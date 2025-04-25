Продается бывший российский завод Bosch. Хозяева выставили его на продажу через полгода после покупки

Выставлен на продажу завод электроинструментов, ранее принадлежавший покинувшей Россию немецкой компании Bosch. «Севергрупп» решила продать его спустя полгода после покупки. У предыдущего российского владельца этот актив пробыл в собственности тоже недолго — чуть больше года.



Завод на продажу

«Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова выставила на продажу ранее принадлежавший немецкому производитель бытовой техники Bosch завод, расположенный в в городе Энгельс Саратовской области, пишет РБК, ссылаясь на информацию двух источников. ООО «Энгельс Электроинструменты» — завод по производству электроинструментов, выпускает продукцию под брендом «Метеор Тех».

Bosch свернул производство техники в России и начал сворачивать розничную сеть после 24 февраля 2022 г. Компания работала на российском рынке с 1994 г., у нее было в стране семь производств: стиральных машин и холодильников в Ленинградской области, электроинструментов, автокомпонентов, отопительного оборудования и радиаторов в городе Энгельс Саратовской области и автокомпонентов в Самарской области. Весной 2024 г., как писал CNews, Bosch начал искать покупателя на свою пустующую штаб-квартиру на Вашутинском шоссе в Химках, построенную в 2014 г.

Из рук в руки

В апреле 2023 г. бизнес Bosch купил холдинг S8 Capital. На заводах провели ребрендинг. В ООО «Энгельс Электроинструменты» превратилось ООО «Бош Пауэр Тулз». ООО «Роберт Бош Саратов» и ООО «Бош Отопительные системы» сменили названия на ООО «Термотехника Энгельс» и ООО «Энгельс Свечи зажигания».

Bosch После того, как Bosch покинул Россию, его завод может перейти уже к третьему российскому владельцу

К «Севергрупп» от S8 Capital бизнес (100% контроля над заводами по производству свечей зажигания, электроинструментов и площадкой по производству котлов отопления) перешел спустя всего лишь чуть больше года, осенью 2024 г. Таким образом, в собственности «Севергрупп» «Энгельс Электроинструменты» пробыли всего полгода.

У ООО «Энгельс Электроинструменты» после ухода Bosch продажи ухудшились. За 2023 г. выручка упала почти в пять раз по отношению к 2022 г. — до 632 млн руб.

Новому владельцу пришлось перезапускать производство и выводить на рынок новую продукцию под брендом «Метеор», это привело к резкому снижению выручки и EBITDA, объяснил изданию Павел Терентьев из Advance Capital. Для оценки стоимости активов аналитик предложил ориентироваться на размер чистых активов, которые, по данным СПАРК, на конец 2023 г. составляли 804 млн руб.

Ключевыми параметрами для оценки подобных производственных площадок являются состояние производственных мощностей, оборудования, наличие квалифицированных кадров и состояние рынков сбыта продукции, пояснил Дмитрий Сергеев, главный инвестиционный консультант ИК «Велес Капитал».

Потенциальный покупатель

В ноябре 2023 г. разработчик, производитель и продавец электроинструмента «Интерскол» объявил на своем сайте, что в ближайшее время запустит на бывшем заводе Bosch в Энгельсе производство под своим брендом. На первом этапе планировалось выпускать до 600 тыс. единиц продукции в год, в том числе большие и малые углошлифовальные машины, ударные дрели и др.

Источники РБК сказали, что «Интерскол» проявляет интерес к покупке завода у «Севергрупп», хотя в самой компании эту информацию опровергли.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков считает, что приобретение предприятий, ранее принадлежавших международной компании, может быть стратегически выгодным для российского бизнеса, в том числе благодаря доступу к современным технологиям и управленческим практикам, которые могут быть получены таким образом.