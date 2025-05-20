Wildberries отсудила 712 миллионов у экс-мужа основательницы компании

Wildberries выиграла иск о взыскании 712 млн руб. с компании «ВБ Девелопмент», принадлежащей Владиславу Бакальчуку, бывшему мужу основательницы компании Татьяны Ким.

Иск Wildberries к «ВБ Девелопмент»

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск компании «Вайлдберриз» (структура группы Wildberries) к своему партнеру по строительству складов «ВБ Девелопмент» о взыскании 712,9 мл руб. Об этом говорится в картотеке судебных разбирательств.

Согласно решению суда, речь идет о взыскании суммы ранее выданного займа в размере 517,9 млн руб. Кроме того, за период с 13 декабря 2023 г. до 13 февраля 2025 г. должны быть начислены проценты по ставке 14% годовых. Их размер составляет 78,9 млн руб. С 14 февраля 2025 г. также будет начисляться аналогичная ставка до даты фактического погашения долга.

Кроме того, за период с 5 июля 2024 г. по 13 февраля 2025 г. должна быть начислена неустойка за неисполнение обязательств по возврату займа в размере 116 млн руб. С 14 февраля 2025 г. неустойка будет рассчитываться по ставке 0,1% от суммы займа до даты его фактического погашению по неустойка за неисполнение обязательства по возврату денежных средств по ставке 0,1% за каждый день просрочки, начиная с 14 февраля 2025 г. до даты фактического исполнения обязательства.

© stLegat / Фотобанк Фотодженика Wildberries выиграла иск о взыскании 712 млн руб. с компании «ВБ Девелопмент», принадлежащей Владиславу Бакальчуку, бывшему мужу основательницы компании Татьяны Ким

То есть всего «ВБ Девелопмент» должен будет выплатить «Вайлдберриз» не менее 712,9 млн руб. Ранее суд, в рамках обеспечительных мер, наложил арест на денежные средства на счетах «ВБ Девелопмент» на указанную сумму. «ВБ Девелопмент» пыталась оспорить данное решение и заменить их на арест имущества на указанную сумму, но безуспешно. Представитель «ВБ Девелопмент» отказался от комментариев по решению суда.

Конфликт между супругами Бакальчуками

Wildberries была основана Татьяной Бакальчук и ее мужем Владиславом. В ООО «Вайлберриз», головной структуре компании, Татьяна Бакальчук владела 99%, Владислав Бакальчук – 1%.

Весной 2024 г. Wildberries объявила о слиянии с группой Russ, занимающейся наружной рекламой. Группа Russ основана братьями Левоном и Робертом Мирзоянами.

Wildberries получила 65% в объединенной компании ООО РВБ, владельцы Russ – 35%. Исполнительным директором компании стал Роберт Мирзоян. Сделка послужила причиной серьезного корпоративного конфликта и семейного развода между основателями Wildberries.

Владислав Бакальчук посчитал данное объединение невыгодным и летом 2024 г. обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову, который заявил, что за происходящим стоит «рейдер с Кавказа», и поручил решить вопрос с возвращением активов Wildberries депутату Госдумы Адаму Делимханову. За Владиславом Бакальчуком осталась компания «ВБ Девелопмент». Со своей стороны, Татьяна Бакальчук начала бракоразводный процесс и взяла девичью фамилию - Ким.

18 сентября 2024 г. конфликт принял трагический характер. В офисы Wildberries, расположенные в двух бизнес-центрах в Москве – «Романов двор» и «Искра» - попыталась войти группа мужчин спортивного телосложения во главе с Владиславом Бакальчуком и бывшим исполнительным директором Wildberries Сергеем Ануфриевым. Завязалась драка со стрельбой, в ходе которых погибло двое охранников Wildberries, выходцев из Ингушетии. Правоохранительными органами были задержано около 50 человек, включая Владислава Бакальчука, но предпринимателя вскоре отпустили на свободу.

Татьяна Ким обвинила своего бывшего муже в попытке рейдерского захвата. Владислав Бакальчук обвинения отрицал и утверждал, что пришел на переговоры относительно судьбы складов Wildberries.

В апреле 2025 г. Савеловский суд Москвы утвердил развод между основателями Wildberries. 1% в ООО «Вайлдберриз», принадлежавший Владиславу Бакальчуку, отошел Татьяне Ким. Кроме того, пресс-служба РВБ сообщала, что Владислав Бакальчук должен будет выплатить своей бывшей жене 217 млн руб. В то же время за Владиславом Бакальчуком остались компании «Подольск Логистика» и «ВБ девелопмент», квартира в Люберцах и земельный участок в подмосковном Зарайске.

Судебные разбирательства между Wildberries и «ВБ Девелопмент»

Одновременно стороны обменялись серией исков друг к другу. Так, Татьяна Ким пыталась взыскать с Владислава Бакальчука 37 млрд руб., утверждая, что эти убытки были вызваны деятельностью «ВБ Девелопмент». Суд отклонил данный иск. Кроме того, Управление МВД по Тверской области возбудило уголовное дело о мошенничестве, связанном со строительством склада для Wildberries. Как сообщало агентство «Интерфакс», из-за действий «ВБ Девелопмент», заключавших договора по перемещению грунта по строительной площадке по «заведомо ложной цене», Wildberries получила ущерб в размере 14 млн руб.

Со своей стороны, Владислав Бакальчук пытался в суде оспорить сделки по объединению Wildberries и Russ, но безуспешно. Также Бакальчук не смог оспорить в Суде по интеллектуальной собственности решение Роспатента, прекратившего рассмотрение заявления ООО «Вайлдберриз» о признании обозначения Wildberries общеизвестным. В то же время «ВБ девелопмент» подал к Wildberries иск на 9,79 млрд руб.