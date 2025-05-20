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AMD пошла войной на серверный бизнес Intel. Проведена хитрая многоходовка, у AMD теперь много новых суперинженеров

AMD продала производителя серверных систем ZT Systems, которого купила менее года назад. Она забрала себе весь его квалифицированный персонал и всех клиентов, а от ненужных ей активов избавилась. Единственный конкурент AMD на рынке серверных х86-процессоров – это Intel, которого она стремительно догоняет по всем фронтам.

Купи-продай

Компания AMD договорилась о продаже американского производителя серверных систем ZT Systems, которого купила менее года назад – в августе 2024 г., пишет агентство Reuters. Со стороны может выглядеть, что AMD вынужденно распродает свои активы, да еще и за бесценок, но на деле это свойственно лишь Intel – ее главному конкуренту на рынке серверных процессоров.

У AMD с самого начала был план, и она его придерживалась. В августе 2024 г. она заплатила за ZT Systems $4,9 млрд и закрыла эту сделку в марте 2025 г. теперь же она продала компанию за $3 млрд американскому контрактному производителю электроники Sanmina, оставив себе целую массу полезных активов.

В частности, AMD «обескровила» ZT Systems, забрав себе всех ее инженеров, в том числе специалистов по проектированию серверных систем. Sanmina получила производственные мощности ZT Systems в США и одновременно стала производственным партнером AMD.

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AMD
Давление AMD на Intel постоянно растет

Условия сделки таковы, что большую часть объявленной суммы, точнее, $2,25 млрд, AMD получит наличными. Даже если сделка в итоге сорвется, AMD не останется в накладе – Sanmina будет обязана выплатить ей неустойку, размер которой составляет $153 млн.

Сохранить главное

В соответствии с условиями заключенного соглашения AMD сохранит за собой бизнес ZT Systems по разработке систем искусственного интеллекта, а производственную часть отдаст Sanmina. Как пишет Reuters, это ключевой актив на фоне растущих требований к вычислительным технологиям, требующих размещения тысяч чипов, объединенных в кластеры.

Подразделение ZT может стать важной частью портфолио AMD. Притом оставшиеся в результате сделки активы пригодятся ей в борьбе не только с Intel – AMD также конкурирует с Nvidia на различных рынках, включая видеокарты и ускорители искусственного интеллекта.

AMD планирует закрыть сделку по передаче Sanmina части бизнеса ZT Systems ближе к концу 2025 г.

Цель намечена, препятствий пока нет

Бизнес AMD в серверном сегменте растет, хотя и не очень стремительно. Тем не менее, с 2017 г., когда были представлены первые процессор Epyc, компания проделала весьма немаленький путь.

По данным исследовательской компании Mercury Research, в IV квартале 2017 г. доля AMD в сегменте серверных процессоров не доходила и до 1% – монополия Intel была непоколебима. Но с 2019 г. Intel крайне не везет с руководством – к концу 2024 г. компания достигла крупнейшего в своей полувековой истории чистого убытка.

AMD сумела воспользоваться слабостью противника. За восемь лет она сменила несколько техпроцессов (ее чипы производит TSMC) и к настоящему моменту добралась до 4 нм, тогда как Intel на протяжении шести лет не может перейти с 10 нм хотя бы на 7 нм.

Как итог, к концу III квартала 2024 г. AMD довела свою долю на рынке серверных процессоров до 25,1%. Годом ранее этот показатель был на уровне 23,3%, а в III квартале 2022 г. – лишь 17,5%.

Геннадий Ефремов

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