2022 году доля российской ЭКБ (как активной, так и пассивной) была менее 1% от объема российского рынка, то есть за два года мы наблюдаем кратный рост поставок, который в дальнейшем продолжится», — рассказал CNews Корначев. В 2025 г. ожидается двукратный рост объемов поставок российской ЭКБ.

Электронные компоненты делятся на активные и пассивные. К активным относятся устройства способные усиливать или преобразовывать электрические сигналы. К пассивным относятся: резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, трансформаторы, коммутационные элементы.

Чем это объясняется

«Во многих направлениях гражданской продукции применение российских компонентов по большому счету пока еще не начато», — отмечал Корначев в ходе конференции. По его словам, по таким категориям как резисторы, конденсаторы, разъемы, у нас есть хорошее качество и удовлетворительные цены.

Как пояснил CNews автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко, отечественные автопроизводители покупают в основном модули или узлы. «Покупают за рубежом, так как в России сравнительно мало производителей модулей, узлов и систем для автопрома, содержащих электронику, — говорит Бойко. — Например, таких как драйверы двигателей, LiDAR-ы, радары, ESP или ADAS-системы: их, в свою очередь, в России почти не производят как из-за отсутствия соответствующих компонентов, так и из-за сложности сертификации таких устройств для применения в автопроме».

Кроме того, малый объем спроса на российскую продукцию делает ее производство неконкурентоспособным в экономическом плане, подчеркивает он.

«Поскольку в России постепенно начинают заниматься производством отдельных узлов и модулей для автопрома, например, основанных на силовой электронике, можно ожидать, что доля российских компонентов на транспорте будет расти», — отмечает Бойко.

До 2022 года на российском рынке доминировали германские Bosch, Continental, Infineon, японская Denso, нидерландская NXP Semi, франко-итальянская STMicro. Сейчас это ввозимые по параллельному импорту привычные бренды, а также продукция южнокорейских и китайских производителей, отметил Бойко.

«Российская промышленность действительно сильно отстает в технологическом и производственном аспектах, особенно в сегменте активных компонентов», рассказала CNews Квашенкина Ольга, глава холдинга SNDGLOBAL, контрактного разработчика электроники.

Среди причин низкой доли отечественных компонентов Квашенкина отметила отставание в производственных технологиях (производство активных компонентов требует передовых фабрик (на уровнях техпроцессов <28 нм), которые в России отсутствуют. Также она отметила ограниченный доступ к оборудованию, низкую инвестиционную привлекательность и слабую интеграцию в цепочке поставок.

Автоэлектроника в России

В 2022 г. департаментом радиоэлектронной промышленности Минпромторга в рамках постановления Правительства РФ от 24 июля 2021 г. № 1252 были заключены договоры на субсидирование проектов по созданию российских электронных компонентов для автоэлектроники с совокупным объемом бюджетного финансирования более 10 млрд руб. на 2022–2025 гг.

Среди производителей элементной базы для автоэлектроники можно выделить «Микрон», «Итэлма», «Новые Решения Драйва» и др. В начале 2022 г. компания «Итэлма» занимала 8% отечественного рынка автомобильной электроники.

Как сообщал Александр Чистов, руководитель направления локализации ЭКБ «Итэлма» на совместном заседании Консорциума «Пассивные электронные компоненты» в апреле 2023 г., в среднем в мире 40% от стоимости автомобиля приходится на электронику. «В российских автомобилях этот показатель не превышает сегодня 15%, доля отечественной ЭКБ составляет порядка 2%, однако в перспективе эта доля должна существенно вырасти, — отмечал он. — При этом стоимость ЭКБ в общей стоимости комплектующих автомобильного блока управления двигателем составляет 60%».