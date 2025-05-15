Хозяева Astra Linux покупают производителя российских промышленных роботов

Российский производитель робототехники Technored договорился с «Группой Астра» о стратегическом партнерстве, а с инвестиционной компанией владельцев группы — о поэтапном приобретении до 51% своих акций.



Стратегическое партнерство

Разработчика российской операционной системы Astra Linux «Группа Астра» и производитель роботизированных систем Technored заключили стратегическое партнерство с целью разработки и внедрения робототехнических комплексов с повышенным уровнем кибербезопасности, сообщили CNews представители «Группы Астра».

Technored (ООО «Технорэд») также заключил корпоративный договор с инвесткомпанией «Вартон» Дениса Фролова и Ильи Сивцева, председателя совета директоров и гендиректора «Группы Астра», после чего планируется поэтапное проведение сделки по приобретению «Вартоном» до 51% робототехнической компании, как выяснил Forbes. Подписание документов первого этапа (покупка 49% Technored «Вартоном») должно состояться в июне 2025 г.

Выручка ООО «Технорэд» за 2023 г. составила 485,2 млн руб., чистая прибыль — 17,9 млн руб., по данным «СПАРК-Интерфакс», которые цитирует издание. В 2024 г., по данным Technored, ее выручка увеличилась до 640 млн руб.

Technored Technored договорился с «Группой Астра» выстроить полный цикл роботизации на основе собственного ПО

Аналитик инвестбанка Advance Capital Павел Терентьев оценил компанию в 1-1,3 млрд руб. (по мультипликатору 1,5-2 к выручке 2024 г.), а долю в 51% с учетом премии за контроль — в 600-700 млн руб.

Грандиозные планы

ООО «Технорэд» зарегистрировано в 2018 г. Артемом Лукиным. С 2024 г. оно работает в ОЭЗ «Технополис Москва». Совместными с «Группой Астра» усилиями компания намерена выстроить полный цикл роботизации на основе собственного ПО — от проектирования и создания роботов до их интеграции в информационное пространство предприятий.

«В предстоящие годы нам предстоит, по сути, выстроить рынок промышленной робототехники в России. В ближайшие пять лет Technored планирует выпуск и интеграцию в производство до 25 тыс. роботов из 85 тыс., предусмотренных национальным проектом. Для реализации этой амбициозной задачи мы искали надежного партнера с необходимым технологическим потенциалом, опытом и ресурсами и нашли его в лице “Группы Астра”», — приводятся в сообщении о партнерстве слова Лукина.

«Вместе мы будем разрабатывать и внедрять средства управления производством с принципиально новым уровнем качества, оптимизации, гибкости, удобства, надежности и безопасности. В перспективе нас ждут создание систем управления производством в режиме реального времени и реализация концепции умного предприятия. Это инвестиция в будущее и возможность занять в нем одну из ключевых позиций не только внутри страны, но и далеко за ее пределами», — сказал Сивцев.

Перспективы роботизации

России задачу войти к 2030 г. в топ-25 стран-лидеров роботизации поставил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2024 г. В мире объем рынка промышленной робототехники к 2028 г., по данным «Консорциума робототехники», может дорасти до 3,3 трлн руб. Доля российских промышленных роботов составляет пока менее процента.

В последние годы этот рынок динамично развивался, считает основатель и генеральный директор проекта «Уникальные роботы» Михаил Крапивной. Постепенно на него выходят крупные российские ИT-компании, заметила старший менеджер проектов инвестбанка Aspring Capital Ольга Макарова, например, в 2024 г. Softline купила Robin RPA, у «Т1» есть решения в этой сфере.

В марте 2025 г. сотрудники Министерства промышленности и торговли России сообщили о разработке с «Яндексом» и Сбербанком унифицированного стандарта софта для промышленных роботов, как писал CNews. Вместе с министерством компании также занялись разработкой унифицированного стандарта ПО для промроботов.